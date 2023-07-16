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В Волгограде стартовал слет Всероссийского проекта «Хранители истории»
Первый слет Всероссийского проекта «Хранители истории» собрал в Волгограде ребят из регионов России и Белоруссии
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В Волгограде стартовал первый слет Всероссийского проекта «Хранители истории» Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», участниками которого стали 800 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из 77 регионов России и пять команд из Белоруссии.
Открытие слета, приуроченного к годовщине начала Сталинградской битвы, прошло на площади перед стадионом «Волгоград Арена». Торжественная церемония завершилась исполнением гимна России. Весь день на территории спортивного комплекса работали дискуссионные площадки, в рамках которых приглашенные гости смогли пообщаться с ребятами на разные темы и находили ответы на самые важные вопросы. Участникам слета рассказали, как важно уметь работать с историческими фактами и интересно о них рассказывать, какие давние традиции несения почетного караула перекликаются с современными реалиями этого ритуала. Кроме того, спикеры рассказали ребятам о том, как сохранять и восстанавливать объекты исторического и культурного наследия, а также поделились секретами о том, как создавать запоминающийся и неординарный медиаконтент из подручных инструментов.
Всероссийский проект «Хранители истории» является одним из флагманских проектов «Движение Первых» и реализуется в направлении «Патриотизм и историческая память». Уже сейчас он объединяет более 15 тыс. детей и подростков по всей стране, которые трепетно относятся к истории России, ради сохранения ее наследия, а также воспитания уважительного отношения к церемониалу несения почетного караула.
«Хранители истории – это больше чем всероссийский проект, это наш принципиальный ответ на глобальный вызов – не допустить пересмотра истории и попыток стереть из памяти ту роль, которую играла и играет Россия в развитии мировой цивилизации. Решение этой масштабной задачи – в простых делах участников «Движение Первых»: они изучают историю событий, ухаживают за памятниками, несут почетный караул и всегда помнят подвиг народа, победившего фашизм», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.
Девчонки и мальчишки, которые получили уникальную возможность попасть на первый слет «Хранителей истории» в Волгограде, прокачали свои знания в различных направлениях проекта. Они познакомились с особенностями работы с историческими документами, технологиями сохранения памятников архитектуры, а также научились нести почетный караул. Объединившись в группы под руководством тренеров, участники соревновались в ораторском мастерстве, учились создавать патриотический медиаконтент и делились опытом друг с другом.
Гостями дискуссий стали заместитель председателя правления Движения Первых по проектной деятельности Екатерина Самсонова, депутат Госдумы Елена Цунаева, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова, руководитель межрегионального молодежного общественного движения «Пост №1» Сергей Килин, руководитель гуманитарной миссии по восстановлению памятников в ДНР, руководитель направления студенческих сервисных отрядов, Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Ирина Зубарева, скульптор Василий Ануфриев, помощник директора Музея Победы Андрей Жариков, актриса, режиссер документального кино Екатерина Зорина, ветераны Президентского полка Александр Картавцев и Алексей Корчагин.
«Я благодарна «Движению Первых», что первый слет «Хранителей истории» проходит на героической сталинградской земле. Я хочу, чтобы ребята зарядились энергией, почувствовали дух этого города и тех, кто защищал его во времена Великой Отечественной войны. Я уверена, что участники слета понимают всю важность того, что они будут делать здесь и являются настоящими патриотами, которые не забудут о важных страницах истории страны», – сказала Елена Цунаева.
«Хранители истории» – это проект, который призван объединить не только девчонок и мальчишек, которым особенно ценна история Родины, но и их наставников. Так, в первом слете принимают участие свыше 80 педагогов и родителей ребят, которые делятся с ними ценным опытом, а также вместе разрабатывают воспитательные события и практики для развития первичных отделений «Движения Первых» в регионах. Наставничество является важным элементом проекта, ведь именно благодаря ему удается донести до подрастающего поколения необходимость сохранения исторической памяти и духа патриотизма.
Значимость первого слета Всероссийского проекта «Хранители истории» отмечают и в Белоруссии: из Минска, Бреста, Гродно и Могилева на мероприятие прибыли десятки настоящих патриотов. Ребята оценили масштабность важного события, встретились с экспертами на дискуссионных площадках и даже проявили себя в командных активностях.
«Движение Первых» дало мне возможность поучаствовать в первом слете «Хранителей истории». Когда в школе наш педагог спросил о том, кто хочет побывать на таком невероятном событии, я вызвался одним из первых. Мне важно, что здесь я могу научится многим новым вещам, встретиться с интересными спикерами, найти единомышленников, побывать на местах боевой славы такого великого города, как Волгоград. Но, самое главное, что я смог стать частью такого уникального проекта и теперь могу с гордостью сказать – я Первый», – сказал участник слета из Бреста Александр Сац.
Главные события слета состоятся 17 июля на территории комплекса «Россия – Моя история». Для ребят будет организована специальная программа по созданию интерактивных экскурсий. Юные участники слета побывают в музее Детского поста №1, а военнослужащие Роты почетного караула раскроют ребятам секреты подготовки и проведут мастер-класс.
Слет пройдет в двух самых знаковых местах Волгограда, в мемориальном комплексе «Лысая гора» и на территории Мамаева кургана.
В мемориальном комплексе «Лысая гора» состоится церемония возложения цветов, после которой ребята проведут на территории комплекса масштабный субботник. Кроме того, в мемориальном комплексе пройдет презентация аудиоэкскурсии, записанной участниками «Движения Первых», которую с помощью QR-кода смогут прослушать все гости памятного места. Специальным гостем станет депутат Госдумы Елена Цунаева. Она расскажет участникам проекта о событиях и важности этой высоты в битве за Сталинград.
В этот же день состоится торжественная церемония посвящения участников «Движения Первых» в «Хранители истории» и возложения цветов к монументу «Родина-мать». Для гостей и участников слета представят театральную постановку режиссера Андрея Цветкова-Толбина «Сталинград: город-Хранитель Истории», приуроченную к 81-й годовщине начала Сталинградской битвы. В постановке примут участие детские коллективы города, а живая игра оркестра под руководством дирижера Владимира Леера сопроводит уникальное театральное действие.
Вместе с артистами и детскими коллективами на сцене выступят популярная певица Зара, исполнительница народных песен Марина Девятова и оперная певица Анна Аглатова.
Прямая трансляция театральной постановки будет доступна в официальной группе «Движения Первых» в VK.
Напомним, старт Всероссийского проекта «Движения Первых» «Хранители истории» был дан 15 апреля 2023 года у Ржевского мемориала Советскому солдату, в присутствии свыше 500 участников «Движения Первых» из более чем 30 регионов России.
Стать «Хранителем истории» может каждый участник «Движения Первых» в возрасте от шести лет до 21 года, которому небезразлична история страны, который готов оберегать память, и самое главное, доказать это делом.
Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.
Свое название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».
Деятельность движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.
Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.
Колонну ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 в сопровождении полиции
Военкор Коц сообщил о движении колонны ЧВК «Вагнер» по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области
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Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видеозапись того, как «огромная» колонна ЧВК «Вагнер» движется по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в новый «порт приписки».
Коц сообщил в Telegram, что ЧВК «продолжает передислокацию из полевых лагерей». Он опроверг сообщения о том, что машины двигались «незамеченными» по «какими-то проселкам по ночам». Как отметил Коц, колонна движется «по федеральной трассе вполне открыто, по одной полосе в сопровождении полиции».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин указывал, что бойцы группы «Вагнер» могут служить России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, или уйти в Белоруссию.
В четверг Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России. Колонна едет без тяжелой техники. В колонне замечены автобусы с белорусскими номерами.
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что бойцов «Вагнера» привлекли к подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии в Могилевской области.
Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»
Глава Чечни Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»*
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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками в окрестностях Клещеевки под Бахмутом (Артемовском).
Кадыров показал в своем Telegram-канале пленных, взятых в окрестностях Клещеевки бойцами спецназа «Ахмат» совместно с воинами 346-й бригады специального назначения и легендарной четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР.
По словам Кадырова, пленные рассказали, что прикомандированы к украинскому националистическому батальону «Айдар»*, известному своими зверствами над мирными жителями. Глава Чечни призвал выяснить, как долго пленные состояли в рядах «отморозков» «Айдара»*, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских.
По словам Кадырова, пленные рассказали много интересного. Например, в ходе учений им выделялось для стрельбы всего лишь от 9 до 12 патронов в день, а расписываться приходилось о получении и отстреле от 200 до 500 патронов ежедневно, рассказал глава Чечни. «Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», – подчеркнул Кадыров.
Накануне стало известно, как один российский боец взял в плен трех украинских военных.
ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами
Марочко заявил об ударе ВСУ по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами
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ВСУ ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно, передает ТАСС. Марочко добавил, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью. Какая именно была использована ракета украинскими боевиками он ответить затруднился.
В районе 10.05 мск воскресенья в районе Южных кварталов на окраине Луганска прогремела серия взрывов. Очевидцы выкладывают в интернете кадры столба черного дыма, поднимающиеся над южной окраиной города, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном. Также президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.
Стало известно о критическом истощении запасов оружия и боеприпасов на Западе
Bloomberg: Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, на наращивание производственных мощностей могут уйти годы
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Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы, сообщает Bloomberg.
Издание подчеркивает, что истощенные арсеналы на Западе вкупе с ограниченными возможностями промышленности по восполнению запасов оружия и боеприпасов поднимают вопрос о способности продолжать военную поддержку Украины, передает РИА «Новости».
Автор публикации обращает внимание на «поразительную реальность», которая заключается в том, что США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки Украине.
Кроме того, британская компания BAE Systems недавно заявила Пентагону, что ей потребуется не менее 30 месяцев, чтобы возобновить производство гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов, необходимых ВСУ, а немецкая Rheinmetall указывает срок не менее года на ремонт и модернизацию боевых танков, сокрушается автор статьи.
В публикации также говорится, что Lockheed Martin и Raytheon совместно производят 2100 противотанковых комплексов Javelin в год и смогут удвоить эту цифру не ранее 2025 года, в то время как Украина в первые месяцы конфликта расходовала до 500 единиц ежедневно.
Как считает автор статьи, именно нехватка вооружений объясняет передачу Киеву американских кассетных боеприпасов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни», а из-за дефицита боеприпасов вообще.
Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил поставку кассетных боеприпасов Украине отсутствием у Киева снарядов для артиллерии.
В Британии установили личность Джека Потрошителя
Telegraph: Праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека Потрошителя
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Праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон, расследующего дело Джека Потрошителя, смогла установить личность известного маньяка, жившего в 19 веке, проанализировав его медицинские записи, сообщили СМИ.
Как сообщило британское издание Telegraph, дело Джека Потрошителя является одним из наиболее известных нераскрытых преступлений Великобритании. Серийный маньяк орудовал в Лондоне в конце 19 века, жертвами множества его убийств становились нищие и проститутки.
Как заявила сотрудник Оксфордского университета Хортон в интервью изданию, впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам, передает РИА «Новости».
Хортон проанализировала медицинские записи конца 19 века, согласно которым физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв Потрошителя, описывающих его странную шаркающую походку и негнущуюся левую руку, не говоря о совпадениях в росте, телосложении и возрасте, также мужчина жил в эпицентре района, где происходили убийства и умел хорошо пользоваться ножом в силу профессии.
Исследовательница также сопоставила с периодичностью нападений психическое состояние мужчины, стращающего эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, из-за чего он часто нападал на собственную жену.
Ранее доктор Гарет Норрис из Аберистуитского университета заявил, что Чарльза Аллена Лечмера, чей маршрут на работу совпадал с местом преступлений Потрошителя, следует рассматривать в качестве основного подозреваемого.
Напомним, в 2019 году издание The Sun сообщало, что Джеком Потрошителем – убийцей, орудовавшим в Лондоне в 80-х годах XIX века, мог быть местный житель Аарон Космински. Ученые провели анализ ДНК с платка одной из жертв. На нем была как кровь убийцы, так и кровь убитой Кэтрин Эддоус.
На Западе рассказали об «удавке на шее» Зеленского
IL Fatto Quotidiano: НАТО обрекло Украину на безнадежную битву с Россией
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Всеобъемлющая поддержка киевского режима является лишь иллюзией, НАТО обрекло Украину на проигрышную битву, пишут итальянские СМИ.
В статье газеты IL Fatto Quotidiano говорится, что над головой президента Украины Владимира Зеленского «висит топор войны», которую он вынужден вести, понимая, что не одержит победы. «А на шее у него», по мнению издания, «сжимается удавка демократизации», ведь Украина не является демократическим государством, и терпят ее лишь до тех пор, пока продолжаются боевые действия, передает РИА «Новости».
По оценке итальянского издания, противостояние с Россией станет битвой на истощение. У Украины остается все меньше людей, моральный дух падает, а миллиарды испаряются.
«Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем», – прогнозирует автор.
В случае же, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу, на территории страны будут размещены оружие и военный контингент НАТО, что в свою очередь сделает конфликт в Европе перманентным, заключает IL Fatto Quotidiano.
Москва заявляла, что вступление Украины в НАТО обернется катастрофическим последствиями для самого альянса, и страны – члены блока понимают это.
Подсчитаны потери Украины в случае разрыва зерновой сделки
РИА Новости: Украина может потерять до 500 млн долларов в месяц в случае разрыва зерновой сделки
В случае прекращении зерновой сделки Украина может потерять примерно полмиллиарда долларов в месяц, следует из расчетов на основе данных ООН, а также украинских Минсельхоза и таможни.
С августа 2022 года по июнь 2023 года Украина экспортировала 50,6 млн тонн зерна на 9,8 млрд долларов. Основная часть экспорта проходит через порты: за время действия сделки доля поставок через них составила 78 процентов, а в последние месяцы стабильно превышала 80 процентов. Остальное переправляется по железной дороге, автотранспортом и паромами, передает РИА «Новости».
В денежном выражении экспорт зерна через порты составил 7,7 млрд долларов: через черноморские – на 5,5 млрд долларов, а через речные – на 2,2 млрд. Таким образом, если зерновую сделку не продлят, Украина будет терять до 500 млн долларов в месяц.
Информация по стоимости зернового экспорта бралась с платформы ООН Comtrade и украинской таможни, его объему — из материалов Минсельхоза, по поставкам в рамках зерновой сделки – с сайта координационного центра Черноморской инициативы ООН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней.
Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ
Путин: Контрнаступление ВСУ успеха не имеет
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Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.
«Положительно», – ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки там и так далее», – передает ТАСС слова президента.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» – указал Путин.
Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», – пообещал он.
11 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с 4 июня российская ПВО сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона. Артиллерией уничтожено 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отмечал, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины, по данным министра обороны, составили более 26 тыс. военных.
Французская актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет
BFM TV: Певица и актриса Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни
Французская актриса и певица Джейн Биркин ушла из жизни в возрасте 76 лет, сообщил телеканал BFM TV.
Биркин получила известность благодаря альбомам Di Doo Dah (1973) и Lolita Go Home (1975). Она также снялась в фильмах «Фотоувеличение» (Blow-Up, 1966), «Смерть на Ниле» (Death on the Nile, 1978), «Очаровательная проказница» (La Belle Noiseuse, 1991) и ряде других, передает ТАСС.
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой
СК завел дело после стрельбы в Кудрово, где во время конфликта пострадали три иностранца
Между иностранными гражданами в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области в субботу произошел конфликт, закончившийся стрельбой с тремя пострадавшими, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что «между гражданами иностранного государства» произошел конфликт, вызванный личными неприязненными отношениями. Один из участников ссоры открыл стрельбу из «неустановленного предмета, схожего с оружием».
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили РИА «Новости», что с места происшествия изъяты четыре гильзы. Правоохранители поясняют, что четыре выстрела в своих трех соотечественников (47, 26 и 23 лет) произвел 31-летний гражданин сопредельного государства. Открывший стрельбу скрылся с места происшествия.
Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, состояние третьего оценивается как удовлетворительное, он также доставлен в больницу.
Подозреваемого разыскивают.
В конце июня житель поселка Трудовое в Приморском крае во время конфликта из-за воровства электричества поджег мужчину при помощи горючей жидкости и насквозь пробил шею женщине стрелой из ружья для подводной охоты.
Экс-советник ЦРУ раскрыл козырь в рукаве России
Экс-советник ЦРУ Рикардс назвал зиму 2024 года козырем российского руководства
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Предстоящая зима 2024 года, которая грозит обернуться серьезной рецессией на Западе, станет для президента России Владимира Путина козырем в рукаве, считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Рикардс в статье для The Daily Reckoning написал, что прошлая зима в Европе оказалась «необычайно мягкой», ЕС с трудом справился с поставками энергоносителей. При этом следующей зимой условия могут быть не такими благоприятными, предупредил эксперт. Россия, считает он, «может быть более безжалостной». Экс-советник американского Центрального разведуправления считает, что дело может дойти до фактического прекращения поставок природного газа, передает РИА «Новости».
Санкции в отношении России привели к обратному эффекту, отмечает аналитик. Вреда от рестрикций оказалось больше для самих США, поясняет он. Сложившаяся ситуация может привести к высоким ценам на энергоносители и рецессии на Западе, добавляет Рикардс.
Власти Венгрии ранее отмечали, что подготовка европейских государств к будущей зиме будет более сложной, чем в прошлом году.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что украинский транзит российского газа может остановиться в любой момент.
В Крыму выступили за освобождение Одессы
Глава крымского парламента выступил за освобождение Одессы
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы из-под контроля киевской власти станет одним из определяющих результатов спецоперации на Украине.
По его словам, счень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Черного моря и ключевой пункт здесь – Одесса, передает РИА «Новости». Константинов добавил, что ее освобождение будет одним из определяющих результатов спецоперации.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
В США обратили внимание на взаимное недовольство Байдена и Зеленского
Hill: Саммит НАТО в Вильнюсе показал серьезные трещины в отношениях Байдена и Зеленского
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Саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, пишут американские СМИ.
Как отмечается в статье The Hill, украинскому президенту не понравилось, что Байден «не спешит ускорить прием его страны в НАТО».
Байден же, по словам автора публикации, проявил «особенное недовольство» поведением Владимира Зеленского. Так, особенно четко он заявил о неготовности Украины присоединиться к НАТО. Слова американского лидера – «к большому раздражению Зеленского» – встретили поддержку среди других участников альянса, отмечает издание, передает РИА «Новости».
При этом «недовольство» Зеленского «относительно быстро удалось подавить», продолжает The Hill, добавляя, что уже после встречи с Байденом тет-а-тет президент Украины похвалил главу Белого дома.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
В Киеве потребовали от Запада «взрослого поведения»
Данилов: Киев хочет от западных партнеров «взрослого поведения
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Киев ожидает от западных партнеров «взрослого поведения» в отношении происходящего на Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, комментируя реакцию Запада на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО.
Как заявил Данилов в интервью украинскому радио NV на вопрос о возмутивших Запад высказываниях Зеленского, Киев хочет от западных стран соответствующего взрослого поведения по всем процессам, которые происходят сегодня как на территории нашей Украины, так и вокруг, передает ТАСС.
По его мнению, «взрослым поведением» является поддержка украинской позиции, а критика Зеленского в адрес НАТО, по его словам, оправдана тем, что Украина находится в сложной ситуации.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.
После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо.
Минобороны раскрыло подробности отражения атаки ВСУ на Севастополь
Минобороны: ВС России пресекли попытку Киева атаковать безэкипажными катерами и БЛА в районе Севастополя
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Российские военные пресекли попытку украинских военных атаковать объекты в районе Севастополя. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.
По сообщению Минобороны, сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что российские силы ПВО, РЭБ и Черноморский флот отразили массированную и продолжительную атаку беспилотников, повреждений в Севастополе нет.
Напомним, Развожаев сообщал об атаке беспилотников на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы.