Путин счел преступлением поставку кассетных боеприпасов Украину

Путин: К поставкам кассетных боеприпасов на Украину надо относиться как к преступлению

Президент России Владимир Путин уверен, что поставка на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

Как сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением.

«Вот, я думаю, к этому и надо так относиться», – передает ТАСС слова Путина.

Глава государства предупредил, что Россия оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Украиной.

«В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали», – заявил Путин.

«Но конечно, если кассетные боеприпасы будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», – добавил президент.

Путин считает также, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов.

«Делают США это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще», – сказал глава государства.

Президент напомнил, что «украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч снарядов 155-го калибра, а США производят 15 тысяч в месяц». «У них не хватает, и в Европе уже не хватает снарядов», – констатировал Путин. «Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов», – указал он.

Ранее в воскресенье ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами.

Напомним, в четверг сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном.