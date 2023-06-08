Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз

Глава правительства Херсонской области Алексеенко: Скорость течения Днепра выросла в десять раз

После разрушения Каховской ГЭС скорость течения Днепра выросла десятикратно, заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Алексеенко написал в своем Telegram-канале, что некоторые жители накануне не согласились эвакуироваться в пункты временного размещения, а теперь к ним приходится пробиваться на плавсредствах МЧС. По его словам, ситуация осложняется тем, что скорость течения выросла в десять раз. Тем не менее, председатель правительства региона заверил, что помощь должна прийти к каждому, работы ведутся круглосуточно.

Глава правительства Херсонской области рассказал также, что спасательные операции проводятся под обстрелами со стороны украинских националистов. Он отметил, что во многих местах нарушена связь.

Алексеенко отметил, что маломобильных граждан из затопленных домов выносят буквально на руках, их снимают с крыш и заборов. Так, в Голой Пристани, к которой смещается пик наводнения, в среду эвакуировали более 1 тыс. человек, уточнил он. Из Новой Каховки вода постепенно уходит, написал Алексеенко.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.