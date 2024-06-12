Путин и Эрдоган договорились встретиться в Астане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились встретиться на саммите ШОС в начале июля

Tекст: Максим Попов

По словам собеседника РИА «Новости», у президента Эрдогана довольно плотный график международных встреч. Сегодня он вылетит в Испанию, затем примет участие во встрече лидеров G7 в Италии. Полагаю, в ближайшее время мы получим более конкретную информацию о дате и повестке переговоров между лидерами Турции и России. Соответствующую работу проведут по дипломатическим каналам, отметил он.

До этого стало известно, что Владимир Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане, где 3–4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.



Как сообщалось ранее, по словам официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, подготовка к встрече Владимира Путина со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом продолжается, сроки будут согласовываться.





