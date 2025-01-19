Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Министр Израиля подал в отставку из-за сделки с ХАМАС
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал заявление об отставке в знак протеста против соглашения с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
Вслед за министром партия «Еврейская сила», которую он представляет, также заявила о выходе из правящей коалиции Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».
В своем Telegram-канале Бен-Гвир написал: «Депутаты от «Еврейской силы» подали премьер-министру заявления об отставке. У нас слово есть слово. Мы не согласимся на беспорядочную сделку!» Это заявление он сделал после того, как стало известно о соглашении с ХАМАС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.