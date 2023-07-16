Стало известно о критическом истощении запасов оружия и боеприпасов на Западе

Bloomberg: Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, на наращивание производственных мощностей могут уйти годы

Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы, сообщает Bloomberg.

Издание подчеркивает, что истощенные арсеналы на Западе вкупе с ограниченными возможностями промышленности по восполнению запасов оружия и боеприпасов поднимают вопрос о способности продолжать военную поддержку Украины, передает РИА «Новости».

Автор публикации обращает внимание на «поразительную реальность», которая заключается в том, что США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки Украине.

Кроме того, британская компания BAE Systems недавно заявила Пентагону, что ей потребуется не менее 30 месяцев, чтобы возобновить производство гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов, необходимых ВСУ, а немецкая Rheinmetall указывает срок не менее года на ремонт и модернизацию боевых танков, сокрушается автор статьи.

В публикации также говорится, что Lockheed Martin и Raytheon совместно производят 2100 противотанковых комплексов Javelin в год и смогут удвоить эту цифру не ранее 2025 года, в то время как Украина в первые месяцы конфликта расходовала до 500 единиц ежедневно.

Как считает автор статьи, именно нехватка вооружений объясняет передачу Киеву американских кассетных боеприпасов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни», а из-за дефицита боеприпасов вообще.

Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил поставку кассетных боеприпасов Украине отсутствием у Киева снарядов для артиллерии.