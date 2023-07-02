В Киеве и Запорожье прогремели взрывы

Рогов: В подконтрольном Киеву Запорожье и пригороде сообщают о взрывах

В городе Запорожье, который находится под контролем украинских националистов, и пригороде раздались взрывы, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве.

Рогов написал в своем Telegram-канале, что в Запорожье и пригороде «громко». Там, по его словам, «цветут «Герани». Взрывов, как сообщил Рогов, прозвучало несколько. Часть из них – работа украинской ПВО, а часть – прилеты «вежливых ракет» по намеченным целям, добавил глава общественного движения «Мы вместе с Россией».

Кроме того, украинские СМИ сообщают, что в ночь на воскресенье в Киеве были слышны взрывы. Их причиной называют работу ПВО Украины, передает ТАСС.

Также поступают сообщения о взрывах в Николаевской области.

Ранним утром воскресенья воздушная тревога в регионах Украины была отменена.

В ночь на пятницу в Киеве прозвучал мощный взрыв.

