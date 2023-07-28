Песков оценил работу ПВО по отражению ракетной атаки по Ростовской области

  • Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    15 комментариев
    Новости
    21:59Путин отметил сотрудничества России с Ливией в рамках ОПЕК+

    Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствует стабилизации на энергорынке, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой президентского совета этой африканской страны Мухаммедом Менфи.

    21:57В УЕФА решили снять «Ювентус» с матчей еврокубков следующего сезона

    Итальянский футбольный клуб «Ювентус» исключен из матчей еврокубков на следующий сезон 2023/2024, сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    21:53Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    21:46Песков оценил работу ПВО по отражению ракетной атаки по Ростовской области

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил работу российской системы противовоздушной обороны (ПВО) по отражению украинской ракетной атаки по Ростовской области.

    21:40На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника

    Украинские полицейские пытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема, за это он скинул сотрудника полиции воду, сообщили СМИ.

    21:34ЦБ: Юдаева покидает пост первого зампреда Банка России

    Ксения Юдаева решила покинуть пост первого зампреда Банка России, с 1 августа 2023 года она займет должность советника председателя ЦБ России.

    21:29Легойда назвал главные проблемы современного образования

    Внутренней проблемой образовательной системы является ее узкая специализированная направленность, заявил председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда.

    21:23ВСУ обстреляли центр Донецка

    В многоквартирном жилом доме в центре Донецка произошел пожар после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в экстренных службах региона.

    21:15Лидер ЛДПР Слуцкий ответил на вопросы российской молодежи

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на вопросы блогеров, студентов и школьников в рамках проекта «Прямой эфир ЛДПР», ему поступили разнообразные вопросы, в том числе о домашних делах, о сельской местности и другом.

    21:07Цивилева рассказала об отдыхе детей участников СВО в лагере в Подмосковье

    В детском лагере «Литвиново» в Подмосковье отдыхают дети участников спецоперации. За лето 2023 года его должны посетить около 3 тыс. детей, сообщила председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    20:59Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан

    Исполнительный комитет Международной федерации фехтования решил отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на ЧМ в Милане, сообщает газета La Repubblica.

    20:52В России на крупноформатных экранах стали чаще рекламировать недвижимость

    За последние 10 лет изменился список товаров, которые чаще показывают на крупноформатных экранах, к такому выводу пришли аналитики.

    20:45Президент Эритреи Афеворки назвал НАТО ущербной организацией

    Североатлантический альянс – это неполноценная организация, заявил президент Эритреи Исайяс Афеворки в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Россия – Африка.

    20:38Сенатор: Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона

    Именно Япония проводит провокационные учения совместно с американцами и претендует на российские Курилы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. В пятницу Минобороны Японии опубликовало «Белую книгу», в которой Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе».

    20:36Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над отменой санкций

    Россия договорилась со странами Африки работать в Совете Безопасности ООН над смягчением и отменой санкций против африканских государств, говорится в тексте декларации второго саммита «Россия – Африка».

    28 июля 2023, 21:46

    Песков оценил работу ПВО по отражению ракетной атаки по Ростовской области

    Песков положительно оценил работу российской системы ПВО по отражению украинской ракетной атаки по Ростовской области

    Tекст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил работу российской системы противовоздушной обороны (ПВО) по отражению украинской ракетной атаки по Ростовской области.

    Пресс-секретарь президента отметил в кулуарах саммита Россия – Африка, что «система ПВО сработала, все работает, в этом плане все нормально», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области со стороны ВСУ.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

    28 июля 2023, 02:57
    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию

    Украинская саблистка Харлан заявила, что ее «убила» дисквалификация из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой

    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила черную карту из-за отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, заявила, что решение организаторов «убило» ее.

    Харлан заявила в соцсетях, что «не хотела пожимать руку этой спортсменке». Она сказала, что руководствовалась «своим сердцем». По словам Харлан, когда она узнала, что ее собираются «снять с соревнований, дисквалифицировать, дать черную карточку», это «убило» ее. «Убило настолько, что я кричала от боли», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Харлан выиграла у Смирновой со счетом 15:7. Россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю, а затем покинула площадку. Смирнова подала протест на нарушение регламента, его отклонили. Позднее стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Смирновой и ее семье в соцсетях украинцы угрожают расправой.

    Коментарии (50)
    28 июля 2023, 17:30
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    Украинская сторона ударила модернизированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по таганрогской инфраструктуре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО обнаружили и перехватили ракету, ее обломки упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие мирные жители, заключили в министерстве.

    Напомним, в Таганроге произошел взрыв, глава Ростовской области Василий Голубев заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (57)
    28 июля 2023, 19:46
    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Захарова: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на обстрел в Таганроге и атаку БПЛА на Москву

    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия решительно осуждает очередные преступные действия Киева против гражданского населения и мирной инфраструктуры. По ее словам, военного смысла они заведомо не имели, поэтому РФ призывает международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов, передает РИА «Новости».

    Она указала, что Москва оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге составляет 12 человек.

    Напомним, киевский режим атаковал Таганрог, выпустив по нему ракету С-200, снаряд удалось сбить, но его обломки упали на кафе в городе.

    Коментарии (59)
    28 июля 2023, 07:57
    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    В докладе министерства обороны Японии Россия названа «непосредственной угрозой Европе»

    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    В «Белой книге» утверждается, что Россия якобы «расшатывает основы международного порядка». При этом в Индо-Тихоокеанском регионе политика Москвы, «ее военные тенденции» и стратегическое сотрудничество с Китаем вызывают у Японии «сильное беспокойство», передает РИА «Новости».

    Комментируя деятельность России на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Минобороны Японии указывает, что «усиливается» их «военное оснащение». Также Япония подчеркнула развитие стратегического взаимодействия России с Китаем.

    В свою очередь Нисимура сообщил, что с 9 августа Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию. По его словам, «меры будут обнародованы 2 августа». Данный шаг является частью ограничений экспорта, способного укрепить промышленную базу России. Сообщается, что Токио «внимательно следит за ситуацией на Украине».

    Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Заморожены активы «Альфа-банка», ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка и еще около 40 организаций и компаний. В список товаров и технологий, экспорт которых запрещен в Россию, Япония включила уже около 800 позиций, передает ТАСС.

    Напомним, в июне японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки был вызван в российский МИД в связи с решением Токио начать поставлять военную технику Украине.

    Коментарии (41)
    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

    Коментарии (5)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (17)
    28 июля 2023, 04:29
    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Собянин и Минобороны сообщили о попытке украинского беспилотника атаковать Московский регион

    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА «сбит силами Министерства обороны», никто не пострадал. Глава города сообщил, что разрушений также нет.

    Позднее Минобороны России сообщило, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом» по объектам на территории Московской области. Ведомство сообщило, что беспилотник уничтожен средствами ПВО. Минобороны подтвердило, что пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 16:08
    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине

    Глава Rheinmetall заявил о желании начать ремонт танков на Украине

    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что рассчитывает начать ремонт на территории Украины танков Leopard, концерн уже обучает этому украинцев, пишет издание Spiegel.

    «Мы хотим начать работу после летнего перерыва», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    В июле Паппергер в интервью телеканалу CNN заявил о планах Rheinmetall открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники в ближайшее время.

    В МИД России ранее отметили, что завод Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС России, если там появится.

    Коментарии (16)
    28 июля 2023, 13:55
    Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта

    Президент ЮАР Рамафоса: Конструктивное взаимодействие приведет к завершению украинского конфликта

    Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Завершению конфликта между Москвой и Киевом будут способствовать конструктивное взаимодействие и переговоры, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    По словам лидера ЮАР, для мирного решения конфликтов необходимы диалог и приверженность Уставу ООН, передает ТАСС.

    Рамафоса также выразил надежду, что конструктивное взаимодействие и переговоры помогут привести к окончанию конфликта между Москвой и Киевом.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

    Коментарии (15)
    28 июля 2023, 14:29
    Зеленский перенес Рождество

    Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря

    Зеленский перенес Рождество
    @ Artur Widak/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

    В карточке законопроекта на сайте украинского парламента говорится, что 28 июля документ возвращен с подписью президента Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, 28 июня Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Рождества на Украине 25 декабря. Законопроект был принят Радой 14 июля. В Кремле идею перенести празднование Рождества на Украине назвали безумием и вакханалией.

    Коментарии (30)
    28 июля 2023, 12:38
    Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину

    Премьер Венгрии Орбан: Европейские страны больше не могут поддерживать Украину

    Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейские страны больше неспособные поддерживать Украину и выступил за мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.

    Комментируя звучащие в Вашингтоне предложения к ЕС выделить Украине 100 млрд евро, Орбан заявил, что США могут делать большие деньги при помощи различных «финансовых манипуляций», в то время как европейские страны к этому не приспособлены. По его словам, европейская экономика уже «находится в беде», при этом конфликт на Украине пока не приближается к концу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на радио Kossuth.

    Орбан выразил мнение, что украинцы уже устали от конфликта с Россией, но не могут завершить его, поскольку эти боевые действия нужны странам Запада. Венгерский премьер считает, что только западное финансирование поддерживает киевский режим наплаву, в то время как суверенитет Украины практически потерян.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 14:33
    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Минобороны: Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВС России заняли под Сергеевкой Луганской народной республики (ЛНР) несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение вглубь обороны противника составило 1,5 км, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра западнее Житловки ЛНР.

    Также в Минобороны сообщили, что подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады теробороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины рядом с Торским, Ямполовкой ДНР, Нововодяным, Червоной Дибровой и Кременной ЛНР.

    Потери противника на Краснолиманском направлении за минувшие сутки составили до 90 военнослужащих, две  машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Российские войска продвинулись вглубь на 1,5 км.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили 180 украинских военных и пять танков ВСУ.

    Коментарии (3)
    28 июля 2023, 12:17
    Дело о госизмене против блогера Шария передано в суд на Украине
    Дело о госизмене против блогера Шария передано в суд на Украине
    @ из личного архива

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Украины передала в суд дело по обвинению в госизмене блогера и политика Анатолия Шария и бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова.

    В сообщении украинского ведомства отмечается, что обоим фигурантам инкриминирована государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц, передает ТАСС.

    По версии следствия, Шарий, проживающий в Испании, «организует пиар-акции пророссийской направленности», кроме того, распространяет ангажированные сюжеты антиукраинского содержания». Блогер, считают украинские следователи, действовал в сговоре с Шевцовым, который передавал «информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов».

    Шевцов, по данным СБУ, проживает в Севастополе и получил гражданство России.

    Ранее суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на родину, поскольку он покинул территорию страны.

    В мае СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. В заявлении ведомства говорилось, что блогера подозревают по статье Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

    Коментарии (3)
    28 июля 2023, 09:59
    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области

    Дело за подготовку к участию в террористической деятельности в составе ВСУ возбудили против жителя Орловской области

    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения ВСУ и получить украинское гражданство, задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Мужчина поддерживал связь с террористическими подразделениями ВСУ, был сторонником проукраинских взглядов и готов был переехать на Украину, чтобы воевать в одном из таких запрещенных в России военизированных формирований, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, он обратился в СБУ, пограничную и миграционную службы и в МИД Украины, которые дали ему инструкции, как въехать на Украину, в результате россиянин был задержан.

    Против него было возбуждено уголовное дело за приготовление к участию в деятельности террористической организации.

    Ранее ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска.

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    28 июля 2023, 14:22
    На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
    На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В последние сутки ВСУ продолжили попытки наступать на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Работино и Успеновки Запорожской области ВСУ силами усиленной танками иностранного производства 47-й механизированной бригады атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии ЮВО и 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Личный состав, проявив выдержку и мужество, отразил все атаки превосходящих сил противника.

    Ликвидированы около 180 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 машин пехоты, две бронемашины, американская арт система М777, а также боевая машина ЗРК «Стрела-10» , отчитались в Минобороны.

    На Времевском выступе в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери противника на этом направлении составили до 110 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении грамотным построением обороны подразделений группировки войск «Центр» за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии рядом с Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), подытожили в оборонном ведомстве.

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