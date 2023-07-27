Названо самое опасное российское оружие для ВСУ

SVT: Украина оказалась не готова к противостоянию с беспилотниками «Ланцет»

Tекст: Алексей Дегтярев

«Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины во время контрнаступления, заявил Нурдберг в статье для SVT, передает РИА «Новости».

Этот беспилотник позволяет бить вглубь украинской территории, где находятся ракетные комплексы и комплексы РЛС. У киевского режима же нет систем ПВО, которые могут сбивать такие дроны.

Ранее источник сообщил, что ВС России уничтожили под Херсоном с помощью «Ланцетов» три американских 155-миллиметровых гаубицы М777.