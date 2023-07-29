Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.7 комментариев
Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине
Эксперт Матвийчук: Запад обсуждает возможность завершения конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва заплатила
Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Матвийчук в комментарии Ura.Ru выразил мнение, что между Россией и Западом кулуарно уже ведутся переговоры. По его словам, если Москва и Запад достигнут определенных договоренностей, то Украине также разрешат вести диалог с Россией.
Эксперт уверен, что сложности заключаются в договоренности об уступках, на которые готовы пойти стороны. Так, считает Матвийчук, обсуждается финансовый вопрос. Запад пытается «записать Москве поражение» и согласовать материальные блага для Украины.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.