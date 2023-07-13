Лавров заявил о желании Японии и Южной Кореи обзавестись ядерным оружием

Токио и Сеул дают понять, что хотят иметь собственное ядерное оружие или разместить у себя американское, но это опасные тенденции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, Североатлантический альянс проводит тезис, что безопасность в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе неделима. Лавров добавил, что части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в страны, которые были приглашены на саммит в Вильнюсе. Это Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, передает ТАСС.



«Япония и Корея, кстати, уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным», – заявил Лавров, добавив, что это очень серьезная и опасная тенденция.

Вместе с тем Лавров отметил, что Россия готова согласиться на создание безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники будут соблюдать требования о том, что они не будут иметь, разрабатывать и размещать на своей территории ядерное оружие, передает РИА «Новости».

Министр уточнил, что сам Договор о запрещении ядерного оружия в ЮВА заключен давно и «речь идет не о присоединении России к договору, а речь идет о протоколе к нему, который приглашает ядерные государства подписать этот протокол, тем самым предоставить гарантии участникам Договора о запрещении ядерного оружия в Юго-Восточной Азии».

«Мы предоставим гарантии всем участникам Договора о зоне свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии при условии, что все участники этого договора будут выполнять его требования: не иметь, не разрабатывать, не размещать у себя какие-либо элементы ядерного оружия», – сказал Лавров.