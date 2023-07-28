Путин: Проблемы на мировых рынках возникли до ситуации с Украиной

Путин: Проблемы на рынках продовольствия и энергетики возникли до ситуации с Украиной

Tекст: Алина Власенко

Глава государства напомнил, что проблемы на мировых продовольственном и энергетическом рынках появились еще во время пандемии коронавирусной инфекции, когда во многих странах по санитарным соображениям приходилось закрывать предприятия, передает ТАСС.



Ранее Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.