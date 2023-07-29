Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.5 комментариев
Российские ПВО перехватили две модернизированные ракеты комплекса С-200
Средства противовоздушной обороны ВС России за сутки перехватили две зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, а также семь крылатых ракет Storm Shadow и два РСЗО HIMARS.
Также были уничтожены шесть беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменка ЛНР и Спорное, Первомайское, Марьинка ДНР, а также в Запорожской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Ранее российская система ПВО отразила ракетную атаку Украины по Ростовской области. В Кремле работу оценили положительно.