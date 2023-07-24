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Над Крымом сбито и подавлено 11 беспилотников
Аксенов сообщил об 11 сбитых и подавленных беспилотников над Крымом
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В небе над Крымом российские силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 11 беспилотников противника, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов также сообщил в Telegram, что обломки беспилотника повредили частный дом в Кировском районе.
В последнее время Украина неоднократно пыталась поражать цели в Крыму. В субботу в результате атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов.
Захарова жестко ответила Киеву на заявления про атаки на объекты ЮНЕСКО
Киев не имеет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и «безграмотных» операторов ПВО.
Также она подчеркнула, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне в ночь на воскресенье атаковали объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.
В Минобороны России заявили, что распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одессе не соответствует действительности.
ВС России уничтожили базы морских дронов ВСУ в Одессе
МО: ВС России уничтожили базы морских дронов ВСУ в Одессе
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ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
В Минобороны сообщили, что ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам, где готовились теракты против с применением безэкипажных катеров России, а также по местам их изготовления под Одессой, на пораженных объектах находились иностранные наемники.
Все намеченные цели были уничтожены.
Согласно сообщению Минобороны, истребительной авиацией ВКС России около Веролюбовки ДНР сбит Су-25 ВСУ, средства ПВО также перехватили снаряд РСЗО HIMARS и крылатую ракету Storm Shadow, передает РИА «Новости».
Кроме того, были уничтожены 28 беспилотников в разных районах Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.
В ведомстве добавили, что общие потери противника за сутки на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили свыше 160 военнослужащих, семь танков Leopard, 15 брониемашин, из которых десять боевых машин пехоты Bradley, артсистема М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
В военном ведомстве рассказали также, что на Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника рядом с Новомихайловкой, также поражена живая сила и техника ВСУ недалеко от Старомайорского Донецкой народной республики и Приютного Запорожской области. Под Малой Токмачкой Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ.
В МО отметили, что также поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Малой Токмачки, Нововодяного (ЛНР) и Серебрянки (ДНР).
Кроме того, группировка ВС РФ «Центр» за сутки отразила шесть атак ВСУ недалеко от Нововодяного и Кармазиновки на Краснолиманском направлении, уничтожила более 130 военных и 18 единиц техники.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ возле Ямполовки в ДНР, Площанки, Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Также в районе Невского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника на этом направлении составили более 130 военнослужащих, десять бронемашин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек Херсонской области
В Херсонсокй области по дому мэра города Алешки украинской стороной был нанесен удар из РСЗО HIMARS, сообщил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.
Он рассказал РИА «Новости», что мэр Георгий Журавко не пострадал. Также Василенко отметил, что глава города продолжает свою работу.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров.
NYT: ВСУ дорого обходится занятие небольших территорий
NYT: Переданные Западом старые снаряды повреждают технику ВСУ и ранят бойцов
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Старые снаряды и ракеты, поставляемые Украине Западом, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить бойцов ВСУ, сообщила газета New York Times.
Один из украинских командиров, чей взвод с начала СВО понес 200% потерь, рассказал New York Times, что у России больше людей и техники. Издание пишет, что Киеву слишком дорого обходятся те небольшие территории, которые он пытается вернуть обратно.
Кроме того, отмечается, что ВСУ столкнулись с целым рядом новых и постоянных проблем, которые способствовали их медленному прогрессу в «контрнаступлении». Понеся десятки тысяч потерь с начала конфликта, ряды военнослужащих часто пополняются менее обученными и старыми солдатами, утверждает издание.
По данным издания, отправляемые из союзных Украине стран боеприпасы находятся в дефиците, они поставляют разные снаряды, точность стрельбы которых может значительно отличаться. Это приводит к тому, что украинская артиллерия вынуждена использовать еще больше боеприпасов для поражения целей. Кроме того, некоторые старые снаряды и ракеты, присланные из-за рубежа, повреждают технику и ранят солдат.
Вместо поставок новых вооружений западные страны планируют переориентироваться на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. При этом на Украине не первый месяц наблюдается проблема с транспортировкой подбитых военных машин в страны Восточной Европы для будущей починки. Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и странах НАТО планируют выходить из логистического тупика и какое значение этот вопрос имеет для России.
Зеленский нашел виновных в том, что Украина опоздала с контрнаступлением
Зеленский признал невозможность начать контрнаступление весной из-за нехватки оружия
Из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Украина планировала начать контрнаступление весной, но у Киева на тот момент не было достаточно боеприпасов, оружия, а также не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Зеленский отметил, что поскольку Украина начала действовать позже, это дало России много времени построить несколько рубежей обороны, именно этим фактором можно объяснить такой медленный темп украинского наступления. Как заявляет Зеленский, Киев не желает терять людей и технику.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Украинские солдаты рассказали о больших потерях при контрнаступлении
Украинские военные рассказали изданию Kyiv Post о потерях при контрнаступлении и низком моральном духе из-за них.
Один из военных медиков рассказал, что ВСУ продвигаются на дюймы, но это не стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые были потрачены, передает РИА «Новости».
Другой солдат заявил, что его подразделение захватило и потеряло ряд российских позиций, поскольку военных обучали захватывать укрепления, но не удерживать. Также он отметил, что каждые сто метров обходятся ВСУ по меньшей мере в четыре-пять пехотинцев.
Еще один военнослужащий рассказал, что среди украинских военных 30% погибают и 40% получают ранения.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Вице-премьер Украины посетовала, что некая страна «привела» Путина на саммит НАТО
На саммите НАТО в Вильнюсе один из союзников Киева «посадил за стол» переговоров президента России Владимира Путина, что усложнило понимание условий вступления Киева в альянс, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.
По ее словам, «один из союзников фактически посадил за стол Путина». Зная эту страну, отметила она, Украина понимала, что на нее постараются оказать давление в вопросах, связанных с завершением конфликта мирными переговорами. Что это была за страна она отвечать не стала, передает РИА «Новости».
Стефанишина отметила, что формулировки коммюнике саммита вызвали у украинских чиновников негативные эмоции. При этом, добавила она, заявление президента США Джо Байдена, что Украина станет членом НАТО, избавило Киев от опасений.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.
Эксперт назвал признаки попадания ракеты ЗРК ВСУ по собору в Одессе
Эксперт Кнутов: По характеру повреждения собора в Одессе можно сделать вывод о прилете ракеты ЗРК ВСУ
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Судя по опубликованным кадрам, можно сделать вывод, что удар по одесскому храму был нанесен не высокоточными российскими ракетами, а ракетами ЗРК или чем-то примерно равным им по силе удара. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что в результате некорректной работы украинской ПВО повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.
«Украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), расположенные внутри городской застройки, стали серьезной проблемой для жителей Украины. Зачастую ракеты ЗРК попадают по гражданским объектам. Это может быть вызвано рядом факторов, в частности возрастом комплексов – и имевшиеся у Украины, и поставляемые Западом достаточно стары, их техническое состояние не всегда отвечает нормативному», – сказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Вместе с тем украинские власти пытаются выдать разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора как последствие прилета наших ракет. Но если бы на храм действительно упали наши высокоточные крылатые ракеты, например, «Калибры», то от него максимум, что осталось бы – это несущие стены», – отметил он.
«Судя же по кадрам с места, последствия совсем не такие, значит, был прилет из ЗРК, составляющих украинскую ПВО, либо другого оружия, соразмерного по силе удара. В целом это не удивительно, система противовоздушной обороны у Украины крайне слабая, к тому же плохо обучены боевые расчеты», – добавил эксперт.
«Я допускаю, что произошедшее могло быть и намеренной провокацией украинской власти. В Одессе многие люди остаются верными православию. Поэтому для руководства страны выгодно уничтожить храм, чтобы потом обвинить в этом Россию. Вполне возможно, что ВСУ могли запустить и беспилотник для нанесения такого удара», – рассуждает собеседник.
Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла ракета, и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри.
Министерство обороны России официально опровергло спекуляции киевского режима о том, что храм был поражен российским ракетным ударом. Как сообщили в Минобороны России, все уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против России, располагались на безопасной дистанции от храма. Наиболее вероятной причиной разрушения собора, заявляют в Минобороны РФ, стало падение украинской зенитной управляемой ракеты.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что украинским властям выгодно, чтобы в результате попыток отразить российские обстрелы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей.
В ночь на воскресенье стало известно о серии взрывов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская». По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
Минобороны сообщило о попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Минобороны сообщило о пресеченной средствами РЭБ попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника, сообщило Минобороны России.
Беспилотники были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, сообщило ведомство в Telegram.
Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как сообщил глава города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.
В экстренных службах сообщили, что беспилотник «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки, передает ТАСС.
Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто, передает РИА «Новости».
Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Блинкен: США рассчитывают, что контрнаступление ВСУ продлится несколько месяцев
США считают, что контрнаступление Украины продлится «несколько месяцев», заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
Он подчеркнул, что США полагают, что это не закончится в течение следующей недели или двух. Блинкен отметил, что контрнаступление ВСУ все еще находится «на сравнительно ранней стадии», передает РИА «Новости».
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Вассерман: Зенитные ракеты ВСУ уничтожают русскую историю Одессы
Вассерман назвал разрушения Спасо-Преображенского собора ответственностью Киева
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Украинским властям выгодно, чтобы в результате попыток отразить российские обстрелы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее стало известно, что в результате некорректной работы украинской ПВО повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.
«Спасо-Преображенский кафедральный собор, конечно, жаль, он очень сильно пострадал. В постсоветское время его очень хорошо восстановили. Но Вооруженные силы России не причастны к его сегодняшнему разрушению», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Всему виной стали украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные посреди жилой застройки. Такая дислокация создает серьезные помехи для радиолокации, искажается сигнал, и ракета меняет траекторию. Кроме того, техническое состояние украинских ЗРК вызывает большие вопросы», – отметил он.
«Поэтому ответственность за любые повреждения храма при таких обстоятельствах всецело лежит на вооруженных силах Украины, а также совести украинской власти и ее союзников из НАТО», – акцентировал собеседник.
«Украина всеми способами уничтожает культурное наследие, причем русское. Это одна из целей, стоящих перед Киевом. Я напомню, что в 1864 году польский политик и историк Валериан Калинка, разбирая причины провала польского мятежа, выразил своеобразную мысль. Ее суть сводилась к тому, что раз уж полякам не удалось добиться, чтобы русские, несколько веков проживающие под польской властью, стали поляками, то необходимо хотя бы сделать так, чтобы они перестали быть русскими», – отметил депутат.
«Соответственно и сегодня, спустя много лет, любая попытка воплотить в жизнь польскую концепцию «Украина – не Россия», неизбежно сопровождается не только террором против русского большинства, проживающего на этих территориях, но и уничтожением русского культурного наследия. Поэтому совершенно очевидно, что произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культуры и культурного наследия, связанного с российской историей», – заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла зенитная ракета, и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри. Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале предположил, что речь может идти о ракетах комплекса С-300.
В ночь на воскресенье стало известно о серии взрывов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская». По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
Рогов: Собор в Одессе поражен украинской ракетой ПВО
Прошедшей ночью Спасо-Преображенский собор в Одессе пострадал из-за украинской ракеты системы ПВО, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, источники и жители города сообщают о нештатно сработавшей ракете украинской ПВО, при этом киевский режим, осознавая свою причастность к преступлению, стремится переложить вину на Россию, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что ракета украинской системы ПВО упала в Одессе на многоквартирный дом.
Ранее в Минобороны России заявили, что распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одессе не соответствует действительности.
Взрывы прогремели в Одесской области
На юге Одесской области произошли взрывы
Взрывы прозвучали на юге Одесской области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Позднее украинские СМИ уточнили, что мощные взрывы прогремели в городе Измаил, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье взрывы также прогремели в Сумах. Российские войска продолжают наносить мощные удары по портам Одессы и Николаева. Так, накануне Минобороны России сообщило об уничтожении базы морских дронов ВСУ в Одессе.
Блинкен: Поставки Киеву истребителей F-16 займут несколько месяцев
Поставки Киеву американских истребителей F-16 займут примерно несколько месяцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, дело не только в самой технике, но и в обучении, обслуживании, возможности использовать его в общевойсковых операциях, что требует времени, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее в руководстве США уже высказывались по поводу сроков появления данных самолетов в распоряжении ВСУ. Вероятно, Украина получит истребители F-16 до конца 2023 года, но сами по себе они не изменят ход боевых действий, заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Командующий группировкой «Центр»: ВСУ видят минусы подготовки НАТО
Военнослужащие Украины, которые прошли подготовку в «советской школе» видят недостатки подготовки НАТО, заявил командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала «Россия-1» и на платформе «Смотрим».
По его словам, пленные украинские военнослужащие рассказывают, что в Германии их готовили инструкторы из Прибалтики, патронов было мало, в основном обучали тактической медицине и штурму здания. При этом определенного целевого подхода к подготовке бойца всестороннего штурмовика нет, сказал Мордвичев, передает РИА «Новости».
Он отметил, что те украинские военнослужащие, которые «прошли советскую школу», понимают разницу в подходе к военной подготовке у НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины не приносит результата.