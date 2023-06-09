Мирошник объяснил заявление США об «ожидаемых» потерях ВСУ при контрнаступлении

Экс-посол ЛНР Мирошник: США назовут «ожидаемым» любой сценарий развития контрнаступления ВСУ

Американцы всегда просчитывают несколько вариантов развития событий на Украине. И, судя по всему, нынешние потери ВСУ были предусмотрены одним из сценариев, сказал газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Белом доме назвали «ожидаемыми» потери ВСУ в ходе наступления.

«США к военной аналитике подходят довольно системно. Американские специалисты всегда составляют минимум три возможных сценария развития событий: положительный, нейтральный и негативный. В связи с этим, они могут назвать любой исход «ожидаемым». Но это никак не упрощает жизнь европейцам и украинцам, которые долгое время надеялись на «разгром России», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В западных соцсетях все эти месяцы разгонялись фейки о недееспособности ВС РФ. Все возможные паблики буквально кричали о том, что наша армия деморализована, состоит из дилетантов, впервые взявших в руки оружие. И что они увидели в реальности? Мощные подразделения военных, которые готовились к обороне», – отмечает эксперт.

«Российские бойцы не испугались западной техники, не побежали врассыпную перед противником, как того хотели увидеть в Штатах. Мы стойко выдерживаем напор ВСУ и отражаем многочисленные атаки на южном участке фронта. Думаю, разведка США вполне трезво оценивала нашу подготовку, в связи с чем результаты недавних боев и признаются прогнозируемыми», – подчеркивает собеседник.

«К тому же, никто не говорил о том, что цели Вашингтона и Украины должны совпадать. Штаты вполне могли подводить офис Зеленского к началу наступления, понимая, что оно не принесет ощутимых успехов. Американцам нужна не победа ВСУ, а максимальное затягивание текущего конфликта», – акцентирует Мирошник.

«Они не думают о человеческих жертвах. Для них вся территория Украины – лишь поле для решения собственных задач. Вместе с тем, даже если допустить, что в Вашингтоне не ожидали подобного развития событий, то слова о «предсказуемых потерях» – попытка сохранить «хорошую мину при плохой игре», – считает эксперт.

«Также не стоит забывать, что поражение Украины может отрицательно сказаться на ходе избирательной кампании в США. В связи с этим, Белый Дом пытается развернуть информационную повестку в пользу того, что «все идет по плану». Так они планируют избежать недовольства со стороны населения. Нечто подобное офис Зеленского пытался провернуть после потери Артемовска», – резюмирует Мирошник.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми». Он заверил, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину. В частности, он подчеркнул, что Вашингтон готов сосредоточиться на предоставлении необходимой помощи, «если, когда и как» Владимир Зеленский «захочет воевать вдоль этой линии или любой другой».

Между тем, в России неоднократно подчеркивали, что США готовы воевать с Москвой до последнего украинца. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что текущие события хорошо укладываются в рамки западной теории о «золотом миллиарде». Она подчеркивала, что сокращение населения Земли является приоритетной задачей для западных стран.

По мнению Захаровой, сторонники идеи сокращения населения считают, что у них это здорово получается, так как они уничтожают людей, набивают карманы за счет производства вооружений и тех коррупционных схем, по которым эта техника поставляется.

Официальный представитель МИД России в этой связи озвучила слова немецкого политолога Вольфа Меркеля, который отмечал, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие.

Напомним, в понедельник украинский институт будущего сообщил о сокращении населения страны к маю 2023 года до 29 млн человек. В свою очередь правозащитница Лариса Шеслер назвала новые данные завышенными. По ее мнению, на территории государства проживает около 20 млн человек.