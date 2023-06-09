Предприятия Кривога Рога приостановили работу из-за ситуации с водой

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9 июня, пятница | Последнее обновление — 10:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин пообещал скорое освобождение Марьинки
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Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого.
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ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки.
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Может быть, теперь государство посмотрит на литературу не как на экзотическое явление, раз в год мелькающее под стенами Кремля, а как на интеллектуальную силу, способную воодушевлять и убеждать читателя.
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В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Предприятия Кривога Рога приостановили работу из-за ситуации с водой
Предприятия Кривога Рога на Украине приостановили работу из-за ситуации с водой
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Предприятия Кривого Рога на Украине частично приостановили работу из-за ситуации с водоснабжением вследствие разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава Криворожской областной военной администрации Евгений Сытниченко.
По его словам, работа предприятий приостановлена частично в связи с ситуацией с водой, уменьшен забор воды. В данный момент предприятия работают в режиме жесткой экономии воды, передает РИА «Новости».
Напомним, утром вторника украинские националисты ударили по Каховской ГЭС, в результате обстрела разрушились задвижки, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень достигал 12 метров в Новой Каховке. В настоящее время уровень воды снижается. Подтоплены 35 населенных пунктов. По последним данным, в результате произошедшего погибли пять человек, еще 60 пострадали.
Президент Владимир Путин поручил оказать помощь жителям Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС. Российский лидер назвал произошедшее варварским преступлением киевского режима.
Показаны кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
В Сети появились кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
В интернете появились первые свидетельства применения украинской армией немецких танков Leopard 2A4 в ходе контрнаступления в Запорожской области.
При этом, сообщает Telegram-канал Anna-News, ни один из немецких танков не был оборудован минным тралом. В результате часть бронетехники была взорвана на минных заграждениях.
Ранее Минобороны сообщало, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии Leopard и французские АМХ-10.
Также в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
Генерал США рассказал, на что пойдет Киев ради захвата Крыма
Генерал США в отставке Ходжес: Если Киеву ради захвата Крыма придется убить каждого россиянина, он это сделает
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Украинские вооруженные силы ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове, считает бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
Ходжес в статье для британской газеты Telegraph пишет, что «захват» Крыма является для Киева стратегической целью. По его словам, если Украина сможет добиться этого путем вывода россиян без единого выстрела, «тем лучше». Но если для достижения этой цели придется «убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове», Киев пойдет на это, уверен американский генерал.
Автор статьи считает, что «захват» Крыма имеет для киевского режима «решающее значение». Таким образом, пояснил он, Киев смог бы «вытеснить российский флот из центральной и западной части Черного моря» и «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам», передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес высказывал предположение, что украинские войска «смогут захватить» Крым в этом году.
Напомним, в Киеве ранее заявляли о планах «захватить» Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи отметила, что такие планы вынашивают «нацисты в полный рост».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма. Воссоединение полуострова с Россией глава государства назвал историческим выбором.
Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери на Запорожском направлении
Рогов: Ночью ВСУ предприняли самую крупную попытку прорыва на Запорожском направлении
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После нескольких попыток провести разведку боем ВСУ решили совершить самую крупную атаку с момента начала СВО. В результате противник понес колоссальные потери, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщал о полномасштабном наступлении ВСУ в регионе.
«Обстановка на Запорожском направлении остается крайне напряженной. Изначально ВСУ предпринимали попытки провести разведку боем в районе Времевского выступа, но понесли потери и были отброшены. После этого атака началась в районе города Токмак», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По позициям российских войск в течение восьми часов наносились удары из тяжелой артиллерии и РСЗО. Противник, судя по всему, надеялся вынудить нас отойти. Такая тактика применялась под Купянском, там она принесла определенные плоды. Попытка повторить успех на Запорожском направлении провалилась. В результате разведки боем ВСУ попали в «огневой мешок» и, понеся существенные потери в технике и живой силе, отошли», – акцентирует эксперт.
«Я думаю, минувшей ночью началось полномасштабное наступление ВСУ. Судя по всему, это то самое анонсированное контрнаступление. Мы наблюдали, пожалуй, самую крупную ночную операцию украинских военных с момента начала СВО. Она длилась с вечера до четырех часов утра, после чего противник взял небольшой перерыв, а спустя несколько часов возобновил работу», – подчеркнул собеседник.
«ВСУ несут просто колоссальные потери. Поле фактически усеяно взорванной техникой и убитыми. По наступающему противнику активно работает наша артиллерия и авиация, на помощь российским солдатам на передовой подошли танковые резервы», – резюмирует Рогов.
Ранее Рогов отмечал, что последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В своем Telegram-канале он сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка.
На начавшееся «контрнаступление ВСУ» отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «У Украины нет другого выхода, кроме как начать наступление, так как надо оправдывать полученные от США деньги и оружие» – пишет он в своем Telegram-канале
Ранее на Украине не смогли определиться, началось ли обещанное контрнаступление. Так, секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что пока об этом говорить рано. В то же время заместитель украинского министра обороны Анна Маляр признала начало атаки.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате трехдневного наступления украинская сторона потеряла 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей
Генерал Романчук привел подробности боя с ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны заявило об уничтожении трех танков Leopard при наступлении ВСУ
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При наступлении на Запорожском направлении украинские военные потеряли три немецких танка Leopard в числе 30 других танков, заявил командующий группировкой ВС России на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук.
Потери личного состава ВСУ составили до 350 человек и более 10 БМП, заявил Романчук в ролике, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.
Первые серьезные потери украинские военные понесли при попытке преодоления минных полей, на них подорвались четыре танка, также была уничтожена установка разминирования.
В уничтожение противника включились расчеты противотанковых ракетных комплексов подразделений специального назначения и общевойсковых подразделений на переднем крае.
ВСУ пришлось остановиться и, понеся потери, отказаться от перехода по минным полям. В дальнейшем огневое поражение наносилось ударами армейской авиации. Российские летчики действовали на предельно малых высотах, наносили поражение ВСУ противотанковыми управляемыми ракетами. Их вклад в поражение ВСУ составил девять танков и БМП.
В это время артиллерия ВС России подавила артиллерию украинской стороны. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили систему связи противника, каналы управления беспилотников.
Зенитчики сбили 11 дронов. ВСУ, понеся потери, отказались от наступления и отошли.
Генерал-полковник особо отметил подразделения 42-й мотострелковой дивизии, проявивших мужество, героизм и смелость. Они смогли обеспечить устойчивость обороны и выполнить поставленную задачу.
Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу указывал, что ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, для этого они задействовали около 1,5 тыс. человек.
Российские войска помешали ВСУ выйти к морю на Запорожском направлении
Командующий 58-й армией ЮВО Попов: ВСУ безуспешно пытались прорваться к морю
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Российские войска сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения, сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.
Командующий заявил, что на Запорожском направлении наступала группировка ВСУ из наиболее подготовленных резервов. По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ, передает ТАСС.
Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника.
Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов.
Ранее командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук заявил, что при наступлении украинские военные потеряли три немецких танка Leopard в числе 30 других танков.
Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу указывал, что ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, для этого они задействовали около 1,5 тыс. человек.
Шойгу: При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков
Шойгу рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении
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Украинские военные попытались провести атаку на Запорожском направлении, для этого они задействовали более 1,5 тыс. военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства, передает ТАСС.
Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр.
При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что после нескольких попыток провести разведку боем ВСУ решили совершить самую крупную атаку с момента начала СВО и понесли большие потери.
Российский «Аллигатор» установил рекорд по отражению ракет в зоне СВО
РИА «Новости»: Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» отразил в зоне СВО рекордные 18 зенитных ракет
Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации за один боевой вылет отразил с помощью комплекса «Витебск» рекордное число зенитных ракет – 18 единиц.
Источник РИА «Новости» сообщил, что вертолет, не получив ни единого повреждения, вернулся на базу.
По его словам, как раз поэтому вертолетчики называют комплекс «Витебск» «яйцами жизни». Он пояснил, что внешняя аппаратура комплекса, которая выступает из корпуса вертолета, напоминает птичьи яйца. Комплекс, как отметил источник, регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации во время обстрелов со стороны противника из ПЗРК.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео боевой работы вертолетов Ка-52 («Аллигаторы») и Ми-28 («Ночные охотники») в зоне проведения специальной военной операции.
ABC News: Украинское контрнаступление находится в активной фазе
Украина начала контрнаступление против России, оно находится в активной фазе, сообщил телеканал ABC News.
Близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому чиновники сообщили телеканалу о начале контрнаступления против России, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские военные попытались провести атаку на Запорожском направлении, для этого они задействовали более 1,5 тыс. военных.
При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
Украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при содействии РПЦ
Украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в пресс-службе Московского патриархата.
Отмечается, что передача прошла в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны, передает ТАСС.
Ранее трое украинских военных рассказали о нахождении в плену уже больше года, поскольку Киев не собирается их обменивать, так как нуждается в молодых бойцах, которым можно внушить, что они «воюют с врагом».
Напомним, в венгерском МИД заявили, что венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области.
Зенитчики сбили из ПЗРК «Верба» Су-25 ВВС Украины
Российские силы на Херсонском направлении сбили украинский штурмовик Су-25, сообщил источник в экстренных службах Херсонской области.
Украинские ВВС нанесли авиаудар двумя Су-25 на предельно малой высоте в 12.30 мск в четверг, они ударили неуправляемыми авиационными ракетами, сказал собеседник ТАСС.
Украинские пилоты не выполнили задачу, обе ракеты упали в воду, один самолет был сбит стрелками-зенитчиками.
Для поражения цели применили ПЗРК «Верба», из которого выстрелили двумя ракетами.
Киев попросил у НАТО гуманитарной помощи
Киев попросил на заседании Комиссии НАТО гуманитарную помощь
Украина попросила гуманитарной помощи НАТО на заседании Комиссии НАТО–Украина вследствие разрушения дамбы Каховской ГЭС, сообщает диписточник в Брюсселе.
По его словам, Украина призвала все страны НАТО на уровне послов оказать срочную гуманитарную помощь после гуманитарной катастрофы, передает ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.
В Москве задержали участника «Битвы экстрасенсов» за попытку присоединиться к украинским диверсантам
ТАСС: Участник «Битвы экстрасенсов» Волхов задержан в Москве за попытку присоединиться к украинским диверсантам
Правоохранительные органы задержали участника «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (настоящая фамилия – Буриков) и еще нескольких человек, подозреваемых в подготовке к присоединению к военизированному националистическому формированию, участвующему в боевых действиях на стороне ВСУ.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Бурикова, а также еще как минимум троих человек задержаны в четверг после обысков по нескольким адресам в Москве. Сообщается, что они готовились отправиться на Украину для вступления в группу диверсантов, именующую себя «Русским добровольческим корпусом» и участвующую в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины.
На прошлой неделе военкоры сообщили о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.
WP: Украинские военные испытывают трудности на Запорожском направлении
Украинским военным приходится сложно на поле боя в ходе столкновений с российскими соединениями в Запорожской области, сообщили источники Washington Post в ВСУ.
На поле боя «очень трудная» обстановка, ведутся тяжелые бои, сказал украинский военнослужащий, якобы задействованный на Запорожском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что ВСУ попытались при помощи около 1,5 тыс. человек совершить наступление на Запорожском направлении, но их отбросили. ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
Лукашенко: Контрнаступление Украины является большой дезинформацией
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что контрнаступление Украины является большой дезинформацией
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Украинское контрнаступление является дезинформацией, выразил мнение белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с членами комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По его словам, за три дня «контрнаступления» было уничтожено около трех десятков украинских танков, 120 или 130 БМП, а также погибло 2,1 тыс. солдат ВСУ, с российской стороны – чуть больше 70 человек, передает ТАСС.
«Контрнаступ – большая дезинформация. Никакого контрнаступа нет и быть не может», – подчеркнул Лукашенко.
Также белорусский президент отметил, что Запад использует Украину с целью «подмять Россию» и «вытереть ноги».
Как добавил Лукашенко, в данный момент важно остановить украинский конфликт, а не заниматься поиском его причин.
«Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос – остановить конфликт», – сказал он.
Также глава Белоруссии отметил, что планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко оценил попытку Запада ограничить движение грузов между Россией и Белоруссией.
Сенатор: Расмуссен заявлением о вводе войск НАТО на Украину подталкивает мир к войне
Сенатор Долгов: Расмуссен не сможет отсидеться в родной Дании, если войска НАТО войдут на Украину
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Расмуссен ввиду своего положения может позволить себе говорить больше, чем действующий генсек НАТО. Но эта риторика неминуемо приближает мир к новому, более опасному витку эскалации конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность отправки войск альянса на Украину
«Пост генерального секретаря НАТО в принципе может занимать только русофоб. Расмуссен в этом плане не был исключением. Он всегда негативно высказывался о нашей стране и редко сдерживался в выражениях. Я бы назвал его недальновидным политиком, раз ему даже в голову не приходит, что столь агрессивная риторика способна приблизить мощный скачок эскалации конфликта на Украине», – сказал сенатор Константин Долгов.
«В конечном счете ему просто не удастся укрыться и отсидеться в родной Дании. Единственное отличие Расмуссена от Столтенберга – это статус бывшего генсека альянса. Отсутствие формальных обязательств развязывает ему язык, позволяет говорить гораздо больше, затрагивая крайне опасные темы. Вот и сейчас он в своей риторике фактически подводит Россию и страны альянса к опасной черте», – подчеркивает сенатор.
«Конечно, введение на территорию официального контингента НАТО является кратчайшим путем к прямой войне. Несмотря на то что Вашингтон действительно подбивает остальные государства к эскалации напряженности с РФ, я не думаю, что члены организации пойдут на столь рискованный шаг», – считает собеседник.
«Скорее всего, речь идет об участии наемников из стран альянса в боевых действиях на Украине. Подобный процесс уже запущен, однако Восточная Европа, в частности Прибалтика и Польша, вполне могли бы расширить собственное «неофициальное» присутствие в зоне конфликта», – резюмирует Долгов.
«Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен предположил, что натовские Польша и страны Балтии могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на Украину в помощь ВСУ. Я убежден, что следующим «пушечным мясом» в оголтелой борьбе США с Россией могут стать страны Восточной Европы», – пишет в своем Telegram-канале Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.
«Для удобства применения новых жертв их вполне могут упаковать в квази-натовский альянс, который, чтобы избежать прямой войны англосаксов с ракетно-ядерной державой РФ, к самой организации формального отношения иметь не будет. Фактически мы столкнулись с новой опасной идеей кукловодов-гегемонистов», – отмечает парламентарий.
«Тем не менее иных вариантов, за исключением «заднего хода» в тотальной войне с нами, у них не остается. Украинский военно-политический тупик за год до президентских выборов в США вполне способен подвигнуть западных дельцов ввести в бой давно заготовленные американцами «людские резервы» из их русофобских закромов», – подчеркивает сенатор.
«Для этого и вкладывались миллиарды долларов в европейское захолустье у западных границ России. В Вашингтоне никого не интересует счастливая жизнь поляков, литовцев, латвийцев и эстонцев. Печально, что США не ограничатся этими четырьмя государствами-заложниками», – акцентирует он.
«Штаты уже втянули в НАТО Финляндию и Швецию, закабалили Румынию с Молдавией, а также затмили русофобскими идеями разум бывшим «чехословакам». Работают и на западных рубежах: в Германии ими было насажено руководство, способное погнать немцев толпой на Восточный фронт», – резюмирует Климов.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину. Он допустил такую возможность при условии, что страны – члены НАТО, включая США, откажутся предоставлять Киеву реальные «гарантии безопасности» на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Тем временем Politico со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса пишет, что страны Запада пока не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, которых требует Украина.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска.
Пушков также поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является. Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.
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