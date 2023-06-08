Патрушев заявил об отказе Украины заключить мир с Россией из-за давления США

Киев был готов к урегулированию конфликта и договоренностям с Россией, но отказался из-за давления Вашингтона, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Если бы не давление США на тех, кого они поставили во главе Украины, этой ситуации бы не было.Сами руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили», – сказал он. Речь идет о переговорах делегаций России и Украины в Турции в марте 2022 года, передает ТАСС.

По словам Патрушева, тогда утром украинская делегация передавала российской предложения, а вечером отказывалась от них.

Это происходило из-за давления США. Патрушев пояснил, что в Вашингтоне надавили на Киев и сказали не вести никаких переговоров.

Он пояснил, что ни народ Украины, ни России, ни народы, живущие на территории ОДКБ, не заинтересованы в конфликте.

Заинтересованными в конфликте он назвал США и Великобританию, которым не жалко гибнущих людей, поскольку это «не их люди».

«Конечно, Штаты заинтересованы, чтобы не состоялся многополярный мир. Очень серьезный полюс многополярного мира – Китай. Поэтому Россия – не конечная цель, они хотят Россию уничтожить или ослабить, но вообще конечная цель – Китай», – добавил Патрушев.

Секретарь СБ России отметил, что, по мнению США, они добьются цели и будут доминировать в мире. Однако это исключено.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев «не собирается открывать» двери для переговоров с Россией.