Названо число работающих в сфере высоких технологий российских компаний

Первый вице-премьер Белоусов рассказал о 100 компаниях, занятых высокотехнологичными направлениями в России

Свыше 100 компаний участвуют в реализации соглашений по развитию высокотехнологичных направлений, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии.

«По поручению президента правительство заключило с крупнейшими компаниями страны 10 соглашений по развитию высокотехнологичных направлений, суть которых состоит в создании конкретных промышленных продуктов и образцов, готовых к тиражированию и серийному производству», – приводятся слова Белоусова в Telegram-канале правительства России.

По каждому соглашению разработаны детальные дорожные карты, сформированы конкретные перечни мероприятий, определены показатели. К реализации мероприятий дорожных карт подключено более 100 компаний, указал он.

По словам Белоусова, эта работа призвана поддержать развитие сквозных технологий, которые определяют облик современной экономики и жизни общества.

В 2023 году 93,5 млрд рублей, 73,9 из которых – средства бизнеса, предусмотрены на работу по направлениям «Современные и перспективные сети мобильной связи», «Квантовые вычисления», «Квантовые коммуникации», «Новое индустриальное программное обеспечение», «Новое общесистемное программное обеспечение» и «Искусственный интеллект».

Также сформированы 106 программ высшего образования в сфере искусственного интеллекта. Завершена разработка программного обеспечения по десяти особо значимым проектам, еще по девяти она завершится до конца текущего года.

3 тыс. человек прошли обучение по направлению «Искусственный интеллект». До конца года завершится строительство новых участков магистральной квантовой сети до Казани, Воронежа, Ростова-на-Дону общей протяженностью 1,4 тыс. километров.