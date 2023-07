Путин потребовал не упускать из виду ситуацию с подготовкой медиков Путин поддержал модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах 12 июля 2023, 14:55 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин согласился с тем, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях нужно проводить модернизацию первичного звена здравоохранения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с главой государства рассказал о подготовке программы по модернизации соответствующего звена, отметил, что часть ее мероприятий начнется уже в этом году. «Это в Новороссии, в Донбассе?» – уточнил Путин. «Да», – ответил министр. «У нас сложилась экономия – где-то 2,5 млрд рублей, часть средств мы хотели передать туда. Если вы поддержите, то [мы] хотели бы тоже начать модернизацию первичного звена, потому что оно там, конечно, требует больших вложений», – добавил Мурашко. «Конечно», – передает ТАСС ответ президента. Также Путин заявил, что Минздрав должен внимательно следить за подготовкой медиков по всей стране, сбои в этой работе недопустимы. Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» Песков подтвердил встречу Путина в Кремле с Пригожиным и командирами «Вагнера»

Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами подразделений ЧВК, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин провел встречу с Пригожиным, на ней также присутствовали 35 человек, все командиры отрядов, сказал Песков, комментируя публикацию издания Liberation, передает ТАСС. Встреча прошла в Кремле 29 июня, она длилась почти три часа. Глава государства на встрече с командирами и Пригожиным дал свою оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. «Подробности ее (встречи – прим. ВЗГЛЯД) неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», – добавил представитель Кремля. Также Путин на встрече выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и «дальнейшего боевого применения». Сами командиры изложили свою версию произошедшего 24 июня, они заявили, что являются убежденными сторонниками «и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего». Также они заявили, что готовы дальше сражаться за Родину, указал Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Путин наградил Проханова орденом Александра Невского

Публицист, писатель и общественный деятель Александр Проханов награжден орденом Александра Невского, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Председатель общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта» Проханов награжден за «активную общественную деятельность», говорится в указе, передает ТАСС. Проханов - российский писатель и публицист. Автор романов «Время полдень», «Там, в Афганистане», «Теплоход „Иосиф Бродский“. Главный редактор газеты «Завтра». В феврале глава государства поздравлял писателя с 85-летием. Новости СМИ2 Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан 11 июля 2023, 01:12 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд – осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей, передает ТАСС. Как отмечалось в пояснительной записке, программа формирования долгосрочных сбережений – «простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования». Участие в проекте – добровольное. Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях – для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством. Кроме того, средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом уже выплаченного (за исключением случая, когда участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата). Если человек решает использовать свои пенсионные накопления для формирования долгосрочных сбережений, они переводятся на нужный счет не позднее 31 марта следующего года. При этом дальнейший их возврат на формирование накопительной пенсии не предусмотрен. Законом также устанавливаются особенности деятельности НПФ по формированию долгосрочных сбережений – речь идет об условиях договора, основаниях и порядке выплаты сбережений, перечне особых жизненных ситуаций, а также порядке передачи сбережений из одного фонда в другой. Чтобы стимулировать россиян к формированию долгосрочных сбережений, государство будет софинансировать накопления в течение трех лет. Это распространяется на граждан, которые заключат договор в 2024–2026 годах и уплатят в виде взносов не менее 2 тыс. рублей за год. Срок господдержки может быть продлен по решению правительства России. Софинансировать накопления будут за счет федерального бюджета, исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином за прошедший год. Максимальный размер дополнительного стимулирующего взноса – 36 тыс. рублей в год. Предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для каждого физлица в случае банкротства или аннулирования лицензии НПФ увеличивается с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей. Ранее Путин подчеркивал, что россияне должны иметь возможность вкладывать деньги и зарабатывать дома, то есть внутри России. Законопроект принят Госдумой 29 июня. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.

В Кремле допустили встречу Асада и Эрдогана в присутствии Путина Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Главы Сирии и Турции Асад и Эрдоган могут встретиться в присутствии Путина 9 июля 2023, 16:53 Текст: Антон Никитин

Главы Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган по завершении работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений могут провести встречу в присутствии президента России Владимира Путина, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Спецпредставитель президента России отметил в интервью телеканалу Al Arabiya, что процесс нормализации между Сирией и Турцией не замедлился, а, наоборот, «развивается с каждым месяцем». По словам Лаврентьева, сначала прошла встреча на уровне экспертов, затем состоялась трехсторонняя встреча на уровне министров обороны, потом – министров иностранных дел, которые поручили своим заместителям работать над дорожной картой. Сейчас, добавил он, «активно и интенсивно идет работа по активизации дорожной карты», передает ТАСС. «Когда стороны завершат эту работу, президентам будет доложено о ее результатах, чтобы организовать проведение встречи между главами Турции Эрдоганом и Сирии Асадом в присутствии российского президента Владимира Путина», – сообщил Лаврентьев. По поводу открытия международных автострад на северо-востоке Сирии спецпредставитель отметил, что Турция взяла на себя обязательства по удалению вооруженных формирований на расстояние 6 км от трассы М-4 Хасеке – Алеппо и размещению блокпостов турецкой армии вдоль дороги. Лаврентьев сообщил, что по этому вопросу имеются некоторые трудности. Кроме того, по его словам, некоторые проблемы связаны и с отношениями между турецкой стороной и указанными формированиями в этом регионе. Спецпредставитель президента России сообщил, что при посредничестве российских военных продолжает сложная работа над сближением позиций и координацией между сирийской и турецкой сторонами. Лаврентьев также подчеркнул, что если бы не было военного присутствия США в Сирии, ситуация бы значительно улучшилась. Спецпредставитель президента России подчеркнул, что американские силы грабят ресурсы Сирии, чтобы покрыть свои военные расходы. Напомним,10 мая в российском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана Сергей Лавров, Фейсал Микдад, Мевлют Чавушоглу и Хосейн Амир Абдоллахиян договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. Двумя днями ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил возможность встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в течение года. Новости СМИ2 Пушилин анонсировал открытие в ДНР школы дзюдо им. Анатолия Рахлина Врио главы ДНР Пушилин: Первая в ДНР школа дзюдо им. Анатолия Рахлина откроется в Мариуполе к 1 сентября 9 июля 2023, 21:35 Текст: Антон Никитин

Первая в Донецкой Народной Республике школа дзюдо имени Анатолия Рахлина, тренера президента России Владимира Путина, должна начать работать в Мариуполе к 1 сентября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента России Владимира Путина заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин к 1 сентября планирует открыть в республике школы дзюдо. Врио главы ДНР уточнил, что под первую уже подбирается помещение в Мариуполе, а вторая позже будет открыта в Донецке или Макеевке. «Здорово, что школа с такой историей и традициями дзюдо появится у нас в регионе», – отметил Пушилин. Напомним, в октябре 2020 года президент Владимир Путин отметил широкую популярность дзюдо в России, сочетающего в себе единоборство и философию. Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. За время тренерской работы воспитал несколько десятков мастеров спорта по дзюдо. Он был первым тренером президента России Владимира Путина. Заслуженный тренер России и заслуженный работник физической культуры РФ умер в августе 2013 года после тяжелой продолжительной болезни. Путин наградил советника главы Чечни орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени 10 июля 2023, 22:10 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин наградил советника-помощника главы Чечни по силовому блоку Хамзата Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Награда Кадырову была присуждена за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу, передает ТАСС. В разные годы Хамзат Кадыров занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность заместителя председателя правительства региона – министра имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту региона и руководителя секретариата главы республики. Новости СМИ2 Путин: Россия повысила независимость, отойдя от банковской системы США 11 июля 2023, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Россия вовремя повысила собственную финансовую независимость, так как в американской банковской системе наблюдаются негативные явления, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем ВТБ Андреем Костиным. «То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», – сказал президент главе банка, передает ТАСС. Костин отметил, что в США фиксируется «фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года», он перешел на Европу. Санкции Запада против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки западных стран решить это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов. Путин отметил, что ВТБ исторически занимался обслуживанием внешнеторговой деятельности, он был завязан на тех клиентов, которые работают в этой сфере и на иностранную инфраструктуру. «И, конечно, проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям», – цитирует президента РИА «Новости». Он подчеркнул, что банку удалось преодолеть трудности благодаря усилиям команды. Шойгу: Путин заслушивает доклады об остановке на фронте два раза в сутки

Президент России Владимир Путин заслушивает доклады об обстановке на фронте дважды в сутки, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По словам Шойгу, Путин заслушивает детально доклад по каждому направлению от отдельных командующих, передает ТАСС. Министр обороны подчеркнул, что все командиры на всех уровнях понимают всю меру ответственности, возложенную на них. Ранее глава военного ведомства заявил, что ВС России перешли на Краснолиманском направлении в наступление. Новости СМИ2 В России придумали, как сделать химиотерапию рака доступнее Российские ученые придумали, как сделать химиотерапию рака доступнее 11 июля 2023, 11:11 Текст: Александра Юдина

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) предложили метод точного и быстрого контроля концентрации в тканях организма одного из важнейших препаратов для химиотерапии рака, следует из данных журнала Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. По информации ученых, новая разработка ориентирована на нужды российской медицины, позволяет сделать терапию более безопасной, доступной и менее дорогостоящей, передает РИА «Новости». Так, на сегодняшний день для решения этой задачи используют методы, требующие серьезной предварительной подготовки образцов и дорогостоящего оборудования, эти методы не подходят для массового использования, что значительно осложняет своевременное оказание помощи. Ученые СГУ создали метод быстрой и точной оценки концентрации митоксантрона – препарата, широко применяемого для химиотерапии большого спектра онкологических заболеваний. Такой подход позволит с помощью квантовых точек определять концентрацию препарата на уровне нанограмм, что сопоставимо с наиболее распространенными сегодня аналогами. Более того, метод ученых ориентирован на отечественное оборудование, работу на котором может освоить сотрудник базовых лабораторий медицинских учреждений. Как отметила научный сотрудник Института химии СГУ Екатерина Мордовина, предложенный подход будет эффективен в условиях постоянного «потока» анализов, чем существующие аналоги. Кроме того, создатели отмечают, что применение разработки позволит в десятки раз снизить затраты на терапию. В научную группу входят специалисты клиники профпатологии и гематологии СГМУ им. В. И. Разумовского. Ученые намерены апробировать полученные результаты в непосредственной работе с пациентами, проходящими химиотерапевтическое лечение. Ранее суперфиналист «Лидеров России» Алексей Осипов сообщил, что запускает проект по оказанию неотложной помощи больным с онкологическими заболеваниями в непрофильных медучреждениях. Невролог разъяснила, как шум от автомобиля влияет на водителя Невролог Акарачкова рассказала, что фоновый шум в автомобиле является одним из факторов стресса для водителя 11 июля 2023, 11:50 Текст: Александра Юдина

Возникающий при движении автомобиля фоновый шум сказывается на здоровье водителя, рассказала доктор медицинских наук, невролог Елена Акарачкова. По ее словам, фоновый шум сам по себе не влияет на здоровье или самочувствие водителя, но может стать одним из факторов стресса, передает радио Sputnik. «Шум сам по себе не так страшен, но в комплексе с другими обстоятельствами, истощающими стрессоустойчивость, он может усугублять негативное влияние нервных перегрузок на здоровье», – сказала она. Акарачкова добавила, что связанное в том числе с фоновым шумом в автомобиле нервное напряжение может привести к различным нарушениям здоровья. Так, у человека могут появиться головная боль, головокружение, обострение артериальной гипертензии, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания. «В случае если самочувствие водителя ухудшилось из-за стресса и это мешает ему управлять автомобилем, лучше остановиться и отдохнуть», – советует врач. Акарачкова подчеркнула, что прежде всего человек должен отдавать себе отчет в том, что будет делать в сложной ситуации, а если у него снижено внимание, он устал, раздражителен из-за стресса, то надо остановиться – отдохнуть, попить воды, посидеть, закрыв глаза, или пройтись. «Главное, не употреблять энергетики, кофе и другие психостимуляторы, чтобы не усугубить свое состояние. Через 10–15 минут после того, как подобный напиток вас взбодрит, наступит еще больший спад активности, и ваше самочувствие ухудшится», – заключила она. Новости СМИ2 Путин по телефону поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана Путин по телефону тепло поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана 10 июля 2023, 10:45 Текст: Алина Власенко

Президент России Владимир Путин в понедельник утром провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиеевым и тепло поздравил его с убедительной победой на выборах президента Узбекистана, сообщила пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Там отмечается, что Путин тепло поздравил Мирзиеева с убедительной победой на досрочных президентских выборах. Также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных российско-узбекистанских отношений на принципах союзничества и стратегического партнерства. Ранее Путин направил Мирзиееву телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Узбекистана, отметив его принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства стран. По предварительным данным ЦИК Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана 10 июля 2023, 10:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана, отметив его принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства стран. «Уважаемый Шавкат Миромонович, примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан. Высоко ценим Вашу принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что убедительная победа на выборах подтверждает высокий политический авторитет Мирзиеева и свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого им курса масштабных преобразований. Также глава России выразил уверенность, что совместными усилиями России и Узбекистана будут обеспечены последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей и координация в региональных и международных делах. «От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства», – добавил президент России. Ранее председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев заявил, что действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным ЦИК, побеждает на президентских выборах с 87,05% голосов. Новости СМИ2 Казаку-добровольцу впервые присвоено звание Героя России Путин впервые присвоил звание Героя России казаку-добровольцу Олегу Ликонцеву 12 июля 2023, 13:50 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин присвоил командиру добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в составе добровольческой казачьей бригады «Терек» Олегу Ликонцеву звание Героя Российской Федерации. Перед казаками добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в Новочеркасске выступил помощник президента, председатель Совета при президенте по делам казачества Дмитрий Миронов.

«Глубокого уважения заслуживает подвиг всех без исключения казаков в составе Вооруженных сил РФ. Проявляя храбрость на полях сражений, казаки приумножают славу предков. В этой высокой награде глава государства отметил достойный вклад российского казачества в специальную военную операцию», – заявил он. Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов обратились в Совет с предложением о поощрении государственными наградами казаков добровольческого отряда «Сибирь». По ходатайству Миронова инициатива нашла поддержку у президента. На сегодня, по словам Всероссийского атамана, 21 тыс. казаков в составе 15 казачьих добровольческих отрядов приняли и принимают участие в боевых действиях в зоне спецоперации. «Проявляя мужество, смелость, казаки с честью выполняют поставленные задачи. Около 600 из них удостоены государственных наград. В ближайшее время число награжденных увеличится еще на несколько сотен», – сказал Долуда. Он добавил, что пример настоящего героизма проявили казаки добровольческого казачьего отряда «Сибирь» казачьей бригады «Терек». Отряд сформирован из казаков Сибирского, Енисейского, Иркутского и Терского войсковых казачьих обществ. С 1 мая 2023 года отряд «Сибирь» занял оборонительные позиции на одном из важнейших направлений спецоперации под Артемовском под командованием Олега Ликонцева (позывной Кан). «Казаки в течение 12 суток бились с превосходящими силами противника, не дрогнули, удержали позиции, показав высочайший морально-боевой дух, мужество и храбрость. Командир отряда, несмотря на ранения, находился в боевых порядках и до конца управлял боем. Казаки не дрогнули и достойны высочайших наград», – добавил Долуда. Также за подвиг, проявленный в бою, государственных наград удостоены заместители командира отряда «Сибирь» Сергей Мерзеликин и Алексей Кайгородов. В Оренбургской области отравились йогуртом 36 детей В Орске Оренбургской области 36 детей отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода 12 июля 2023, 11:12 Текст: Александра Юдина

В Орске Оренбургской области 36 детей отравились йогуртом местного производства, сообщает мэрия города. На странице мэрии в соцсети «ВКонтакте» указано, что 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к воспитанникам детских садов из разных районов города трех-шести лет с одинаковыми симптомами, восемь пациентов госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. При этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в больницах находятся девять малышей, их здоровью ничего не угрожает. Предварительно установлено, что дети отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода. По решению властей города, принято решение изъять из продажи всю продукцию предприятия, а областным бюджетным учреждениям на период аномальной жары запретили использовать молочные продукты местного производства без термообработки. Как отметили в управлении Роспотребнадзора по региону, составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации продукции в отношении молокозавода. Кроме того, на базе Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» организовано исследование биоматериала от всех пострадавших, специалистами отобраны пробы готовых блюд, пищевого сырья, питьевой воды, смывов в детских дошкольных учреждениях, которые посещали заболевшие. В апреле воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов в Курской области. Новости СМИ2 Песков: Визит Путина в Китай прорабатывается Песков: Визит Путина в Китай на повестке дня, точные сроки объявят позже 12 июля 2023, 13:04 Текст: Алина Власенко

Тема визита российского лидера Владимира Путина в Китай сейчас находится на повестке дня, но сроки поездки еще согласовываются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он также заявил, что сейчас очень подходящий момент для продолжения развития отношений Москвы и Пекина. При этом Песков подчеркнул, что отношения России и Китая не направлены против третьих стран и альянсов. «Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя положение из коммюнике НАТО о том, что углубление сотрудничества России и Китая якобы противоречит интересам альянса, заявил, что отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны.