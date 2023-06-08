Родственники погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС получат по 1 млн рублей

Сальдо: Члены семей погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС получат по 1 млн рублей

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поручил региональному правительству как можно скорее выработать порядок выплаты компенсаций членам семей погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС, они получат по 1 млн рублей.

Сальдо в своем Telegram уточнил, что списки на выплаты уже формируются.



В частности, члены семей погибших в результате чрезвычайной ситуации получат выплату в размере 1 млн рублей, пострадавшие в результате получат от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

Также жители региона получат единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а в связи с утратой имущества первой необходимости – от 50 до 100 тыс. рублей на человека.

Ранее сообщалось, что пять человек из семи считавшихся пропавшими без вести после разрушения конструкций Каховской ГЭС погибли. Еще 41 человек госпитализирован.