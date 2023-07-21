В ВСУ признали тяжелые бои на Артемовском направлении

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21 июля, пятница | Последнее обновление — 11:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша решила перебросить войска к границе с Белоруссией из-за учений с ЧВК «Вагнер»
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Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт?
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В ВСУ признали тяжелые бои на Артемовском направлении
Генштаб ВСУ заявил о тяжелых боях на Артемовском направлении
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В районах рядом с Артемовском идут тяжелые бои без изменений позиций украинских военных, сообщил представитель генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, ВСУ ведут тяжелые бои у Артемовска, на направлениях Орехово – Василевка – Парасковьевка, Клещеевка – Андреевка положение ВСУ без изменений, российская армия мощно сопротивляется, передает РИА «Новости».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на Артемовском направлении стабилизировалась вопреки тяжелым боям около Клещеевки.
Украина выступила с угрозой в адрес идущих в российские порты судов
Украинское министерство обороны заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.
Судоходство в районах северо-восточной части моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 5.00 мск 20 июля, сообщило министерство, передает РИА «Новости».
Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, добавили там.
Также ведомство сообщило, что с 21 июля киевский режим будет рассматривать следующие в акватории Черного моря в сторону российских портов суда как перевозчиков грузов «военного назначения с соответствующими рисками».
Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы и воздушная тревога прозвучали ночью в Одессе
В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах и в Одесской области, передает ТАСС.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03.21 мск.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «тревога включилась уже после взрывов».
Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы
ВСУ применили на поле боя поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы
Украинские военные начали использовать на поле боя переданные Вашингтоном кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
В частности, в Киеве заявили, что ВСУ в ходе контрнаступления начали применять кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта, пытаясь прорвать хорошо укрепленные российские позиции, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию РФ сотрудниках британской разведки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала главе службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарду Муру о том, что некоторые его подчиненные, вероятно, поддерживают спецоперацию на Украине.
Захарова напомнила, что недавно Мур призвал граждан России сотрудничать с британской разведкой.
«Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд цели СВО, судя по фото, разделяет», – написала Захарова в Telegram.
Она опубликовала фото, на котором Кобболд стоит рядом с мужчиной в футболке с буквой Z, которая стала одним из символов спецоперации России на Украине.
Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
Военный аналитик Онуфриенко: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
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Вашингтон и Брюссель изначально делали ставку на отправку Украине старой техники, которую можно «подлатать». Но для ремонта потребовалась сложная логистика. Восточноевропейские страны уже сейчас не справляются с объемами «металлолома», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее западные СМИ сообщили о желании западных стран отказаться от новых поставок техники ВСУ в пользу ремонта поврежденной.
«Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Однако ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, Leopard направляли в Польшу, а американские и британские модели уходили в Прибалтику», – отмечает эксперт.
«Однако расход БМП и танков у Украины колоссальный. Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.
«При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле неохотно», – акцентирует Онуфриенко.
«По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей «здесь и сейчас», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее стало известно, что западные страны собираются отказаться от поставок ВСУ новой техники в пользу ремонта поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири. Автор отмечает, что на Украине накопилось большое количество вооружений, рабочее состояние которых необходимо регулярно поддерживать.
В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась.
Маклири пишет, что руководство Украины также обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть прибывает в состоянии, требующего ремонта. Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт.
Автор уточняет, что процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
Кроме того, в последнее время более острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.
Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. При этом сами военные жалуются на переданную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Венгрия обвинила ЕС в затягивании конфликта на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Выделение Украине 20 млрд евро продлит военные действия на годы
Предложение руководства Евросоюза выделить на военную помощь Украине 20 млрд евро в течение четырех лет продлит военные действия в этой стране на годы вперед, высказал мнение министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что это предложение практически закрепляет военный режим на Украине на годы, так что не стоит думать о мире не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Венгрии после совещания с коллегами из стран ЕС в Брюсселе сообщил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил в течение четырех лет выделить на финансирование поставок оружия Украине 20 млрд долларов. Ранее глава МИД Венгрии призвал ЕС отчитаться, куда были направлены выделенные на военную помощь Украине 10 млрд евро.
Ракетным ударом по Николаеву уничтожены места дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские силы уничтожили в Николаеве места дислокации солдат ВСУ и наемников
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В результате недавнего российского удара ликвидировано место дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в Николаеве ликвидировали несколько целей. В том числе удар пришелся по гостинице «Ингул», где базировались украинские военные вместе со своими иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».
Гостиница «Ингул» расположена на Адмиралтейской улице рядом с крупнейшим военным Николаевским судостроительным заводом, где в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.
Лебедев также сообщил, что были поражены цели на судоремонтном заводе «Нибулон». Кроме того, по словам местных жителей, большой удар пришелся по порту Ника-Тера.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Кулеба: Ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск
Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева рисковать ради экспорта зерна по Черному морю
Киевский режим готов к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мы готовы пойти на любой риск», – сказал Кулеба в интервью Time, передает ТАСС. При этом он отметил, что власти Украины не желают «подвергать риску жизни других людей».
Он добавил, что киевский режим «готов попробовать» возить зерно, но власти страны планируют проконсультироваться для минимизации рисков. Кулеба не уточнил, с кем планируются такие консультации.
Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля. Такое решение принято в результате отказа от продления зерновой сделки.
Украинское военное ведомство также заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.
Эксперт опроверг слова Зеленского об уничтожении 60 тыс. тонн зерна при ударе по порту в Одессе
Эксперт Безбородов опроверг заявления Зеленского об уничтожении 60 тыс. тонн зерна при ударе по порту в Одессе
Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении якобы 60 тыс. тонн зерна при ударе по порту в Одессе.
«Никаких пожаров не было. 60 тыс. тонн зерна горели бы так, что столб дыма был бы виден в Москве», – написал Безбородов в Telegram.
Ранее СМИ распространили слова Зеленского, который заявил, что в результате обстрела Одессы якобы были уничтожены 60 тыс. тонн зерна, предназначавшиеся для отправки в Китай.
Третью ночь подряд в Одессе, Николаеве и Сумах прогремели мощные взрывы. В Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Белый дом: Украина использует кассетные боеприпасы уже неделю
Киевский режим использует кассетные боеприпасы уже неделю, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
США доставили эти боеприпасы для ВСУ «как можно быстрее», их начали применять «около недели назад», заявил Кирби, передает ТАСС.
Ранее о начале использования Киевом кассетных боеприпасов писала Washington Post.
Президент России Владимир Путин указал, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Балицкий заявил о стабилизации ситуации в Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Ситуация в регионе стабилизировалась
ВСУ не предпринимают активных действий на Запорожском направлении, обстановка стабилизировалась, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, обстановка стабилизировалась на Пологовско-Ореховском и Времевском направлениях, ВСУ перестали предпринимать активные действия, пытаясь восстановить силы после значительных потерь, передает ТАСС.
Балицкий добавил, что «еще одним свидетельством агонии и злобы» ВСУ стал обстрел в среду артиллерийскими орудиями Васильевки – украинские войска били прицельно по гражданской инфраструктуре.
Ранее Балицкий сообщал, что Российская армия на Каменском направлении линии фронта в Запорожской области получила высокоточные снаряды.
Российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов на Двуреченском направлении
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о пяти отбитых у ВСУ опорных пунктах
На Двуреченском направлении у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у вооруженных сил Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста, сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Запад» Сергей Зыбинский.
ВСУ потеряли более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки унистожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Нанесен авиаудар по украинским позициям в районе населенного пункта Колодезное.
Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российская авиация уничтожила боевые бронированные машины ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу ВСУ с горюче-смазочными материалами у Дружковки, передает ТАСС.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Острова и Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
Пентагон рассказал о краже предоставленного Западом оружия на Украине
Генеральный инспектор Пентагона сообщил о краже предоставленного Западом оружия украинскими «бойцами-добровольцами»
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В 2022 году преступники, «бойцы-добровольцы» и торговцы оружием украли часть полученного Украиной от Запада оружия и снаряжения, сообщил генеральный инспектор Пентагона.
В отчете, который датирован октябрем и охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года, сообщается, что в итоге украденное оружие «было возвращено», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Сообщается, что «торговцы оружием» украли с линии боевого соприкосновения военное снаряжение, а выдававшие себя за гуманитарных работников преступники – бронежилеты на 17 тыс. долларов.
Сообщается, что в августе спецслужбами Украины были установлены боевики добровольческого батальона, укравшие 60 винтовок и почти тысячу патронов. Как сказано в докладе, кражу они осуществили «предположительно, для продажи на черном рынке».
Как заявил инспектор, крупные объекты (например, ракеты и вертолеты) отследить проще, чем, к примеру, приборы ночного видения. В документе сообщается, что в октябре американская сторона возобновила инспекции на украинских оружейных складах, чтобы «лучше отслеживать, куда направляется оборудование».
Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху жаловался, что у границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине. Он добавил, что это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву.
Avon опровергла информацию о проверке компании на распространение листовок ВСУ
Российская компания Avon опровергла информацию о проверке на распространение листовок ВСУ, никаких обращений со стороны правоохранительных органов не было.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», после того, как в СМИ появилась информация о том, что якобы в посылках распространяются листовки с осуждением СВО, компания проведет собственное расследование.
В Avon отметили, что сообщения о листовках противоречат миссии парфюмерной компании поддерживать женщин через красоту. Компания планирует в полной мере сотрудничать с властями.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что полиция и СК приступили к расследованию после сообщения о том, что Avon вместе с продукцией доставила листовки ВСУ москвичу.
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