Экс-замглавы Минэнерго Милов заочно арестован по делу о фейках о ВС России

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-замглавы Минэнерго Владимира Милова по делу о фейках о ВС России

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника блогера Алексея Навального и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (признан в России иноагентом), который обвиняется в публичном распространении фейков о российских военных, сообщают в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, Милову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции в России либо задержания на территории страны, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе суда, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Милов объявлен в международный розыск.

В апреле 2022 года Милов заявил, что уехал из России в связи с опасениями, что его могут арестовать, и необходимости вести общественную работу, в том числе международного характера.