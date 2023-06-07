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7 июня, среда | Последнее обновление — 01:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Небензя назвал вероятные цели подрыва Каховской ГЭС Украиной
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Сунак счел преждевременными попытки назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС
Сунак счел преждевременными разговоры о причастности той или иной стороны к разрушению Каховской ГЭС
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Сейчас слишком рано пытаться «предугадать», кто несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС, заявил глава правительства Великобритании Риши Сунак.
Сунак сообщил, что британские военные и спецслужбы изучают случившееся. По его словам, пока рано «выносить окончательное решение». Однако, как подчеркнул Сунак, если Каховская ГЭС была разрушена «преднамеренно», это, по его мнению, «самая крупная атака на гражданскую инфраструктуру на Украине» за время российской специальной военной операции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, но Киев отрицает свою вину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС.
Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных под ударами российских дронов
Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных с островов у Херсона под ударами российской артиллерии
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В Сети появилось видео побега украинских военных с островов у Херсона после прорыва Каховской ГЭС, по пытающимся эвакуироваться силам ВСУ наносят огонь российские военные.
После разрушения Каховской ГЭС позиции вооруженных сил Украины затопило на подконтрольных им частях островов на Днепре, сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Чтобы спасти свои силы, украинское командование начало срочную эвакуацию военнослужащих на лодках, но это сделало их легкой мишенью для российских артиллерии и беспилотников, которые уже несколько часов атакуют эвакуирующихся. «Лодки сносит течением, они уничтожаются огнем и тонут», – пишут военкоры.
Авторы канала добавляют, что украинское командование постоянно посылает новые плавсредства, пытаясь спасти свои силы под огнем.
В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды разрушились еще три пролета гидроэлектростанции. Удар был нанесен ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся «российских террористов».
Рогов: После подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут переплыть минные поля на левом берегу Днепра
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Вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Вместе с тем прямой угрозы Запорожской АЭС пока нет. Однако перед нами возникает угроза десантирования противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС.
«В настоящий момент никаких рисков для ЗАЭС нет. Несмотря на то что Каховское водохранилище было важным источником для наполнения пруда-охладителя станции, имеются и другие каналы получения воды. Емкость не пустует. К тому же сама АЭС сейчас энергию не вырабатывает, что в целом снижает количество требуемой для обслуживания объекта воды», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Однако имеется риск форсирования Днепра со стороны ВСУ. Украина не скрывает планов по захвату станции, открыто признается, что она стала бы неплохим плацдармом на левом берегу реки. Кроме того, осуществлять ремонтные работы на Каховской ГЭС сегодня практически невозможно: противник регулярно обстреливает наши бригады», – отмечает эксперт.
«В связи с этим вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Может потребоваться отселение порядка 300 домовладений на левом берегу. Необходимые работы уже ведутся. Стоит также отметить, что на острове Большой Потемкин находились солдаты ВСУ. Из-за подтоплений противник был вынужден бежать, попутно попав под огонь ВС РФ», – подчеркивает собеседник.
«Существенный урон нанесен пролетам Каховской ГЭС. В теории, если уровень затопления поднимется еще больше и ВСУ будут использовать небольшие суда с малым водоизмещением, это позволит им переплыть минные поля. Тогда перед нами возникает угроза десантирования противника», – резюмирует Рогов.
Ранее в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС. При этом сама дамба водохранилища не разрушена, однако начался неконтролируемый сброс воды. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
В соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Леонтьев пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости».
Позже Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения ГЭС очень серьезные. Он отметил, что восстановление станции потребует «такого же строительства, как в 1950–1956 годах». В администрации округа добавили, что вода сойдет через пару дней. Важно, что угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, отсутствует.
Леонтьев назвал разрушение ГЭС результатом последовательных ударов по объекту со стороны ВСУ. По его словам, противник долгое время обстреливал город. «Был день, когда около 80 HIMARS прилетело по станции. Сейчас, видимо, мощь не выдержала этих ночных ударов», – сказал он.
Между тем уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Леонтьев подчеркнул, что разрушения нанесли гигантский ущерб экологии «как выше по течению, так и ниже по течению». По данным экстренных служб, половина пролетов Каховской ГЭС разрушена, обрушение продолжается.
Как рассказал информатор, в настоящий момент ущерб получили 14 из 28 пролетов станции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил ситуацию как «тревожную». Тем не менее он отметил, что ВС РФ продолжают удерживать положение под контролем.
Шойгу назвал потери ВС России при отражении наступления ВСУ
При отражении наступления киевского режима объединенная группировка российских войск потеряла 210 человек ранеными, 71 человек погиб, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
В ходе наступления ВСУ российские военные также потеряли подбитыми 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий, сообщил глава ведомства, передает ТАСС.
Ранее во вторник министр сообщал, что украинская сторона в ходе провального наступления 4 июня потеряла 300 военнослужащих, 5 июня – 1,6 тыс. военнослужащих. Также ВСУ потеряли 44 танка и сотни единиц другой боевой техники.
Всего за три дня ВСУ на всех направлениях потеряли до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 48 орудий и семь самолетов и вертолетов.
Власти оценили масштабы разрушений Каховской ГЭС
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Масштабы разрушения Каховской гидроэлектростанции очень серьезные, ГЭС практически придется отстраивать заново, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
По его словам, масштабы разрушения ГЭС очень серьезные. Леонтьев выразил мнение, что восстановление станции потребует «такого же строительства Каховской ГЭС, как в 1950–1956 годах», передает ТАСС.
В администрации Новокаховского городского округа добавили, вода сойдет через пару дней. Угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, отсутствует, поскольку головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины.
В настоящее время идет подтопление дачных поселков, а также городов Цюрупинск и Голая Пристань. Максимальный подъем воды составил 12 метров. Власти отметили, что в этих населенных пунктах уже нет света и воды, а жители сами уехали.
В свою очередь глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram сообщил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС ситуация под контролем, угрозы жизни людей нет. Он отметил, что в случае необходимости власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сел.
В ночь на вторник в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды.
Военный эксперт: Значительные потери говорят о плохой готовности ВСУ к наступлению
Военный эксперт Бартош: Наступление ВСУ в средней перспективе выдохнется
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ВС РФ удалось уничтожить значительное число техники и живой силы противника. Неудача на Южно-Донецком направлении повлияет на атакующий потенциал ВСУ и боевой дух солдат. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ВСУ потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 ББМ.
«Уничтожение 28 танков и 109 боевых бронированных машин (ББМ) ослабит атакующий потенциал противника. Важно отметить, что ВС РФ удалось поразить большое число западных моделей, на которые в офисе Зеленского делали особую ставку», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.
«Кроме того, ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих. Этот факт непременно окажет негативное воздействие на моральное состояние украинских солдат и ударит по позициям Зеленского. Более того, именно Вашингтон требовал от ВСУ скорейшего перехода в атаку», – отмечает эксперт.
«Бесцеремонное давление США и НАТО вынудило Украину начать наступление, которое заведомо обречено. Даже разведслужбы страны давали трезвые прогнозы о том, что вооруженные силы не готовы к масштабной атаке на российские позиции. Мы, конечно, ожидали подобных выпадов, поэтому встретили ВСУ в полной боеготовности», – считает Бартош.
«Руководством ВС РФ была выбрана правильная стратегия ответных действий в отношении атак противника. Кроме того, мы улучшили системы снабжения наших войск на местах и провели серию ударов по важным стратегическим объектам Украины. Освобождение Артемовска также существенно усилило позиции России в текущем конфликте», – акцентирует эксперт.
«Таким образом, наступление ВСУ, скорее всего, в средней перспективе выдохнется. Оно не окажет существенного влияния на текущее положение дел на фронте, однако небольшие тактические изменения на поле боя будут», – резюмирует Бартош.
Ранее ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 боевых бронированных машин. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство обороны.
Отмечается, что в понедельник ВСУ сосредоточили основные попытки наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. После больших потерь, понесенных днем ранее, остатки 23-й и 31-й механизированных бригад противника переформировали в «отдельные сводные подразделения», которые вместе со «свежей бригадой» осуществили атаки у Новодаровки и Левадного.
37-я бригада морской пехоты, усиленная подразделениями 68-й горной егерской бригады ВСУ, предприняла попытки наступления «в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого».
Российские авиация, артиллерия, ракетные войска и тяжелые огнеметные системы нанесли по ВСУ «комплексное огневое поражение». Самоотверженные действия подразделений группировки войск РФ «Восток» позволили остановить противника, который не смог добиться поставленных задач и «понес существенный урон».
Напомним, в ночь на понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
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Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
Глава Крыма Аксенов рассказал о ситуации с водой после подрыва Каховской ГЭС
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В данный момент нет угрозы подтопления в Крыму, а Северо-Крымский канал может обмелеть, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он указал, что в данный момент запасы воды в канале составляет порядка 40 млн кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения.
Также Аксенов добавил, что питьевой воды более чем достаточно, уже проводятся работы по минимизации потерь воды в канале.
По словам главы Крыма, в ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски.
Ранее стало известно, что уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки.
В ночь на вторник в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды. Масштабы разрушения Каховской гидроэлектростанции очень серьезные, ГЭС практически придется отстраивать заново.
Шойгу: Три дня ВСУ пытались перейти в наступление, но не добились успеха
Министр обороны Шойгу рассказал о проваленных попытках наступления ВСУ
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В последние три дня украинская сторона попыталась провести обещанное наступление на разных участках фронта, но не преуспела, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
В течение трех суток киевский режим предпринял наступление, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы, сказал глава ведомства, передает ТАСС.
Силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ 4 июня противник попытался наступать на пяти направлениях, ни на одном из них он не добился успеха и понес значительные потери.
Украинская сторона потеряла 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей, указал министр.
На следующий день киевский режим попытался провести наступление на семи направлениях силами пяти бригад, но был остановлен. Его потери за 5 июня составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, 28 танков, включая восемь немецких Leopard, и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, 79 из которой – иностранная.
Глава ведомства указал, что в боях против наступавших отличились российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад, передает РИА «Новости».
Они проявили упорство и стойкость, указал Шойгу.
Ранее военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВС России удалось уничтожить значительное число техники и живой силы противника.
Удар по Каховской ГЭС нанесли из РСЗО «Ольха»
Экстренные службы: Удар по Каховской ГЭС предположительно нанесли из РСЗО «Ольха»
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Удар по Каховской ГЭС, в результате которого была частично разрушена гидроэлектростанция, предположительно был нанесен из реактивной системы залпового огня «Ольха», сообщил представитель экстренных служб региона.
По словам источника, удар предположительно наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2), передает ТАСС.
Тем временем администрация Херсонской области в Telegram призвала быть готовыми к эвакуации всех жителей прибрежных населенных пунктов. Власти уточнили, что в особенности это касается жителей населенных пунктов Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань и Збурьевка. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь.
В ночь на вторник в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения Каховской гидроэлектростанции очень серьезные, ГЭС практически придется отстраивать заново.
На Украине крупнейший комбинат остановился из-за разрушения Каховской ГЭС
Украинский комбинат «Арселор Миттал» временно остановил выплавку стали из-за разрушения Каховской ГЭС, комбинат находится в Кривом Роге, сообщила пресс-служба компании в Facebook* (корпорация Meta*, владеющая Facebook и Instagram*, признана экстремистской и запрещена в России).
В компании уточнили, что приостановлена работа оборудования, которое охлаждается водой, но доменное и коксохимическое производство продолжается, также работает горно-обогатительный комбинат, передает «РЕН ТВ».
«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим горно-металлургическим предприятием Украины.
Напомним, Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.
Ходаковский описал новую штурмовую тактику украинской пехоты
Командир батальона «Восток» ДНР Ходаковский описал новую тактику украинской пехоты по штурму населенных пунктов
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Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский описал новую тактику украинской пехоты по штурму населенных пунктов.
Ходаковский рассказал в своем Telegram-канале, что противник решил сменить тактику. По словам комбата, вместо бронетанкового «табуна» (большого количества бронированной техники) противник «подскакивает на легкой броне» (легкой бронетехнике) как можно ближе к штурмуемому поселку, высаживает пехоту и возвращает броню за новой «партией» бойцов.
При этом Ходаковский отметил, что при такой тактике противника российская артиллерия дотягивается до вражеской пехоты, в результате кто-то прорывается к домам на окраине штурмуемого населенного пункта, кто-то остается лежать в поле, а кто-то начинает бежать. По словам комбата, через какое-то время к бегущим солдатам противника, когда они уже отбежали на приличное расстояние, «подскакивает броня, грузит их – и отправляет снова в бой».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины за три дня боев при наступлении потеряли до 3715 военнослужащих, 52 танка, 48 орудий, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета и 53 беспилотника.
Лондон назвал удар по Каховской ГЭС военным преступлением
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли назвал удар по Каховской ГЭС военным преступлением
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал удар, приведший к разрушению Каховской ГЭС, военным преступлением и пообещал оказать помощь Украине.
Британский министр в своем Twitter (заблокирован в России) назвал разрушение Каховской ГЭС «чудовищным деянием», а целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре – военным преступлением. Клеверли также заявил о готовности Лондона оказать поддержку Киеву и тем, кого коснулась эта катастрофа.
Ранее во вторник Клеверли заявил, что ГЭС не была бы разрушена, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.
В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС. Началась эвакуация жителей.
Пушилин: Российские силы отбросили ВСУ после попыток прорыва в ДНР
Пушилин: ВСУ после попыток прорыва в ДНР были отброшены российскими военными
Российские войска отбили все атаки вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике, украинские военные понесли серьезные потери, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, перед основной атакой ВСУ нанесли один отвлекающий удар, из-за этого российским военным на некоторых участках было очень сложно сдерживать атаки ВСУ. Однако противник все же был оттеснен и понес достаточно серьезные потери, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что в настоящее время попытки ВСУ перейти в наступление прослеживаются на разных участках в ДНР.
Ранее Пушилин сообщил, что на линии боевого соприкосновения на флангах под Артемовском складывается очень тяжелая ситуация, но российские войска держат ее под контролем.
Шойгу: Неудачное контрнаступление вынудило Киев взорвать Каховскую ГЭС
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Не добившись успеха при контрнаступлении, Киев намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район наступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий», – заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.
По словам главы оборонного ведомства, не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении.
«Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», – отметил Шойгу.
«С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия. Кроме того, по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий», – подчеркнул министр обороны.
Шойгу отметил, что этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии.
Напомним, при обстреле украинских войск разрушилась Каховская гидроэлектростанция. Через некоторое время уровень воды на улицах Новой Каховки на метр превысил максимальную отметку.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище в результате прорыва дамбы возросла с 12 до 35 см в час.
Вода в Новой Каховке поднялась до пяти метров
Вода в Новой Каховке поднялась до пяти метров, затоплены прибрежные зоны
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Уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
По его словам, изначально Каховская ГЭС строилась таким образом, чтобы противостоять ядерному удару, однако в данный момент в силу того, что непосредственно сама дамба, построенная из гидротехнических бетонов, очень мощно армирована, она выстояла, но оказались разрушены все надводные сооружения, задвижки, шандоры, и вода неконтролируемым образом с 2.00 сбрасывается вниз, передает ТАСС.
Также Леонтьев добавил, что разрушение Каховской ГЭС нанесло гигантский ущерб экологии «как выше по течению, так и ниже по течению».
По данным экстренных служб, половина пролетов Каховской ГЭС разрушена, обрушение продолжается.
«Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС», – рассказал информатор.
В ночь на вторник в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения Каховской гидроэлектростанции очень серьезные, ГЭС практически придется отстраивать заново.
Администрация Херсонской области в Telegram призвала быть готовыми к эвакуации всех жителей прибрежных населенных пунктов.
В Крыму призвали организовывать водоснабжение без учета Северо-Крымского канала
Глава Госсовета Крыма заявил о необходимости выстраивать водоснабжение полуострова без Северо-Крымского канала
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Власти Крыма должны отказаться от разработки стратегии водоснабжения полуострова с расчетом на Северо-Крымский канал, всего должно хватать без надежды на него, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».
Константинов отметил, что воды должно в Крыму хватить без Северо-Крымского канала. По его словам, за короткое время люди только начали выстраивать какие-то предприятия, и тут этот удар, передает ТАСС.
В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново. Следственный комитет России возбудил дело о терроризме после разрушения плотины Каховской ГЭС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства получает доклады о текущей ситуации со стороны Минобороны и других служб. Кроме того, он подчеркнул, что у Крымского полуострова есть «определенный запас прочности» по водоснабжению.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ВСУ разрушили Каховскую ГЭС.
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