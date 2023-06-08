Уровень воды в Новой Каховке снизился на 1,2 метра

Мэр Новой Каховки Леонтьев: Уровень воды в городе снизился на 1,2 метра

Уровень воды после затопления в Новой Каховке снизился уже на 1,2 метра, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Леонтьев сообщил, что вода продолжает уходить, ее уровень снизился на 1,2 метра. Мэр города выразил надежду, что теперь «этот процесс пойдет быстрее».



Он добавил, что власти города получили дополнительные генераторы и мотопомпы и в четверг начнут откачку воды в Новой Каховке, передает ТАСС.

Тем временем после разрушения Каховской ГЭС скорость течения Днепра выросла десятикратно.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.