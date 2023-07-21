Речь Путина стала самым большим его выступлением на оперативных Совбезах с первых дней СВО

Речь президента Владимира Путина по теме Украины, Польши и Запада стала самым продолжительным его выступлением в открытой части регулярных совещаний с постоянными членами Совбеза России за последние почти полтора года.

Выступление главы государства заняло чуть больше десяти минут, а вместе с речью директора СВР Сергея Нарышкина открытая часть Совбеза России в пятницу заняла около 13 минут, передает ТАСС.

С аналогичной по продолжительности речью на оперативных совещаниях Совбеза РФ президент в последний раз выступал еще в первые дни специальной военной операции – 3 марта 2022 года, когда его выступление заняло десять с половиной минут.

На совещании в пятницу российский лидер коснулся вопросов неудачного характера попыток украинского контрнаступления и поставок оружия Запада на Украину. При этом Верховный главнокомандующий дал высокую оценку российским военным. «Командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически», – сказал Путин.

Глава государства также прокомментировал планы создания литовско-польско-украинской военной бригады. Их он связал с намерением Польши оккупировать Западную Украину. По словам Путина, Западу стало мало украинского «пушечного мяса» и они хотят пустить в расход также поляков, литовцев и «всех, кого не жалко». Президент России назвал это «очень опасной игрой» и предупредил о последствиях, а также заверил, что попытки агрессии против еще одной страны – Белоруссии – будут рассматриваться Москвой как агрессия против России.

Кроме того, президент обратил внимание на изменения в общественном мнении как на Украине, так и в Европе. «У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – считает Путин.

Он подчеркнул, что США «выгодно и бесконечное затягивание украинского конфликта». «Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют», – объяснил Путин.

Путин регулярно – как правило, по пятницам – проводит оперативные совещания с Совбезом России. С начала 2022 года состоялось два десятка таких встреч. Чаще всего они проходят практически полностью в закрытом режиме, кроме нескольких вступительных слов президента с обозначением повестки встречи. Расширенная открытая часть в этом году была еще на двух совещаниях Путина с постоянными членами Совбеза России: 22 июня, когда глава Минобороны России Сергей Шойгу и секретарь СБ России Николай Патрушев доложили о ситуации в зоне СВО, и 31 марта, когда глава МИД России Сергей Лавров доложил о новой Концепции внешней политики России.

Помимо формата встреч в «узком составе», Путин периодически проводит и заседания так называемого большого Совбеза России. Последнее состоялось в апреле и было посвящено теме правопорядка и общественной безопасности в новых регионах России.

Постоянными членами Совета безопасности России являются премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.