Киев отложил отставку Кличко под давлением Запада

В Киеве под давлением Запада отложили «до лучших времен» отставку Кличко

В офисе украинского президента Владимира Зеленского отложили на некоторое время вопрос об увольнении с поста главы Киева Виталия Кличко, сообщил высокопоставленный источник во власти.

По его словам, этот вопрос киевские власти «отложили до лучших времен», однако подчеркнули, что попытки подвинуть Кличко – их «перманентное состояние», передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

«Он большой, подвинуть его тяжело. И его еще подпирают наши западные партнеры», – заявил источник.

Близкий к мэру источник в свою очередь отметил, что со стороны Запада «сигнал был совершенно однозначный, что нельзя уничтожать местное самоуправление».

«Офис президента, несмотря на все желание, не мог этот сигнал игнорировать. С самого начала было понятно, что претензии насчет бомбоубежищ – недостаточное юридическое основание для снятия с этого поста», – подчеркнул информатор.

Ранее глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Ратников в связи со скандалом вокруг закрытых бомбоубежищ предложил мэру украинской столицы Виталию Кличко вместе сложить полномочия.

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги люди не смогли попасть в бомбоубежище, так как дверь оказалась закрытой. Президент Украины Владимир Зеленский и Кличко пытаются переложить вину друг на друга. Так, Кличко заявил, что за ситуацию с бомбоубежищем ответственность лежит на главах районных администраций столицы, которых назначает офис президента.