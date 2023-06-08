Клинцевич: ВСУ намеренно бьют по пострадавшим мирным жителям в Херсонской области

Клинцевич назвал человеконенавистническими удары ВСУ по пунктам эвакуации пострадавших от затопления жителей Херсонской области

Украинские военные, подорвавшие Каховскую ГЭС и тем самым устроившие катастрофу на Днепре, решили добивать пострадавших мирных жителей. Они наносят целенаправленные удары по пунктам эвакуации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее стало известно об обстреле ВСУ пункта эвакуации жителей Голой Пристани в Херсонской области.

«Нет сомнений, что ВСУ намеренно бьют по пунктам эвакуации мирных жителей в Херсонской области. От их ударов погибла беременная женщина. Такие действия можно назвать только военным преступлением, мотивированным человеконенавистнической идеологией», – сказал Франц Клинцевич, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», бывший член Совфеда.

«Украинские военные четко осознают, что они совершили – создали экологическую катастрофу и человеческую трагедию. При этом они пытаются тех, кто пострадал, добить в местах эвакуации. Понятно, что санкцию на эти действия дают их союзники из США и НАТО, которым совершенно нет дела до людских жизней», – акцентировал он.

«Исполнители этих зверств ведь прекрасно понимают, по кому они бьют. Поэтому я глубоко убежден, что все, кто это курируют и исполняют, должны понести неотвратимое наказание», – подчеркнул собеседник.

«На этом фоне Россия делает все, чтобы спасти людей. На месте находится профильный министр, все необходимые ведомства, волонтеры. Вместе с тем ситуация, конечно, ужасающая. Процесс эвакуации очень сложный. Но у наших спасателей есть большой опыт организации подобных действий», – отметил Клинцевич.

«Помощь оказывается беспрецедентная. Спасатели самоотверженно борются за жизнь не только каждого человека, а еще домашних животных. Всех пострадавших переводят в пункты временного размещения, вдали от зоны затопления», – добавил он.

«При этом на иностранных ресурсах распространяют контент с пострадавшими и указывают на вину российского государства в этой катастрофе. Извращают все факты и плодят фейки. Поэтому мы должны четко понимать, что наша задача – противостоять этой лжи, непорядочности, сделать все возможное для спасения людей и наказания виновных», – заключил собеседник.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщило, что два человека погибли, еще двое пострадали в результате обстрела ВСУ пункта эвакуации жителей Голой Пристани в Херсонской области, который оказался затоплен после разрушения конструкций Каховской ГЭС. Глава региона указал на намеренные действия украинских военных. «Стреляли специально по мирным людям», – подчеркнул Сальдо.

Как сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в регионе с Сальдо. По словам Пескова, Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием диверсии на Каховской ГЭС. Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением.

Кроме того, Сальдо поручил региональному правительству как можно скорее выработать порядок выплаты компенсаций членам семей, погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС. Они получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Также жители региона получат единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а в связи с утратой имущества первой необходимости – от 50 до 100 тыс. рублей на человека.

В зону затопления в Херсонской области прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он посетил Алешки, Голую Пристань и другие населенные пункты, подвергшиеся наводнению после разрушения Каховской ГЭС.

По словам Сальдо, к вечеру среды, из охваченных наводнением районов Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС эвакуированы более 4 тыс. человек. По словам врио губернатора, сейчас в регионе в наличии около полусотни пунктов временного размещения на почти 3 тыс. мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тыс. человек. Содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы, сообщил Сальдо.

Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.