Хуснуллин назвал число построенных по программе «Стимул» инфраструктурных объектов

Хуснуллин: Более 500 инфраструктурных объектов построено по программе «Стимул» с 2019 года

С помощью программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда» в новых жилых микрорайонах повышается доступность инфраструктуры, которая необходима для комфортной жизни граждан. С 2019 года в стране ввели в эксплуатацию 538 таких объектов, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Развитая инфраструктура – обязательный фактор комфортных условий проживания граждан. Строить детские сады, школы, медицинские учреждения, дороги и объекты ЖКХ для новых жилых кварталов, при этом не перекладывая эти затраты на плечи застройщика и ускоряя обновление жилого фонда в стране, помогает программа «Стимул». Она активно реализуется в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года в 69 регионах страны введено уже 538 объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры», – приводятся его слова на сайте правительства.

Вице-премьер уточнил, что это 257 автомобильных дорог, 80 школ, 74 детских сада, 4 комплекса «школа – детский сад», 10 медицинских учреждений и 113 объектов инженерной инфраструктуры.

«Благодаря программе «Стимул» в новых районах на всей территории нашей страны возводятся школы и детские сады, поликлиники и больницы, строятся инженерные коммуникации и развивается дорожная сеть. Только за первое полугодие 2023 года по этой программе введено в эксплуатацию 28 объектов. Это делается для того, чтобы люди, переезжая в новостройки, были обеспечены всем необходимым. Вместе с тем ускоряются темпы реализации жилищных проектов. Такой системный подход нацелен на достижение к 2030 году показателя ввода жилья 120 млн кв. м в год», – подчеркнул министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Среди возведенных в этом году объектов – две школы на 1650 мест и комплекс «школа – детский сад» на 800 и 250 мест соответственно, два медучреждения, рассчитанных на 900 посещений. Помимо этого, построено 10 автомобильных дорог общей протяженностью 8 км и 13 объектов инженерной инфраструктуры протяженностью 331,6 км.