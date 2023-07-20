Новые регионы получили автомобили скорой помощи и школьные автобусы

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20 июля, четверг | Последнее обновление — 20:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Канада ввела санкции против продюсера Пригожина
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене.
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Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Новые регионы получили автомобили скорой помощи и школьные автобусы
Минпромторг отчитался об обеспечении потребностей новых регионов России в автомобилях скорой помощи и школьных автобусах
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Минпромторг работает над обеспечением потребностей новых регионов России в автомобилях скорой помощи, подвижных медицинских комплексах и школьных автобусах, сообщило ведомство.
Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, в 2022 году в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, согласно заявленным потребностям, было поставлено более 380 автомобилей скорой медицинской помощи классов A, B и C, еще свыше 70 единиц будут переданы новым регионам в 2023 году.
Вместе с этим, в 2022 году в новые регионы было поставлено 50 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 50 автомобилей, оснащенных медицинским оборудованием, для проведения профилактического медосмотра детей. Еще 50 передвижных медицинских комплексов будут поставлены до конца первого квартала 2024 года, что позволит провести на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей профилактические медицинские осмотры взрослого населения.
В 2023 году Минпромторгом РФ будут переданы в новые регионы 190 школьных автобусов, а также более 220 автобусов для обновления парков общественного транспорта в рамках реализации программы социально-экономического развития новых регионов России. Параллельно с этим в 2022 году для обеспечения деятельности МВД России в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях Минпромторгом России была организована поставка более 2,6 тыс. легковых автомобилей.
Как отметил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов, механизм централизованной закупки социально значимой техники для нужд регионов России реализуется Минпромторгом с 2016 года и уже доказал свою эффективность, обеспечивая минимальные закупочные цены от заводов-производителей и четкое соблюдение графиков поставок. По словам Каримова, за последние годы удалось обновить парки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в объеме более 34 тыс. единиц техники, под эти цели правительством России было выделено более 90 млрд рублей.
Вся техника в рамках реализации программ закупается у отечественных поставщиков, обладающих традиционно сильными компетенциями в производстве безопасных, современных и доступных в обслуживании автомобилей и медицинского оборудования. Благодаря реализации централизованной закупки по такому механизму в новых регионах России стало возможным проведение диспансеризации населения, организованной Минздравом России, в том числе, в сельской местности, подчеркнули в Минпромторге.
Каримов рассказал, что совместно с Росздравнадзором в настоящее время ведется работа по сертификации новых видов передвижных медицинских комплексов с минимальным содержанием импортных комплектующих. В проектировании таких автомобилей производители опираются на рекомендации медицинских работников, чтобы обеспечить их удобство в дальнейшей работе с такой техникой, добавил заместитель министра промышленности и торговли России.
В прошлую среду глава государства Владимир Путин поддержал предложение министра здравоохранения Михаила Мурашко о выделении дополнительных средств на модернизацию первичного звена здравоохранения в новых регионах России.
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты танкеров, с которых могли ударить по Крымскому мосту
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Хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли запустить катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту.
Хакеры провели расследование, из которого следует, что в операции по сбросу беспилотных катеров для атаки на Крымский мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее, передает РИА «Новости».
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного из судов на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками могло быть применено еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Ранее хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные на еще 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины. В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Уголовное дело завели по статье о теракте.
Сильный взрыв произошел во Львове
На Украине сообщили о сильном взрыве во Львове
Во Львове прогремел сильный взрыв, сообщают украинские СМИ.
При этом воздушной тревоги в регионе не было, передает РИА «Новости».
Напомним, после серии российских ударов по портам Одессы и Николаева власти Украины признали, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами.
Украина выступила с угрозой в адрес идущих в российские порты судов
Украинское министерство обороны заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.
Судоходство в районах северо-восточной части моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 5.00 мск 20 июля, сообщило министерство, передает РИА «Новости».
Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, добавили там.
Также ведомство сообщило, что с 21 июля киевский режим будет рассматривать следующие в акватории Черного моря в сторону российских портов суда как перевозчиков грузов «военного назначения с соответствующими рисками».
Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
В офисе Зеленского не поверили в готовность стран отправлять суда на Украину
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что страны не станут отправлять свои суда на Украину
После прекращения зерновой сделки другие государства не будут отправлять свои суда в украинские порты, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк выразил уверенность, что «ни одна страна не решится отправлять свои корабли», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Россия отказалась продлевать зерновую сделку. Российская сторона объявила, что отзывает гарантии безопасности для направляющихся с Украины судов. При этом Киев пытается убедить другие страны, что сохранить зерновую сделку якобы получится и без России.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве
Взрывы произошли в Одессе, Николаеве и Сумах
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В Одессе, Николаеве и Сумах прогремели мощные взрывы, в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Как сообщил очевидец, «возле порта Черноморска (в Одесской области) слышал громкие взрывы, не менее четырех или пяти», передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в Одессе «Калибры» и дроны-камикадзе атакуют вражеские цели». «Местные ресурсы» сообщают «о двух прилетах: первый в Ильичевский порт, второй – в район Бурлачьей балки».
Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что «в центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 м кв.».
Также сообщается о взрывах в Николаевской области, передает РИА «Новости».
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в центре города начался «очень серьезный пожар».
Кроме того, сообщается о взрывах в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками.
Воздушная тревога также была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.
Напомним, после российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.
В офисе Зеленского назвали причины неудачного контрнаступления Украины
Советник Зеленского Подоляк: Контрнаступление будет долгим и сложным
В Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк агентству France Presse.
По его словам, ситуация сложная из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Он отметил, что для ускорения наступления ВСУ необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16, передает РИА «Новости».
Ранее генерал США Марк Милли призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ.
До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
ВС России нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские военные нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские силы в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске, а также по складам боеприпасов в Николаеве, сообщили в Минобороны.
Российские силы в ночь на четверг продолжили нанесение ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Кроме того, под Николаевом были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
Напомним, третью ночь подряд после теракта на Крымском мосту в Одессе, Николаеве и Сумах гремят мощные взрывы. В Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Жителям Берлина запретили выходить из дома
В немецкой столице заметили дикое животное, предположительно львицу, жителей предупредили об опасности, сообщило германское федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Дикий зверь замечен на окраинах Берлина, берлинская и бранденбургская полиция призвала жителей не выходить из дома, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Опасность грозит прежде всего южным районам столицы (Штеглиц, Мариенфельде и Нойкельн), также осторожными следует быть в общинах Кляйнмахнов, Тельтов и Штансдорф на границе Берлина.
Пока правоохранители не смогли установить, как животное попало в столицу, зоопарки, Цирки и приюты не сообщали о сбежавшем животном. Начата операция по поиску зверя.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
Аргентина отказалась принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Министр экономики Аргентины Масса сообщил об отказе компании Enarsa принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Аргентинская государственная нефтегазовая компания Enarsa и власти Аргентины отказали в заходе судну с СПГ, предположительно, российского происхождения, сообщил министр экономики страны Серхио Масса.
Масса сообщил, что танкер «с СПГ российского происхождения» отказались принять «в связи с международными санкциями» в отношении «определенных российских компаний». Как заявил министр, аргентинская компания заблокировала поставку, поскольку та якобы «была нарушением контракта» из-за санкций. Он не указал, о санкциях в отношении какой именно компании идет речь. Масса сказал, что решение принято для «соблюдения международных механизмов», передает ТАСС со ссылкой на C5N.
Напомним, Россия намерена выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Однако пока ожидать резкого роста экспорта за счет СПГ не приходится, так как Россия умеет строить СПГ-заводы только небольшой мощности.
ЕС объявил о решении нарастить военную поддержку Украины в связи с отменой зерновой сделки
Боррель: ЕС нарастит военную поддержку Украины после решения России по судам в Черном море
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Решение Москвы считать все суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, в этой связи Брюссель принял решение увеличить военную поддержку Киева, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в сложившейся ситуации есть лишь одно верное решение – нарастить военную помощь Киеву. «Если их бомбят, мы должны предоставить средства ПВО, если российские военные используют беспилотники, мы должны предоставить им средства ПВО», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружения и техники Киеву. Также ЕС может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих.
Как сообщает агентство DPA, по меньшей мере, 25 тыс. украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах Европейского союза. Текущие планы подготовки ВСУ, как указывает агентство, предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных на территории ЕС.
Ранее Минобороны заявило, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Установлен подозреваемый в убийстве 11-летнего мальчика в парке в Москве
СК: Подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика в парке в Москве оказался его знакомый-подросток
Следователи СК установили причастность к убийству 11-летнего подростка, тело которого было найдено в коллекторе в Коломенском парке в Москве, его знакомого. Он признался в преступлении, сообщили в столичном СК.
По сообщению СК, установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения, в ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля, передает ТАСС.
В СК добавили, что во время обысков в квартире подозреваемого обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета. Следователи столичного СК продолжают проведение следственных действий.
Накануне в Коломенском парке в коллекторе было найдено тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы
ВСУ применили на поле боя поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы
Украинские военные начали использовать на поле боя переданные Вашингтоном кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
В частности, в Киеве заявили, что ВСУ в ходе контрнаступления начали применять кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта, пытаясь прорвать хорошо укрепленные российские позиции, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Эксперты прокомментировали убийство 11-летнего мальчика приятелем в Москве
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Жестокое обращение со стороны детей просто так не возникает, до инцидента у ребенка должны быть какие-то признаки агрессии, а также пугающие пунктики, которые не заметили окружающие его взрослые, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя убийство 11-летнего мальчика 13-летним подростком в парке в Москве.
В Москве в парке в районе Каширского шоссе был найден мертвым 11-летний мальчик, на его теле обнаружено 12 ножевых ранений. В совершении преступления признался его знакомый 2010 года рождения, с которым мальчик ушел гулять. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мотива у подозреваемого в убийстве не было: подростки спорили, кто из них сильнее. Кроме того, семьи обоих детей благополучные.
«Жестокое обращение со стороны детей – это история, которая вдруг не возникает. Как правило, у этого есть какая-то предыстория, какие-то предвестники, которые приводят в итоге к убийству или каким-то другим серьезным вещам. Подростковый возраст в этом смысле – очень уязвимый момент. Это гормональная и физиологическая, психическая перестройки ребенка, когда часто происходит манифест как раз различных психических расстройств. Но для этого, опять же, должны быть какие-то предвестники», – говорит психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева.
Она подчеркивает, что не бывает ситуаций, когда в семье растет милый, добрый, адекватный ребенок, а потом он внезапно убивает другого ребенка. Психолог убеждена, что подозреваемый в убийстве мальчика 13-летний подросток «наверняка имел какие-то пунктики». Возможно, за ним наблюдалось жестокое обращение с животными – это один из тех ярких признаков, увидев который родители обязательно должны забить тревогу и разобраться, почему ребенок ведет себя именно так. Также не исключено, что присутствовал буллинг по отношению к другим детям в школе или имела место быть травля, давление, агрессия.
«Все это, скорее всего, было в истории этого мальчика. Потому что не бывает так, что в один день человек сошел с ума и решил убить своего же сверстника. Поэтому это скорее следствие уже тех моментов, которые были у этого ребенка. Не исключено и наличие личностного расстройства либо что-то из ряда большой психиатрии. И здесь вопрос того, чтобы это как-то на государственном или образовательном уровне отслеживалось», – считает специалист.
По мнению собеседницы, для того чтобы свести подобные ситуации к минимуму и вовремя обнаружить те или иные странности поведения у ребенка, в России стоит ввести обязательную внутришкольную диагностику. Кроме того, сами родители должны уделять детям больше времени, чтобы следить за их поведением, состоянием психики и т. д.
«Опять же, если семья адекватная, социальная, то здесь просто нужно внимательно смотреть за тем, что происходит с ребенком, обращать внимание на какие-то пунктики, которые пугают, например, то же жестокое обращение с животными. Может быть, там была агрессия по отношению к учителям, которую никто не взял во внимание, или агрессия по отношению к самим родителям, младшим братьям, сестрам. Все вместе эти пунктики задают риск возникновения таких ситуаций», – объясняет эксперт.
Психолог обращает внимание на то, что на самом деле ребенку не просто проявить агрессию, ведь ему нужно перейти определенные границы, особенно если это касается нанесения ножевого ранения. «Это внутри должно быть что-то: отсутствие страха, отсутствие эмпатии. Обычно эта история бывает у психопатов, социопатов. Они не чувствуют границу страха, у них нет эмпатии по отношению к другому человеку – просто так работает мозг человека с психическими заболеваниями. Уверена, что у этой истории наверняка были предвестники, которые никто не заметил или заметил, но ничего с этим не сделал. В одночасье такое не происходит», – заключила Васильева.
Исходя из того, что подозреваемый в убийстве – лицо, не достигшее 14 лет, приговорить к лишению свободы его не могут, делится адвокат Александр Добровинский. «Согласно нашему законодательству, 13-летний подросток не может быть привлечен к уголовной ответственности в силу своего возраста. Он может быть поставлен на учет в полиции для наблюдения, а также может быть назначено прохождение обследования у психиатра. Вот исходя из того, что покажет это обследование, будет решаться его дальнейшая судьба», – рассказывает правозащитник. Исходов, по его словам, может быть очень много, поэтому он призвал для начала дождаться результатов судебно-психиатрической экспертизы.
В среду в Волгоградской области в ходе драки умер 14-летний мальчик. Несовершеннолетний поссорился с молодым человеком 18 лет. Уточняется, что смерть подростка наступила после удара в грудь, ребенок скончался на месте.
Ранее психолог Васильева в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как следует действовать родителям, дети которых замешаны в драке. В случае если конфликт детей дошел до физического воздействия, родителям следует вмешаться, оттолкнув детей друг от друга,либо встав между ними, не трогая чужого ребенка.
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