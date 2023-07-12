Захарова назвала арест личных машин россиян в Германии правовым произволом

Захарова сочла арест личных машин россиян в Германии следствием насаждаемой Брюсселем русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя аресты немецкими властями автомобилей россиян, на которых они въезжают в Германию, назвала подобные действия правовым произволом.

Захарова пояснила, что таможня Германии ссылается на регламент Совета ЕС «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине». При этом, как подчеркнула Захарова, машины забирают у граждан, против которых санкции не вводились, пишет «Международная жизнь».

Захарова назвала действия немецких властей «правовым произволом», который выходит за рамки даже «абсолютно нелигитимных требований антироссийских санкционных «пакетов» Евросоюза». В МИДе считают, что действия Германии – это «прямое следствие повсеместно насаждаемой есовским Брюсселем русофобии».

Указывается, что «посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ». Москва потребовала «официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер», возвращения собственности россиян, а также возмещения им материального и морального ущерба.

Захарова отметила, что действия германских чиновников могут быть вызваны как их безграмотностью и «неспособностью разобраться в хитросплетениях есовского законодательства», так и «сознательной линией Берлина» на фоне «поиска псевдоправовых оснований для изъятия российских активов». Однако в любом случае такие действия не останутся без должной реакции России, заявила Захарова.

Напомним, сообщалось, что участились случаи ареста личных машин россиян при въезде в Германию. В рамках санкций ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен. При этом слово «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров. Таможня Германии подтвердила, что поездка в страну на личном автомобиле из России является основанием для ареста машины.