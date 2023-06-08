Путин поручил оказать помощь жителям Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС

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8 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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Россия и Иран потрясают мир газовым союзом

Сергей Бобылев/ТАСС
Россия может принять участие в создании не только турецкого газового хаба, но теперь еще и иранского газового хаба. Однако помощь России в выходе иранского газа на мировой рынок с экономической точки зрения выглядит странно. Иран – второй крупнейший обладатель газовых запасов в мире после России, и иранский газ – прямой конкурент российскому. Однако в мире есть примеры успешных объединений главных соперников ради одной цели.  Подробности...
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Китай отрицает идею союза с Россией по трем причинам

Американцы уже не сомневаются в существовании «российско-китайской оси» REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Российско-китайские отношения называют в США «крупнейшим необъявленным альянсом в мире». Слово «необъявленным» тут ключевое, поскольку Пекин принципиально не заключает военно-политических союзов с другими странами, особенно с влиятельными. Чем продиктована такая политика? И насколько она устраивает саму Россию? Подробности...
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Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

России необходим комплекс мер для интеграции мигрантов в общество Донат Сорокин/ТАСС
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком. Также он озвучил идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения женами мигрантов социальных пособий. В экспертной среде отмечают, что социальная интеграция второго поколения мигрантов является крайне насущной проблемой, решать которую надо незамедлительно. Как можно заставить мигрантов и их детей овладеть русским языком? Подробности...
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Безответственные «друзья Украины» подставляют Польшу и Прибалтику

Экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину Ye Pingfan/Global Look Press
На Западе продолжается обсуждение вариантов ввода войск на Украину в случае поражения ВСУ. На этот раз о вероятности такого сценария заговорил экс-генсек НАТО и партнер офиса Зеленского Андерс Фог Расмуссен. О каких странах может идти речь и какова вероятность того, что они действительно введут войска на Украину?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Контрнаступ» не стал для ВСУ легкой прогулкой

Алексей Васильев
Алексей Васильев, политический обозреватель, автор Телеграм-канала «Русский инженер»
ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки. Подробности...

«Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Может быть, теперь государство посмотрит на литературу не как на экзотическое явление, раз в год мелькающее под стенами Кремля, а как на интеллектуальную силу, способную воодушевлять и убеждать читателя. Подробности...

Каким будет новое Новое время

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Лидером нового Возрождения с большой вероятностью могут оказаться те регионы, которые после развала нынешней системы окажутся среди аутсайдеров. Но для этого потребуется сильно опередить остальных не по технологиям вообще, а именно по тем, которые дают наибольшее превосходство. Подробности...
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Маск и Карлсон меняют мир

ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Путин поручил оказать помощь жителям Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС

    Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС

    8 июня 2023, 17:20

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо обсудил ситуацию в регионе после диверсии ВСУ на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием диверсии на Каховской ГЭС, сообщает ТАСС.

    Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением.

    Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.

    Президент поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.

    ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне
    ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне

    8 июня 2023, 14:24

    Текст: Алина Власенко

    Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.

    На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%).

    Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%).

    Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России.

    Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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    Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
    Кремль: Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом
    		   
    7 июня 2023, 22:35
    Фото: President of Russia/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин провел в среду телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщил Кремль.

    «Обсуждены актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Внимание, в частности, было уделено мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики, энергетики», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, стороны рассмотрели тематику обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. «С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счет», – сообщает Кремль.

    Также в ходе переговоров затрагивались различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций.

    Президент России и наследный принц Саудовской Аравии условились продолжать контакты.

    В воскресенье страны ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года. В Кремле отмечали, что считают формат ОПЕК+ значимым для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках.

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    Путин пообещал написать письмо бойцам в зону спецоперации
    		   
    8 июня 2023, 15:14
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Президент России Владимир Путин заявил, что напишет письмо со словами поддержки военнослужащим в зону СВО. Он отметил, что на бойцах, которые ответственно выполняют свой долг, держится вся страна.

    Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона рассказал, что в зону боевых действий отправляются письма от детей и ветеранов, передает ТАСС.

    «Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», – сказал Клычков президенту. На это предложение Путин ответил, что сделает это с удовольствием.

    Губернатор также рассказал о мобилизованном с позывным Депутат, который не соглашается отправиться домой на отдых спустя шесть месяцев службы, «пока не выполнит задачу». «На таких ребятах и страна вся держится», – сказал Путин.

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    В Калиниграде стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»
    «Русскую культуру невозможно отменить». Фестиваль «Кантата» в Калининграде представит музыкальную и образовательную программу
    		   
    8 июня 2023, 00:11
    Фото: vk.com/kantatafest
    Текст: Ольга Никитина

    В рамках международного фестиваля классической музыки «Кантата», который пройдет с 7 по 12 июня на исторических площадках Калининграда, состоятся концерты с участием известных артистов, образовательные лекции, кинопоказы и мастер-классы.

    III Международный фестиваль классической музыки «Кантата» стартовал Калининграде. В программе – семь концертов с участием известных артистов, два музыкальных спектакля и образовательный цикл, посвященный классической музыке.

    Отдельным блоком в программе пройдут кинопоказы Российского общества «Знание». Зрителям покажут фильм, посвященный 150-летию со дня рождения С. Рахманинова, фильмы-победителей Всероссийского конкурса режиссерских идей проекта «Знание.Кино».

    Ранее в среду президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля «Кантата». «Отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и сегодня вновь объединяет на исторических и сценических площадках Калининграда участников и гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая широкое общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическими музыкальными произведениями, с творчеством талантливых исполнителей и коллективов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин отметил, что фестиваль приурочен к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова, а также обратил внимание на богатую и насыщенную программу фестиваля и востребованные благотворительные инициативы.

    Глава государства выразил уверенность, что «форум пройдет с большим успехом, подарит присутствующим хорошее настроение и самые добрые, незабываемые впечатления». В заключение президент пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля всего наилучшего.

    В прошлом году со сцены фестиваля «Кантата» итальянский дирижер Фабио Мастранджело признался в любви к России и заявил, что Россия является первой страной в мире, «где еще до сих пор культура – на первом месте», тем самым подтвердив идею, что ни Россию, ни ее культуру невозможно подвергнуть отмене.

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    Путин обсудил с лидером ЮАР саммиты БРИКС и Россия – Африка
    Кремль: Путин обсудил с коллегой из ЮАР Рамафосой подготовку к саммитам БРИКС и Россия – Африка

    7 июня 2023, 17:44

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой подготовку к саммиту Россия – Африка в Петербурге и саммиту БРИКС в Йоханнесбурге, сообщила пресс-служба Кремля.

    В Кремле сообщили, что в ходе в телефонного разговора Путина с Рамафосой рассматривалось развитие стратегического партнерства России и ЮАР, затрагивался ход подготовки к запланированному на конец июля в Петербурге второму саммиту Россия – Африка и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС, передает ТАСС.

    Кроме того, по сообщению Кремля, лидерами России и ЮАР был выражен настрой на продолжение тесной координации работы стран на международных площадках.

    Накануне канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщала о намерении лидеров шести стран Африки – Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР – обсудить с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прекращение огня и установление мира на Украине.

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    Путин поручил главе МЧС ликвидировать последствия затопления в Херсонской области

    7 июня 2023, 18:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Главе МЧС России Александру Куренкову предстоит организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области, соответствующее поручение министру дал президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Путин поручил Куренкову организовать в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской гидроэлектростанции, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия, заявил Песков, передает ТАСС.

    Напомним, глава российского государства в беседе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявлял, что удар украинской стороны по Каховской ГЭС – это террористический метод, которого придерживается киевский режим.

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    Путин рассказал об отношении к легионерам в футболе
    Путин: Легионеры в футболе – это неплохо, но все хорошо в меру
    		   
    8 июня 2023, 14:45
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Легионеры в российском футболе – это нормально, если их количество находится в разумных пределах, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

    Глава региона рассказал президенту, что в орловской футбольной команде все игроки будут местными, а легионеры в команду не попали.

    «Легионеры – это неплохо, просто все хорошо в меру», – заметил в ответ на это Путин, передает ТАСС.

    В мае иностранным игрокам продлили разрешение на приостановку с российскими и украинскими клубами до середины 2024 года.

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    Песков сказал, когда Путин сообщит о решении об участии в выборах
    Песков ответил на вопрос о том, когда Путин сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году

    8 июня 2023, 13:47

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что у выборов, и у начала предвыборной кампании есть свой график. «Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян.

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    Президент ЮАР проинформировал Путина о мирной миссии стран Африки по Украине
    Президент ЮАР Рамафоса проинформировал Путина о мирной миссии африканских стран по Украине

    8 июня 2023, 11:14

    Текст: Алина Власенко

    Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора обсудили предстоящую мирную миссию африканских лидеров в России и на Украине, сообщает администрация президента ЮАР.

    Лидеры государств также обсудили саммит Россия – Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге. Путин приветствовал инициативу глав африканских государств и выразил желание принять миротворческую миссию, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудил с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой подготовку к саммиту Россия – Африка в Петербурге и саммиту БРИКС в Йоханнесбурге.

    До этого лидеры Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР договорились взаимодействовать с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по прекращению огня и установлению прочного мира в регионе.

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    Путин заявил о недопустимости попыток навязать России извне шаблоны в образовании и воспитании

    8 июня 2023, 13:05

    Текст: Елизавета Шишкова

    Попытки навязать извне чужие шаблоны в образовании и воспитании для России недопустимы, при этом страна поддерживает право каждого народа на самобытность, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам первого международного форума министров образования.

    «Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», – сказал он, передает ТАСС.

    При этом Россия поддерживает права всех народов и стран на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

    Путин указал, что сама Россия готова щедро делиться достижениями своей педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны.

    Глава государства выразил надежду на то, что на форуме предложат новые интересные совместные проекты, а выработанные рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования.

    Вместе с этим президент подчеркнул, что в России действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

    На это указывают международные исследования и блестящие победы российских участников на международных олимпиадах школьников.

    Путин подчеркнул, что у России мощный образовательный потенциал, сильные педагогические и научные школы. «За последние 20 лет в нашей стране проведена модернизация всей системы образования. И такая работа, донастройка образовательных программ постоянно продолжается с учетом растущих запросов молодежи, стремительных общественных, экономических, технологических изменений в мире и, конечно, тех новых масштабных задач, которые мы решаем в рамках национальной повестки развития», – рассказал российский лидер.

    Он указал, что ключевой движущей силой развития в XXI веке стал человек, его знания и кругозор, стремление постигать новое. В России на сегодняшний день все дети имеют равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию.

    «Создана современная модель управления и оценки качества образования на основе объективных данных», – отметил Путин.

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    Песков заявил о подготовке прямой линии с Путиным

    8 июня 2023, 13:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Кремле ведется подготовка прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Что касается прямой линии – мы говорили, что как только мы определимся, мы заявим о сроках. Пока мы никаких сроков, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку», – сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, Кремль проинформирует общественность, как только «время придет».

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    Песков заявил о поддержке Путиным Собянина на выборах мэра Москвы

    8 июня 2023, 14:12

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поддержит нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина на очередных выборах градоначальника, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что Путин «весьма и весьма высоко оценивает результаты работы» Собянина на должности мэра столицы, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что поддержка со стороны президента очевидна.

    Напомним, выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года, уже стартовала избирательная кампания.

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    Песков заявил о контроле Путиным ситуации после подрыва Каховской ГЭС
    Песков: Путин следит за ситуацией в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

    8 июня 2023, 13:25

    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин следит за развитием ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. В то же время в Кремле уточнили, что Путин пока не планирует посетить зону бедствия в Херсонской области, передает ТАСС.

    Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.

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    Путин поддержал планы Клычкова избираться на новый срок губернатора Орловской области

    8 июня 2023, 15:44

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Орловской области Андрея Клычкова выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

    В ходе встречи Клычков попросил Путина о поддержке на выборах, сообщает ТАСС.

    «Со своей стороны, конечно, сделаю все, чтобы поддержать вас», – пообещал Путин, а после добавил, что «нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов работы и получить мандат доверия на следующий срок».

    Путин положительно оценил итоги работы руководителя региона. При этом он также указал на проблемы, которыми следует заниматься в первую очередь.

    «Вопрос, на который следует особое внимание обратить, – это медицина. В плане у вас завершение строительства многопрофильного медицинского центра, но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что Путин поддержит нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина на очередных выборах градоначальника.

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    Песков указал на самоотверженную работу спасателей в Херсонской области под обстрелами ВСУ

    8 июня 2023, 14:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    Спасатели в окрестностях Каховской гидроэлектростанции работают самоотверженно, президент Владимир Путин постоянно получает доклады об их работе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На месте ЧП развертывается группировка, и спасатели ведут там работу, сложность состоит в том, что они работают под постоянными обстрелами со стороны ВСУ, заявил Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российские спасатели самоотверженно выполняют задачу по спасению людей.

    До этого сообщалось, что из-за разрушения дамбы на Каховской ГЭС и подтопления районов пострадали 23 человека.

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