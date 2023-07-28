Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

  • Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    15 комментариев
    Новости
    20:28Глава Африканского союза подтвердил готовность России поставлять зерно бесплатно

    Африканские страны получили подтверждение того, что российское зерно может быть поставлено на континент бесплатно, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    20:19Власти разрешили ставить россиян на воинский учет без личной явки в военкомат

    Правительство утвердило положение, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него может осуществляться без личной явки в военный комиссариат.

    20:10Глава Африканского союза заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

    Российский президент Владимир Путин готов к диалогу по украинской тематике, необходимо убедить киевский режим, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    20:02Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

    Президент России Владимир Путин получил доклад о ракетном обстреле Ростовской области со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    19:54Путин назвал участие лидеров стран Африки в саммите проявлением независимости

    Приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит, отметил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    19:46Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    19:44Депутат: Рекомендательные алгоритмы в интернете стали мощным информационным оружием

    Законодательные акты, не позволяющие интернет-платформам манипулировать мнением пользователей, – это правильный шаг в направлении защиты прав потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. В пятницу Совет Федерации одобрил закон, который определяет правила использования рекомендательных алгоритмов интернет-ресурсами.

    19:37Путин объявил о решении проводить саммиты Россия – Африка раз в три года

    Саммит Россия – Африка будет проводиться каждые три года, заявил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    19:29Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки

    Москва договорилась со странами Африканского континента качественно нарастить торговлю и переходить на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин.

    19:22Путин высоко оценил итоги саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка.

    19:20Полонист объяснил критику Качиньского в адрес НАТО

    Критика НАТО со стороны вице-премьера Польши Ярослава Качиньского объясняется тем, что поляки не верят американцам в вопросах обороны, а также тем, что осенью стартует предвыборная кампания в Сейм, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее Качиньский выступил за обеспечение безопасности Польши «во всех измерениях» и подверг критике тактику НАТО по обороне восточного фланга.

    19:14Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка.

    19:07Качиньский: Польша не готова жертвовать сельским хозяйством ради Украины

    Польша не будет жертвовать своим сельским хозяйством ради Украины, сказал председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в эфире Польского радио.

    18:59Ограничен проход маломерных судов и плавсредств в Керченском проливе

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об ограничении плавания маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского залива.

    18:53Губернатор рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу

    Число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге, по уточненным данным, составляет на 18.00 мск 12 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    28 июля 2023, 20:02

    Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

    Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин получил доклад о ракетном обстреле Ростовской области со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил информацию о том, что российскому лидеру доложили об обстреле Ростовской области, передает ТАСС.

    По его словам, Запад никак не отреагирует на обстрел. Отвечая на вопрос, дал ли глава государства какие-то поручения руководству МЧС, Песков сказал: «Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно».

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге составляет 12 человек. Напомним, киевский режим атаковал Таганрог, выпустив по нему ракету С-200, снаряд удалось сбить, но его обломки упали на кафе в городе.

    28 июля 2023, 02:57
    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию

    Украинская саблистка Харлан заявила, что ее «убила» дисквалификация из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой

    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила черную карту из-за отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, заявила, что решение организаторов «убило» ее.

    Харлан заявила в соцсетях, что «не хотела пожимать руку этой спортсменке». Она сказала, что руководствовалась «своим сердцем». По словам Харлан, когда она узнала, что ее собираются «снять с соревнований, дисквалифицировать, дать черную карточку», это «убило» ее. «Убило настолько, что я кричала от боли», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Харлан выиграла у Смирновой со счетом 15:7. Россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю, а затем покинула площадку. Смирнова подала протест на нарушение регламента, его отклонили. Позднее стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Смирновой и ее семье в соцсетях украинцы угрожают расправой.

    Коментарии (50)
    28 июля 2023, 17:30
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    Украинская сторона ударила модернизированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по таганрогской инфраструктуре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО обнаружили и перехватили ракету, ее обломки упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие мирные жители, заключили в министерстве.

    Напомним, в Таганроге произошел взрыв, глава Ростовской области Василий Голубев заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (49)
    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

    Коментарии (29)
    28 июля 2023, 07:57
    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    В докладе министерства обороны Японии Россия названа «непосредственной угрозой Европе»

    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    В «Белой книге» утверждается, что Россия якобы «расшатывает основы международного порядка». При этом в Индо-Тихоокеанском регионе политика Москвы, «ее военные тенденции» и стратегическое сотрудничество с Китаем вызывают у Японии «сильное беспокойство», передает РИА «Новости».

    Комментируя деятельность России на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Минобороны Японии указывает, что «усиливается» их «военное оснащение». Также Япония подчеркнула развитие стратегического взаимодействия России с Китаем.

    В свою очередь Нисимура сообщил, что с 9 августа Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию. По его словам, «меры будут обнародованы 2 августа». Данный шаг является частью ограничений экспорта, способного укрепить промышленную базу России. Сообщается, что Токио «внимательно следит за ситуацией на Украине».

    Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Заморожены активы «Альфа-банка», ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка и еще около 40 организаций и компаний. В список товаров и технологий, экспорт которых запрещен в Россию, Япония включила уже около 800 позиций, передает ТАСС.

    Напомним, в июне японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки был вызван в российский МИД в связи с решением Токио начать поставлять военную технику Украине.

    Коментарии (41)
    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 15:21
    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии

    Автоэксперт Рогов: Автодилеры и частные продавцы с 9 августа перестанут привозить из Японии некоторые автомобили

    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Автодилеры и частные продавцы Дальневосточного федерального округа России перестанут привозить из Японии праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

    По словам автоэксперта, с 9 августа в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест восемь и девять, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты. Автоэксперт считает, что в результате сократится число продавцов таких машин – частных лиц и дилеров, но не в разы, не на 50%, и даже не на 20%, так как участники рынка переориентируются на другие сегменты, сообщает «Газета.Ru».

    Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

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    28 июля 2023, 06:27
    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче россиянина Черкасова

    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции.

    Местные СМИ связывают решение Бразилии с отказом США выдать Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару, передает ТАСС.

    Напомним, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.


    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 04:00
    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет

    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
    @ "Невский. Тень Архитектора",Триикс медиа

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник умер актер Андрей Бабенко, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сообщают СМИ в пятницу.

    Бабенко было 47 лет. До 2004 года он служил в Мурманском областном драматическом театре, затем переехал в Санкт-Петербург. Бабенко снимался в эпизодических ролях в российских сериалах, в частности, в «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия», «Морских дьяволах» и «Ментовских войнах», передает РИА «Новости» со ссылкой на kino-teatr.ru.


    Коментарии (3)
    27 июля 2023, 21:54
    Оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами
    Оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько сотен граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с туристами из России на борту, сообщает телекомпания Mtavari Arxi.

    Лайнер покинул страну на фоне шума и под звуки гимна страны. По данным телеканала, люди собрались «опротестовать политику русификации», передает РИА «Новости».

    Судно зашло в Батуми в 17.00 (16.00 мск), на его борту находились около 800 туристов из России, которые могли за несколько часов ознакомиться с достопримечательностями города.

    Оппозиция посчитала, что судно компании Miray Cruises, вышедшее из Сочи, может подпадать под международные санкции.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 10:42
    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении

    Балицкий: Войска России контролируют Времевское направление, обстановка напряженная

    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска контролируют Времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, обстановка остается напряженной, тем не менее российские подразделения контролируют Времевское направление. Противник несет значительные потери, но пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, передает РИА «Новости».

    Ранее Балицкий заявил о стабилизации ситуации в Запорожской области.

    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

    Коментарии (5)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (17)
    28 июля 2023, 04:29
    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Собянин и Минобороны сообщили о попытке украинского беспилотника атаковать Московский регион

    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА «сбит силами Министерства обороны», никто не пострадал. Глава города сообщил, что разрушений также нет.

    Позднее Минобороны России сообщило, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом» по объектам на территории Московской области. Ведомство сообщило, что беспилотник уничтожен средствами ПВО. Минобороны подтвердило, что пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 11:25
    Рогов заявил о потере ВСУ трех тысяч солдат под Старомайорским

    Рогов: ВСУ потеряли три тысячи человек в атаках на село Старомайорское на Запорожском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ с начала наступления при попытках занять село Старомайорское на Времевском направлении запорожской линии соприкосновения в июне потеряли более трех тысяч человек, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, с начала наступления ВСУ у села Старомайорского была уничтожена целая бригада ВСУ, только по подтвержденным данным именно на данном участке – это свыше трех тысяч боевиков, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что противник в этом регионе «кидает на убой колоссальные силы», сейчас в районе Старомайорского идут ожесточенные бои высокой интенсивности. «Наши ребята стоят там как герои», – заключил он.

    Ранее сообщалось, что Восточная группировка отразила несколько атак ВСУ в направлении Старомайорского. Понеся существенные потери в живой силе, противник отступил.

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    27 июля 2023, 22:28
    Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами

    Медведев высмеял «параноидальные» поиски Вашингтоном инопланетян и сравнил лидеров Запада и Украины с рептилоидами

    Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявления о якобы обнаруженных американцами «останках с нечеловеческой биологией», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с рептилоидами.

    Медведев отметил в Telegram, что в США возобновились «параноидальные поиски инопланетян». «Ха, вглядитесь в эти лица!» – предложил он, опубликовав карикатурные изображения и неудачные фото президентов США, Франции и Украины Джо Байдена, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, канцлера Германии Олафа Шольца, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и главы Еврокомисси Урсулы фон дер Ляйен. «Эти биосубстанции живы! Они среди нас!» – заявил Медведев, добавив, что «эти рептилоиды – явно не люди».

    Напомним, в США вновь разгорелись споры об НЛО. Экс-агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных слушаниях в Конгрессе США о существовании НЛО и контактах с ними заявил, что якобы был обнаружен биологический материал неземного происхождения. Груш, который до 2023 года руководил в Пентагоне анализом аномальных явлений, заявил, что ему было отказано в доступе к секретным правительственным программам НЛО.

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