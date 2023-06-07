Взгляд
7 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:05  |  vz.ru
Разделы

Европа получила непредсказуемый рынок газа

Новая модель газового рынка дорого обходится Европе Стрингер/РИА Новости
Европейцы столкнулись с бешеными американскими гонками на газовом рынке. Цены на газ скачут туда-сюда не только в течение года, но и в течение нескольких месяцев, недель и даже за один день. На этой неделе случился очередной всплеск: цена за один день упала на 25%, а на следующий день подросла на 10%. Что происходит на европейском газовом рынке?  Подробности...
Перейти в раздел…

Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

Уничтожение Каховской ГЭС было выгодно только одной Украине IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, взорвать ГЭС извне нереально, поэтому она была заминирована. Однако объективные данные мониторинга и бахвальство украинских военных в интервью западным СМИ указывают на то, что ВСУ месяцами делали все для разрушения ГЭС. Какие еще доказательства указывают на это?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
Перейти в раздел…

Ложь Зеленского о Каховской ГЭС стала проблемой для Запада

У Зеленского возникли проблемы из-за разрушения Каховской ГЭС Global Look Press/Keystone Press Agency
Владимир Зеленский оказался в непривычной для себя ситуации. Ему пришлось отказаться от выступления в ООН по теме аварии на Каховской ГЭС. Более того, ключевые союзники Украины в лице Лондона и Вашингтона оказались в неловком положении и не стали публично поддерживать версию президента Украины о причинах катастрофы. К каким последствиям это может привести?  Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...

Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне. Подробности...

Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...
Перейти в раздел…

ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
Подробности...

Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
Подробности...

Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к растущим возможностям искусственного интеллекта?
  • С воодушевлением

  • Со страхом

  • С безразличием

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы выплаты пострадавшим из-за подтопления в Херсонской области
    Каховскому водохранилищу предрекли исчезновение через два-три дня Стало известно о гибели тысяч животных в херсонском нацпарке CNN: Разрушение Каховской ГЭС может изменить наступательные планы Киева Иран захотел создать газовый хаб с участием России, Туркмении и Катара
    ВСУ обстреляли Новую Каховку во время эвакуации жителей ВС России захватили в зоне СВО секретное канадское оборудование Чичваркин заявил, что Путин побеждает на Украине Сноуден объяснил, почему остался в России
    Сальдо: Ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных Небензя связал подрыв Каховской ГЭС и «захлебывающееся» контрнаступление ВСУ Полиция Парижа применила газ для разгона протестующих Онищенко предупредил о возможной эпидемии холеры на Украине из-за подрыва Каховской ГЭС

    демилитаризация Украины


    Военкоры показали разгром колонны техники НАТО во время атаки на Новодонецкое

    гуманитарная катастрофа


    Экономист оценил последствия аварии на Каховской ГЭС для сельского хозяйства в регионе

    «справедливый человек»


    Такер Карлсон обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС

    Видео

    переброска войск


    Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

    уничтожение плотины


    ВСУ разрушили Каховскую ГЭС по пяти причинам

    жизнь в долг


    Экономика Франции хиреет из-за американской болезни

    рост продаж


    Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок

    противодействие террору


    России предстоит вернуться к советским практикам борьбы с диверсантами

    реальное и виртуальное


    Максим Соколов: Экономика угля и стали оказалась живучей

    роль иконы


    Роман Лункин: «Троица» Андрея Рублева как символ сакральной победы

    украинские националисты


    Олег Хавич: Варшава может предъявить волынский счет Киеву

    карикатура


    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Ложь Зеленского о Каховской ГЭС стала проблемой для Запада

    Разрушение Каховской ГЭС повлияло на поддержку Зеленского Западом
    У Зеленского возникли проблемы из-за разрушения Каховской ГЭС
    		  
    7 июня 2023, 13:06
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    Владимир Зеленский оказался в непривычной для себя ситуации. Ему пришлось отказаться от выступления в ООН по теме аварии на Каховской ГЭС. Более того, ключевые союзники Украины в лице Лондона и Вашингтона оказались в неловком положении и не стали публично поддерживать версию президента Украины о причинах катастрофы. К каким последствиям это может привести?

    Украина отозвала свой запрос на выступление Владимира Зеленского в рамках заседания СБ ООН по событиям на Каховской ГЭС. До этого страна просила разрешить выступить президенту по видеосвязи. Россия не раз указывала, что правила Совета Безопасности требуют личного присутствия главы государства, однако для Зеленского делались исключения.

    Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва не против участия лидера Украины, однако его выступления должны проходить в очном формате. При этом дипломат подчеркивал, что Зеленский, похоже, участвует в заседаниях исключительно посредством видеообращений.

    Напомним, во вторник президент Украины в ходе саммита участников «Бухарестской девятки» обвинил Россию в разрушении ГЭС. По его словам, «подорвать ее с внешней стороны – обстрелами – физически нереально». «Она была заминирована», полагает политик, «заминирована и взорвана».

    Он также назвал произошедшее взрывом «бомбы массового экологического поражения» и «наибольшей рукотворной катастрофой в Европе за десятки лет». «И поэтому поражение России – поражение, которое мы все обеспечим – будет наиболее весомым вкладом в безопасность Европы и всего мира», – заявил Зеленский. Однако подобные заявления легко опровергаются данными американских спутников.

    Примечательно, что украинские военные сами неоднократно признавали удары по Каховской ГЭС и даже бравировали этими сомнительными достижениями в интервью западной прессе. Например, в декабре 2022 года в газете The Washington Post вышел материал о «перемогах» ВСУ, где среди прочего рассказывается об «экспериментах» при ударах по ГЭС. В целом таких ударов было более сотни.

    На этом фоне лидеры западных государств не спешат полностью становиться на сторону Зеленского. Например, глава правительства Британии Риши Сунак заявил, что в настоящий момент сложно предугадать, кто именно несет ответственность за разрушения объекта. Он отметил, что спецслужбы совместно с военными страны пристально изучают детали произошедшего.

    По его словам, пока рано «выносить окончательное решение». Однако, как подчеркнул Сунак, если Каховская ГЭС была разрушена «преднамеренно», это, по его мнению, «самая крупная атака на гражданскую инфраструктуру на Украине» за время российской специальной военной операции.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС. Позже Джо Байден в ходе заседания американского правительства заявил, что США собираются помочь Украине в рамках сложившейся ситуации. «Мы не уйдем», – заверил глава Штатов.

    «Зеленский, как обычно, начал оправдывать украинское преступление, назначив русских виновными в крушении ГЭС. В публичном пространстве активно появляются факты, которые указывают на несостоятельность его версии. Именно Украина является основным бенефициаром разрушения ГЭС. Для любого думающего человека понятно, в чьих интересах проводилась эта акция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Однако власти Украины столкнулись с тем, что западные страны не готовы оправдывать это преступление и предпочли от него дистанцироваться. Поэтому Зеленский не захотел очного выступления в СБ ООН. Он побоялся не получить однозначной поддержки, что продемонстрирует раскол в позиции США и ЕС по украинскому вопросу», – отмечает собеседник.

    «Конечно, Вашингтон закроет глаза на вину Украины, так как действует по принципу: «Он сукин сын, но наш сукин сын». Западные политики и СМИ будут стараться обелять офис Зеленского, но полностью его сторону не займут, чтобы снизить риски, в том числе на ближайших для себя выборах. Скорее всего, они постараются дистанцироваться от катастрофы под предлогом малого количества данных, пока ситуация не выйдет из повестки дня», – акцентирует Мирошник.

    «Первоначальные заявления Украины о виновности России постепенно разбиваются о неопровержимые факты. На вину администрации Зеленского указывает многое. В частности, в ночь перед подрывом Каховской ГЭС губернатор Николаевской области Ким разместил в Сети пост с подписью: «Ждем», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, Украина официально отказалась выдать фото- и видеоматериалы с места взрыва, поскольку на них будет отчетливо видно, с какой стороны прилетают снаряды. В общем, поддерживать образ «хороших и бедных парней» становится все труднее. В связи с этим и западные страны не горят желанием и не спешат однозначно занимать сторону Зеленского», – отмечает политолог.

    «Население США и ЕС не любит откровенной лжи от своего правительства. Если всплывут подтверждения того, что местные политики одобрительно кивали головой под наглые заявления президента Украины, это может негативно сказаться на ходе грядущих электоральных кампаний», – акцентирует собеседница.

    «Собственно, поэтому Зеленский отказался от выступления на заседании СБ ООН. Он понимает, что всеобщего одобрения от западных государств получить не удастся. Более того, в этот раз откровенная ложь может повлечь негативные последствия для него самого. Поэтому многие решили отмолчаться или выступить с неоднозначными заявлениями», – резюмирует Шеслер.

    На ваш взгляд

     
    Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •