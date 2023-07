Медведев предложил посадить Борреля на строгую диету Египет остановил поставки СПГ в Европу Bloomberg: Египет почти перестал поставлять СПГ в Европу из-за жары

Фото: IMAGO/photo2000/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Египетские терминалы почти целиком прекратили загрузку сжиженного природного газа (СПГ), так как стране не хватает топлива из-за сильной жары, утверждает Bloomberg. Терминалы СПГ Idku и Damietta прекратили загрузку топлива, в июне отгрузка вообще не проводилась, в июле из Египта вышел лишь один танкер с СПГ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg. В Египте сейчас стоит жара, топливо начали перенаправлять на внутреннее потребление. Египетский министр нефти Тарек аль-Мулла указал, что поставки СПГ в европейские страны продолжатся ближе к октябрю. Сейчас в стране работают два терминала СПГ мощностью в 12 млн тонн (16,5 млрд кубометров) в год. Аргентина отказалась принять танкер с СПГ из-за санкций против России Министр экономики Аргентины Масса сообщил об отказе компании Enarsa принять танкер с СПГ из-за санкций против России 20 июля 2023, 05:29 Текст: Антон Антонов

Аргентинская государственная нефтегазовая компания Enarsa и власти Аргентины отказали в заходе судну с СПГ, предположительно, российского происхождения, сообщил министр экономики страны Серхио Масса. Масса сообщил, что танкер «с СПГ российского происхождения» отказались принять «в связи с международными санкциями» в отношении «определенных российских компаний». Как заявил министр, аргентинская компания заблокировала поставку, поскольку та якобы «была нарушением контракта» из-за санкций. Он не указал, о санкциях в отношении какой именно компании идет речь. Масса сказал, что решение принято для «соблюдения международных механизмов», передает ТАСС со ссылкой на C5N. Напомним, Россия намерена выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Однако пока ожидать резкого роста экспорта за счет СПГ не приходится, так как Россия умеет строить СПГ-заводы только небольшой мощности. ЕС объявил о решении нарастить военную поддержку Украины в связи с отменой зерновой сделки Боррель: ЕС нарастит военную поддержку Украины после решения России по судам в Черном море

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Алина Власенко

Решение Москвы считать все суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, в этой связи Брюссель принял решение увеличить военную поддержку Киева, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, в сложившейся ситуации есть лишь одно верное решение – нарастить военную помощь Киеву. «Если их бомбят, мы должны предоставить средства ПВО, если российские военные используют беспилотники, мы должны предоставить им средства ПВО», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружения и техники Киеву. Также ЕС может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих. Как сообщает агентство DPA, по меньшей мере, 25 тыс. украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах Европейского союза. Текущие планы подготовки ВСУ, как указывает агентство, предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных на территории ЕС. Ранее Минобороны заявило, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля. Новости СМИ2 Эксперт: Критика Москвы в адрес ООН и Гутерриша говорит о невозможности возобновления зерновой сделки Экономист Лизан: Россия критикой работы Гуттериша указала ООН на невозможность возобновления зерновой сделки

Фото: Lev Radin/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Представители ООН до сих пор пытаются уговорить Россию сохранить зерновую сделку. И поэтому МИД через критику ООН и лично Гуттериша указал на невозможность возобновления инициативы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в МИД РФ раскритиковали работу генсека НАТО Антониу Гуттериша. «Россия четко дала понять, что зерновая сделка потеряла для нас всякий интерес. Тем не менее ООН продолжила уговаривать РФ вернуться к договоренностям. Антонио Гуттериш, будучи генеральным секретарем организации, лично выступал с призывами «образумить» Москву», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. «Подобная публичность в решении важных вопросов России никогда не нравилась. Последней каплей стало обнародование личного послания Гуттериша Владимиру Путину, что является нарушением любых дипломатических правил. Недовольство работой главы организации и стало причиной столь резкой критики со стороны МИД», – подчеркивает эксперт. «Важно понимать, что заявление министерства не является призывом к ООН поменять свои подходы к зерновой сделке. В России прекрасно понимают, что организация, как и ее генеральный секретарь, продемонстрировали полную неспособность воздействия на ЕС в вопросе выполнения договоренностей», – акцентирует собеседник. «Для нас было важным публично подчеркнуть невозможность возвращения к инициативе. Это и было сделано через критику ООН и Гуттериша со стороны МИД. Кроме того, отказ от продолжения сотрудничества с организацией ведет и к другому важному направлению внешней политики России – это возможность вести диалог по поставкам зерна с африканскими странами без лишних посредников», – резюмирует Лизан. Ранее российский МИД резко раскритиковал работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину. В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором Гуттериш, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу «Тольятти – Одесса». Также отмечается, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%). В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекретаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода. «Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении. Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа. Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в военных целях. Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам. Венгрия обвинила ЕС в затягивании конфликта на Украине Глава МИД Венгрии Сийярто: Выделение Украине 20 млрд евро продлит военные действия на годы

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Текст: Антон Никитин

Предложение руководства Евросоюза выделить на военную помощь Украине 20 млрд евро в течение четырех лет продлит военные действия в этой стране на годы вперед, высказал мнение министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Сийярто подчеркнул, что это предложение практически закрепляет военный режим на Украине на годы, так что не стоит думать о мире не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, передает ТАСС. Ранее глава МИД Венгрии после совещания с коллегами из стран ЕС в Брюсселе сообщил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил в течение четырех лет выделить на финансирование поставок оружия Украине 20 млрд долларов. Ранее глава МИД Венгрии призвал ЕС отчитаться, куда были направлены выделенные на военную помощь Украине 10 млрд евро. Новости СМИ2 Медведев предложил посадить Борреля на строгую диету 21 июля 2023, 14:27 Текст: Ольга Никитина

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на «жесткую словесную диарею» главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по поводу отказа России от продления зерновой сделки. Медведев в своем Telegram-канале пересказал позицию Борреля, который обвиняет нашу страну в том, что она якобы «морит голодом планету» и «лишает мирных укробандеровцев их законного заработка». По мнению зампреда СБ России, Борреля самого следует посадить на строгую диету – «только вода, и все». А то, продолжил Медведев, как дело касается вопросов поставки зерна африканским странам, так «Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты». «Ничего не знаем, мы берем зерно только для родных толстомордых европейцев», – объясняет он позицию Запада. При этом, добавил Медведев, когда Борреля «прижали вместе с салонаркоманами», то сразу начались заявления в духе «караул, голодаем». Заместитель председателя Совета безопасности России посоветовал Западу определиться: или Европа выполняет справедливые требования Москвы, или пусть «умерит аппетит». «А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях», – заключил Медведев. Напомним, Боррель заявлял, что Евросоюз после разрыва зерновой сделки будет вынужден нарастить ввоз зерна с Украины по суше. Также он призвал еще увеличить военную поддержку Киева. ЕС собрался направить на снабжение ВСУ 20 млрд евро Politico: ЕС планирует создать фонд в 20 млрд евро для снабжения ВСУ в течение четырех лет

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Европейский союз готовит план военной помощи Украине, который предусматривает выделение 20 млрд евро в следующие четыре года, пишут американские СМИ, уточняя, что сумма предназначена на поставки вооружений и тренировки военных. Дипломатические источники газеты Politico отмечают, что военная поддержка Украины, вероятнее всего, будет осуществляться через Европейский фонд мира. Сумма, как поясняет издание, соответствует 5 млрд евро в год. Примерно такой же объем военной помощи получила Украина от ЕС в 2022 году и, предположительно, получит по итогам 2023 года, передает ТАСС сообщение газеты. Politico подчеркивает, что такие ассигнования станут «тектоническим сдвигом» для самовосприятия Евросоюза, который на протяжении всей своей истории позиционировался как мирный проект. Данный план помощи, как планируют в ЕС, должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи в 50 млрд евро, который также рассчитан на четыре года и который предусматривает дополнительные взносы от стран – членов содружества. Издание добавляет, что эти 20 млрд евро будут использоваться на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники для Киева, а также на подготовку кадров для ВСУ. Отметим, что выделение помощи киевскому режиму поддерживают далеко не все страны Евросоюза. Так, эти траты из бюджета ЕС активно критикует Венгрия, которая неоднократно обращала внимание, что Украина не отчитывалась о тратах уже полученной помощи. Новости СМИ2 В Венгрии попросили ЕС предоставить отчет о военной помощи Украине 20 июля 2023, 14:12 Текст: Ольга Иванова

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил ЕС отчитаться, куда были направлены выделенные на военную помощь Украине 10 млрд евро. Об этом он сообщил после заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, предложившего увеличить ресурсы Европейского фонда мира, сообщает «Коммерсант». Ранее Боррель заявил, что решение Москвы считать все суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, в этой связи Брюссель принял решение увеличить военную поддержку Киева. В Нидерландах заявили о неготовности ЕС изъять замороженные российские активы Советник премьера Нидерландов ван Леувен заявил о неготовности ЕС передать замороженные российские активы Украине 21 июля 2023, 04:22 Текст: Антон Антонов

ЕС на данный момент «не достиг этапа», когда в состоянии изъять замороженные российские активы и «отдать их Украине», заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен. Ван Леувен объяснил это «возражениями Германии», а также рядом юридических вопросов, которые могут послужить предметом разбирательства в суде. По его словам, в ЕС пока «далеко не продвинулись», передает ТАСС. Напомним, в Европе поняли, что вряд ли смогут на законных основаниях конфисковать российские активы, в связи с чем собрались сосредоточиться на временном использовании этих средств. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо говорил, что Евросоюз намерен зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России для Украины. Новости СМИ2 Премьер Украины и глава Еврокомиссии обсудили экспорт зерна Шмыгаль сообщил о переговорах с фон дер Ляйен об упрощении экспорта сельскохозяйственной продукции Украины 20 июля 2023, 05:54 Текст: Антон Антонов

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил по телефону с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен меры по упрощению экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Шмыгаль заявил, что обсуждался «широкий круг вопросов». По его словам, стороны договорились «принять меры по упрощению экспорта», а также о более тесной координации между Украиной и ЕК, передает РИА «Новости». Как заявил премьер Украины, он «убедился», что ЕК «твердо отстаивает позицию относительно недопустимости блокирования украинского аграрного экспорта», передает ТАСС. Шмыгаль сообщил, что обсудил с фон дер Ляйен расширение «коридоров солидарности», в том числе при «развитии пунктов пропуска и новых логистических маршрутов». Кроме того, стороны в разговоре «коснулись вопроса использования замороженных российских активов» в интересах Киева. Шмыгаль заявил, что договорился с фон дер Ляйен «усилить координацию для достижения всех целей». Напомним, Россия сообщила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. В среду Минобороны России объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Тем временем граничащие с украинской территорией государства запросили у Еврокомиссии продления запрета на ввоз в ЕС зерна с Украины до конца 2023 года. QazaqGaz анонсировал начало транспортировки российского газа в Узбекистан Компания QazaqGaz решила начать транспортировку российского газа в Узбекистан с октября 20 июля 2023, 12:56 Текст: Алина Власенко

Казахстанская компания QazaqGaz намерена с октября начать транспортировку российского газа в Узбекистан, сообщила пресс-служба компании по итогам поездки главы правления Санжара Жаркешова в Атыраускую область. Жаркешов проинспектировал ход подготовительных работ на казахстанском участке магистрального газопровода Средняя Азия – Центр к транспортировке российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

В компании уточнили, что транзит газа в Узбекистан планируется начать с октября, передает ТАСС. В июне российская компания «Газпром» на полях ПМЭФ подписала договор с казахстанской QazaqGaz о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана. Новости СМИ2 Эксперт: Радикальную позицию по украинскому вопросу склонны занимать иностранные политики с низкими рейтингами Политолог Кузнецов указал на связь радикальной позиции иностранных политиков по украинскому вопросу с низкими рейтингами 21 июля 2023, 01:51 Текст: Антон Антонов

Чем меньше шансов на переизбрание у лидера той или иной страны, тем более «радикальную» позицию он занимает по украинскому вопросу, заявил политолог, глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, оценивая пикировку лидеров Чили и Бразилии на форуме ЕС – Латинская Америка. Президент Чили Габриэль Борич на форуме выступил с речью об «империалистической агрессии» против Украины, «как будто Чили находится где-то на берегу Балтийского моря между Эстонией и Латвией», отметил Кузнецов в Telegram. Президент Бразилии Лула да Силва назвал Борича «нетерпеливым молодым человеком», у которого «нет опыта участия в международных форумах». Да Силва отметил, что всем известна как позиция Европы, так и позиция Латинской Америки. «Мы не обязаны соглашаться с Боричем, это не более чем его видение», – сказал он. Как сообщил Кузнецов, «офисы президентов стремятся отрефлексировать происходящее». Чилийцы «с восторгом и придыханием сообщают, что «правильная» позиция их президента вызвала огромный интерес в Европе и они вынуждены отказываться от запросов на двухсторонние встречи с лидерами Европы в силу ограниченности времени визита». Бразильцы же, по словам Кузнецова, «меланхолично отмечают, что «Борич стал тем, чего Лула должен избегать любой ценой: лидером, который не понимал контекста своей победы, ограниченности своих сил и в итоге через короткое время допустил, что правые доминируют в руководящих органах страны». Кузнецов пояснил, что рейтинг одобрения и неодобрения у Борича на начало июля – 28% на 60%. По его словам, это «общее правило» момента, а радикализм в «шпротном» балтийском духе «считается в кругах политиков малых и средних государств сегодня ключом к успешной международной карьере: ООН, НАТО, международные организации». Напомним, ЕС и страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна на саммите в Брюсселе не смогли согласовать совместное заявление из-за разных позиций по Украине. При этом ЕС до саммита объявил о решении не приглашать президента Украины Владимира Зеленского. Путин: Для Севморпути потребуются ледоколы самого большого класса 20 июля 2023, 21:50 Текст: Алексей Дегтярев

Северный морской путь потребует ледоколы «самого большого класса», поскольку его загрузка увеличится, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область. «Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, это совершенно очевидная вещь», – сказал президент о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС. «Потому что после реализации второй части «Арктик СПГ – 2» Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем ледоколы самого большого класса», – добавил глава государства. Также в ходе визита в регион президент выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ – 2» запустят вовремя, и отметил важность подобных проектов для российской экономики. Новости СМИ2 Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» 20 июля 2023, 21:08 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в четверг в Мурманской области дал старт отправке по Северному морскому пути технологической линии сжижения газа к месту ее установки. Линия для СПГ отправилась на основаниях гравитационного типа, специально смонтированных для «Арктик СПГ – 2», к месту эксплуатации на Гыданский полуостров, передает ТАСС. Строительство двух линий сжижения для «Арктик СПГ – 2» ведется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэка». «Арктик СПГ – 2» – второй проект «Новатэка» по СПГ, он предусматривает три линии производства СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Напомним, в четверг Путин побывал на объекте «Новатэка» на берегу Кольского залива. Путин отметил важность проектов по производству СПГ Президент Путин отметил важность проектов по производству СПГ для развития экономики России 20 июля 2023, 21:44 Текст: Антон Никитин

России важны проекты по производству сжиженного природного газа, потому что они позволяют развивать смежные отрасли и комплексно влияют на экономику в целом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Мурманской области. Путин отметил безусловную важность проектов по производству СПГ, которые дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют России развивать смежные отрасли и отвоевывать долю на мировом рынке СПГ, передает ТАСС. Напомним, в четверг Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк» в поселке Белокаменка Мурманской области, где осмотрел, как идет строительство технологической линии сжижения природного газа, после чего дал старт отправке первой технологической линии сжижения газа «Арктик СПГ – 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров по Северному морскому пути. Новости СМИ2 ЕС продлил санкции против России ЕС продлил санкции против России до 31 января 2024 года 20 июля 2023, 14:33 Текст: Алина Власенко

Совет Европейского союза принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на полгода – до 31 января 2024 года. Таким образом, санкции против России в связи с ситуацией на Украине, впервые введенные в 2014 году и значительно расширенные в феврале 2022 года, продлены до конца января 2024 года, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа об ограничении ввоза в РФ и вывоза из страны отдельной продукции и сырья в ответ на санкции.