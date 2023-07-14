В ОП обсудили вопросы прозрачности третьего сектора и качество годовых отчетов НКО

Действующие в России некоммерческие организации ежегодно повышают уровень работы, о чем свидетельствует качество их годовых публичных отчетов, заявила председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора, директор Агентства социальной информации (АСИ) Елена Тополева-Солдунова.

Дискуссия «Отчетность и прозрачность: взгляд НКО и экспертов на тренды и вызовы» прошла 13 июля в ОП. Мероприятие, предшествующее подведению итогов конкурса «Точка отсчета», открыла Тополева-Солдунова. По ее словам, тема прозрачности и открытости НКО не теряет своей актуальности, она всего лишь видоизменяется вместе с реалиями нашего времени.



«Чтобы некоммерческим организациям доверяло то общество, где они работают, чтобы они привлекали партнеров, их деятельность должна быть прозрачной и подотчетной. Наличие хорошо подготовленного годового отчета является одним из важных признаков прозрачности НКО. Каким документ должен быть? Эксперты постоянно обсуждают эту тему и вырабатывают стандарты. Как было замечено, сегодня такое количество годовых отчетов соответствует высшему стандарту, что, возможно, уже пора повышать планку», – рассказала спикер, слова которой приводятся на сайте Общественной палаты.

Тополева-Солдунова добавила, что с точки зрения той номинации, которую оценивало АСИ, публичные годовые отчеты из года в год становятся все более креативными. «Просто потрясающие форматы придумываются для того, чтобы представить материал в отчетах. Творчество в некоммерческом секторе бьет ключом, и это тоже очень приятно», – заявила она.

В свою очередь директора центра «Благосфера» Наталья Каминарская заявила, что конкурс привлекает все больше внимания. Об этом можно судить на основании не только количества поступающих заявок, но и того, сколько НКО восприняли идею, что нужно регулярно отчитываться о своей деятельности, сказала она.

«В этом году на нашей номинации было 74 отчета. Это рекорд. Значит, НКО действительно задумались о том, как донести информацию о себе не только до профессионального сообщества, не только до благотворителей. Они постарались человеческим языком и в разных форматах рассказать о своей деятельности», – отметила Каминарская.

По словам спикера, сегодня можно наблюдать, как из классического годового отчета, который востребован в основном профессионалами, будут рождаться своеобразные «субпродукты» на разные случаи жизни. «Это и видео, и презентации, и карточки, и формы, ориентированные на разные аудитории, с которыми работают НКО. Очень хочется пожелать всем НКО веры в себя и креатива. Будем наблюдать и ждать новых форматов отчетов», – подытожила она.

Итоги конкурса «Точка отчета» подвела руководитель проекта Ирина Соколова. По ее словам, в 2022 году на конкурс поступили 363 заявки, из них 280 было принято к рассмотрению. Золотой стандарт был присужден 88 НКО, серебряный – 95, бронзовый – 70. Также спикер напомнила, что организаторами конкурса является «Форум доноров», а официальными партнерами – Агентство социальной информации и «Благосфера». Конкурс проводится при поддержке Минэкономразвития России и Фонда президентских грантов.