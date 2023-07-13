Производство электрооборудования в Москве увеличилось вдвое

Мэр Москвы Собянин: В столице производство электрооборудования увеличилось вдвое

С начала 2023 года производство электрооборудования в Москве в рамках импортозамещения увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

В своем личном блоге он указал, что за пять месяцев этого года выпуск электротехнического оборудования вырос на 100,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство электродвигателей, трансформатора и распределительных устройств увеличилось более чем в 2,2 раза.

Собянин подчеркнул, что импортозамещение происходит вполне успешно, так как опирается на серьезные заделы прошлых лет и комплексную поддержку правительства города.

По словам мэра, на данный момент в столице действует более 130 производителей электрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тыс. человек.

«Столичные предприятия выпускают сотни видов изделий, которые находят спрос практически во всех сферах жизни – от домашнего быта до космических станций. Готовность удовлетворить спрос потребителей по всей стране является лучшей гарантией дальнейшего развития этой важной отрасли», – добавил он.

Кроме того, Собянин напомнил, что при поддержке центра «Моспром» столичные компании активно выходят на зарубежный рынок. Так, разработчик и производитель волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения компания «Профотек» поставляет продукцию в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

«Производитель осветительных передвижных установок, телескопических мачт и других продуктов «Аргус-М» экспортирует товары в Беларусь, Казахстан, Армению, Азербайджан, Киргизию, Молдову, Анголу, Иорданию, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Сербию и Малайзию», – заключил мэр.