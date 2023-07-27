На форуме Россия-Африка обсудили развитие атомных технологий на континенте

На форуме Россия-Африка прошла сессия «Атомные технологии для развития Африки»

На II Экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка» при поддержке госкорпорации «Росатом» состоялась пленарная сессия «Атомные технологии для развития Африки». Участники обсудили перспективы развития мирного атома в Африканском регионе и возможные пути сотрудничества по этому направлению, говорится на сайте Росатома.

«Всегда, начиная работу с той или иной страной-новичком, или расширяя работу с членом ядерного клуба, мы выстраиваем особые доверительные отношения. Ведь вопрос межгосударственного сотрудничества в атомной сфере всегда в повестке первых лиц – руководителей государства, правительства. При этом сотрудничество может быть успешно реализовано, только если есть серьезные доверительные отношения между странами. Слишком велика мощь атомной энергии, чтобы рассматривать ее только с точки зрения предпринимательского аспекта», – сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Он также отметил, что «мы всегда предлагаем партнерам широкий спектр проектов обеспечения технологического суверенитета. Это касается и близких, родственных атомной энергетике технологий, таких как ядерная медицина, центры облучения, научно-исследовательские реакторы, ветроэнергетика. И также это очень большой набор технологий, связанных с машиностроением, поскольку мы обязаны научиться вместе с местными локальными производителями выпускать продукцию, которая получит атомные сертификаты».

Председатель совета директоров Управления атомных электростанций Арабской Республики Египет Амгед Эль-Вакиль заявил, что «мирная атомная энергетическая программа Египта имеет большое значение для нас и продолжает динамично развиваться благодаря реализации проекта АЭС «Эль-Дабаа». Проект уже оказывает положительное влияние на условия жизни местных сообществ, включая создание большого количества рабочих мест. Ожидаем, что это количество вырастет в 9 раз, что приведет к появлению бесчисленных возможностей в различных отраслях».

«Комплексная энергетическая стратегия устойчивого развития Египта направлена на увеличение к 2035 году доли возобновляемых источников энергии в нашем энергетическом балансе до 42%. Возобновляемые источники энергии внесут значительный вклад в энергетический баланс, но при этом в его основе должен быть постоянный источник надежной базовой нагрузки. Я считаю, что именно в этом заключается роль ядерной энергетики. Мы также сможем использовать ее для получения воды. Таким образом, ядерная энергетика предоставляет много преимуществ для Египта и достижения целей устойчивого развития страны», – добавил он.

Накануне проведения форума Госкорпорация «Росатом» предложила странам Африки проекты технологического суверенитета и включение их в технологические цепочки, которые создает Россия, об этом заявил Лихачев. По его словам, речь может идти от инициатив по подготовке кадров для работы в ядерной отрасли до создания предприятий на территории Африканского континента.