Проект «Настоящие» показали на сцене МХАТа Горького

Литературно-музыкальный проект «Настоящие» представили на сцене МХАТа Горького

Tекст: Ольга Иванова

В субботу, 18 января, на сцене МХАТа Горького прошла премьера литературно-музыкальной композиции «Настоящие». Этот проект создан арт-кластером «Таврида» и включает более 25 поэтических и музыкальных произведений, которые освещают актуальные события, судьбы и чувства современников. «Настоящие» является первой в истории постановкой на тему специальной военной операции, показанной в федеральном театре.

Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин отметил, что проект «Настоящие» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, МХАТа Горького и Правительства Москвы. Он подчеркнул, что благодаря Президентскому фонду культурных инициатив и арт-кластеру «Таврида» еще 12 подобных постановок уже проводятся в различных театрах страны.

Сценарий «Настоящих» основан на творчестве современных поэтов, таких как Анна Ревякина, Антон Шагин и другие. Ксения Артемьева, руководитель арт-кластера «Таврида», рассказала, что проект представляет собой искренние эмоции артистов и поэтов, которые пережили события на Донбассе. Она добавила, что многие из участников являются жителями новых регионов или волонтерами, которые общались с бойцами и очевидцами событий.

На мероприятии выступили не только поэты, но и известные личности, такие как Захар Прилепин, Олег Рой и Михаил Мамаев. Также в постановке участвовали актеры МХАТа Надежда Маркина и Павел Афонькин. Рэпер ST отметил, что на сцене МХАТа впервые звучит столько поэтов, посвященных теме СВО, и заявил, что это уникальное театральное событие.

Кроме стихов и прозы, зрители услышали песни в исполнении заслуженных артистов России, таких как SHAMAN и Сергей Чуйков, а также резидентов арт-кластера «Таврида», включая Сергея Нихаенко. Он подчеркнул, что участники проекта являются очевидцами событий и говорят о реальных событиях, происходящих в зоне СВО.