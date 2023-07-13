Рогов: В Запорожской области получили доказательства подготовки ВСУ атаки на ЗАЭС

Силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, задержанные диверсанты дали признательные показания, теперь имеются неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками по указке киевского режима ракетной атаки на Запорожскую АЭС с последующим обвинением в случившемся России, причем в подготовке провокации прослеживается британский след, передает РИА «Новости».

По его словам, курировал операцию агент СБУ, а заброска диверсионной группы осуществлялась вплавь через реку Днепр.

Ранее Рогов рассказал о задержании подготовленных в Германии британскими инструкторами украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС.