Эксперт анонсировал подорожание Турции для российских туристов

Эксперт объяснил подорожание Турции для российских туристов

Турция в связи с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к лире станет дороже для российских туристов и превратится в «дешевый курортный поселок» для жителей Европы, заявил экономист Реджеп Эрчин.

Так, с мая доллар подорожал к турецкой лире на 16,7%. В четверг, 8 июня, курс впервые поднимался выше 23,5 лиры за доллар, передает РИА «Новости».



«Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост, который будет наблюдаться из-за роста цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», – заявил Эрчин.

При этом для туристов с иностранной валютой, такой как евро, доллар или фунт стерлингов, Турция становится «дешевым курортным поселком».