Разрушение Каховской ГЭС повлияло на поддержку Зеленского Западом

Владимир Зеленский оказался в непривычной для себя ситуации. Ему пришлось отказаться от выступления в ООН по теме аварии на Каховской ГЭС. Более того, ключевые союзники Украины в лице Лондона и Вашингтона оказались в неловком положении и не стали публично поддерживать версию президента Украины о причинах катастрофы. К каким последствиям это может привести?

Украина отозвала свой запрос на выступление Владимира Зеленского в рамках заседания СБ ООН по событиям на Каховской ГЭС. До этого страна просила разрешить выступить президенту по видеосвязи. Россия не раз указывала, что правила Совета Безопасности требуют личного присутствия главы государства, однако для Зеленского делались исключения.

Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва не против участия лидера Украины, однако его выступления должны проходить в очном формате. При этом дипломат подчеркивал, что Зеленский, похоже, участвует в заседаниях исключительно посредством видеообращений.

Напомним, во вторник президент Украины в ходе саммита участников «Бухарестской девятки» обвинил Россию в разрушении ГЭС. По его словам, «подорвать ее с внешней стороны – обстрелами – физически нереально». «Она была заминирована», полагает политик, «заминирована и взорвана».

Он также назвал произошедшее взрывом «бомбы массового экологического поражения» и «наибольшей рукотворной катастрофой в Европе за десятки лет». «И поэтому поражение России – поражение, которое мы все обеспечим – будет наиболее весомым вкладом в безопасность Европы и всего мира», – заявил Зеленский. Однако подобные заявления легко опровергаются данными американских спутников.

Примечательно, что украинские военные сами неоднократно признавали удары по Каховской ГЭС и даже бравировали этими сомнительными достижениями в интервью западной прессе. Например, в декабре 2022 года в газете The Washington Post вышел материал о «перемогах» ВСУ, где среди прочего рассказывается об «экспериментах» при ударах по ГЭС. В целом таких ударов было более сотни.

На этом фоне лидеры западных государств не спешат полностью становиться на сторону Зеленского. Например, глава правительства Британии Риши Сунак заявил, что в настоящий момент сложно предугадать, кто именно несет ответственность за разрушения объекта. Он отметил, что спецслужбы совместно с военными страны пристально изучают детали произошедшего.

По его словам, пока рано «выносить окончательное решение». Однако, как подчеркнул Сунак, если Каховская ГЭС была разрушена «преднамеренно», это, по его мнению, «самая крупная атака на гражданскую инфраструктуру на Украине» за время российской специальной военной операции.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС. Позже Джо Байден в ходе заседания американского правительства заявил, что США собираются помочь Украине в рамках сложившейся ситуации. «Мы не уйдем», – заверил глава Штатов.

«Зеленский, как обычно, начал оправдывать украинское преступление, назначив русских виновными в крушении ГЭС. В публичном пространстве активно появляются факты, которые указывают на несостоятельность его версии. Именно Украина является основным бенефициаром разрушения ГЭС. Для любого думающего человека понятно, в чьих интересах проводилась эта акция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Однако власти Украины столкнулись с тем, что западные страны не готовы оправдывать это преступление и предпочли от него дистанцироваться. Поэтому Зеленский не захотел очного выступления в СБ ООН. Он побоялся не получить однозначной поддержки, что продемонстрирует раскол в позиции США и ЕС по украинскому вопросу», – отмечает собеседник.

«Конечно, Вашингтон закроет глаза на вину Украины, так как действует по принципу: «Он сукин сын, но наш сукин сын». Западные политики и СМИ будут стараться обелять офис Зеленского, но полностью его сторону не займут, чтобы снизить риски, в том числе на ближайших для себя выборах. Скорее всего, они постараются дистанцироваться от катастрофы под предлогом малого количества данных, пока ситуация не выйдет из повестки дня», – акцентирует Мирошник.

«Первоначальные заявления Украины о виновности России постепенно разбиваются о неопровержимые факты. На вину администрации Зеленского указывает многое. В частности, в ночь перед подрывом Каховской ГЭС губернатор Николаевской области Ким разместил в Сети пост с подписью: «Ждем», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер.

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«Кроме того, Украина официально отказалась выдать фото- и видеоматериалы с места взрыва, поскольку на них будет отчетливо видно, с какой стороны прилетают снаряды. В общем, поддерживать образ «хороших и бедных парней» становится все труднее. В связи с этим и западные страны не горят желанием и не спешат однозначно занимать сторону Зеленского», – отмечает политолог.

«Население США и ЕС не любит откровенной лжи от своего правительства. Если всплывут подтверждения того, что местные политики одобрительно кивали головой под наглые заявления президента Украины, это может негативно сказаться на ходе грядущих электоральных кампаний», – акцентирует собеседница.

«Собственно, поэтому Зеленский отказался от выступления на заседании СБ ООН. Он понимает, что всеобщего одобрения от западных государств получить не удастся. Более того, в этот раз откровенная ложь может повлечь негативные последствия для него самого. Поэтому многие решили отмолчаться или выступить с неоднозначными заявлениями», – резюмирует Шеслер.