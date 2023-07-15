FT: ЕС и НАТО столкнутся с проблемами из-за низкой поддержки населением поставок вооружений Киеву

Европейский союз и Североатлантический альянс могут столкнуться с проблемами из-за низкого уровня поддержки украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Financial Times.

Опросы соцслужбы Eurobarometer и вашингтонского исследовательского центра Pew Research Center показали, что для НАТО и ЕС возникает множество проблем, поскольку они поддерживают Украину, пишет Financial Times, передает ТАСС.

Опросы Eurobarometer, датированные маем и июнем 2023 года, продемонстрировали, что в европейских странах лишь 28% респондентов полностью поддерживают необходимость платить за военные поставки киевскому режиму. В феврале таких было 32%.

При этом 14% полностью не согласны с такой постановкой вопроса, скорее согласны с военной поддержкой 36%, скорее не согласны – 17%.

Меньше всего поддержки показывают Сербия и Северная Македония.

В ЕС меньше всего согласны тратить на военную помощь Украине в Словаки и на Кипре.