Львовой-Беловой представили проект инклюзивного пространства в Сахалинской области

В ходе поездки на Сахалин уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой представили несколько проектов, расширяющих возможности людей с инвалидностями.

Создание бесшовной системы поддержки детей и молодых взрослых с инвалидностью – главная цель стратегической программы уполномоченного «Сопровождение через всю жизнь». Программа в том числе предусматривает продвижение форматов сопровождаемой занятости и сопровождаемого проживания для молодежи с нарушениями здоровья, сообщается на сайте омбудсмена.

В Сахалинской области Львова-Белова ознакомилась с несколькими проектами, расширяющими возможности людей с инвалидностью для самостоятельной жизни и социализации.

Детский омбудсмен побывала в центре трудоустройства и досуга для молодых инвалидов «Сами» в Южно-Сахалинске. Деятельность некоммерческой организации направлена на обеспечение досуга, а также профориентацию и обучение навыкам людей с нарушениями здоровья. Здесь работают несколько цехов, в том числе ювелирный, сувенирный, швейный, типография.

В планах руководства НКО – создание тренировочной деревни «Место силы». Инклюзивное пространство площадью 8,2 га примет более 300 жильцов, для них будут созданы рабочие места. Поселение собираются возвести по принципу «умной деревни» – с солнечными батареями, системой отслеживания микроклимата, беспилотным такси.

«Важно, чтобы семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, видели их перспективы после достижения 18 лет. Центр «Сами» на Сахалине как раз работает на это: здесь у молодых людей есть возможность проводить досуг, познакомиться с профессиями, трудоустроиться, общаться между собой, – отметила Львова-Белова. – Порадовала тренировочная деревня, которая очень схожа с моим любимым проектом – арт-поместьем «Новые берега» в Пензенской области. Здорово, что благодаря обмену опытом в разных частях нашей большой страны появляются проекты, которые могут поддерживать молодых людей с инвалидностью».