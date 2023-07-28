Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Путин: Проблемы на мировых рынках возникли до ситуации с Украиной
Путин: Проблемы на рынках продовольствия и энергетики возникли до ситуации с Украиной
Сложности на мировых рынках продовольствия и энергетики начались еще до начала спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.
Глава государства напомнил, что проблемы на мировых продовольственном и энергетическом рынках появились еще во время пандемии коронавирусной инфекции, когда во многих странах по санитарным соображениям приходилось закрывать предприятия, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.