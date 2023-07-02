Рогов заявил, что подготовку провокации Киева на Запорожской АЭС курируют спецслужбы Британии

Подготовку провокации властей Киева на Запорожской АЭС могут курировать британские спецслужбы, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как указал Рогов, за разработкой сценария по ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС стоят именно спецслужбы Британии, но, по крайней мере, именно они курируют данную провокацию по линии главного управления разведки Минобороны Зеленского и СБУ, передает РИА «Новости».

По его словам, Киев может решиться как на удар по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), так и по самой атомной станции. Он предположил, что это может быть просто теракт, с учетом того, что территория атомной станции громадная, и схроны с оружием и взрывчаткой могут быть где угодно, а также это может быть постановка с использованием радиоактивных изотопов российского происхождения.

Рогов подчеркнул, что заставить Украину отказаться от провокации в отношении ЗАЭС сможет только понимание, что все причастные к ядерному терроризму будут отвечать за это головой – вплоть до ликвидации. Только страх личной ответственности перед неминуемым наказанием, может заставить их отказаться от данного преступления, подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, отметив, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС.