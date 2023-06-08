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Зеленский заявил, что не стал бы отдавать приказ о подрыве «Северных потоков»
Президент Украины Зеленский заявил, что никогда бы не стал отдавать приказ о подрыве «Северных потоков»
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что якобы никогда не стал бы отдавать приказ о подрыве «Северных потоков».
По его словам, ничего подобного Украина не делала, сам президент «сто процентов ничего не знал» о готовящемся подрыве «Севпотоков», передает «Коммерсант» со ссылкой на Politico.
«Покажите доказательства. Если предполагалось, что наши военные сделали это, покажите доказательства», – сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что следователи Германии получают все больше информации, свидетельствующей о том, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», скорее всего, стоит украинская сторона.
Западные СМИ опубликовали статьи о том, что подрыв газопроводов якобы осуществила некая «проукраинская группировка». Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной.
Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС
Зеленский шокирован отсутствием помощи Киеву от ООН и Красного Креста после ЧП на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС.
В ходе интервью газете Bild украинский лидер отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».
«Я только что разговаривал с нашим министром внутренних дел <…>. Когда я его спросил, есть ли помощь от международных организаций, он сказал нет, ни ООН не ответила, ни представителей Красного Креста нет», – передает ТАСС его слова.
Происходящее президент Украины назвал трагедией и экологической катастрофой. Ответственность за случившееся он возложил на Россию. По словам Зеленского, ВС России якобы хотят затруднить прохождение ВСУ.
В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО во время атаки на Новодонецкое
Военкоры показали колонну техники НАТО, уничтоженную во время наступления ВСУ на Новодонецкое
Российские военные под Угледаром 4 июня вели ожесточенные бои с наступавшими украинскими силами. Во время боя российские силы разгромили колонну танков и бронемашин ВСУ.
Уничтоженная техника до сих пор находится недалеко от поселка Новодонецкое. «В боях за этот поселок враг лишился около 20 единиц боевой техники», сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
В частности, дроны зафиксировали на видео танк Т-64БВ, не менее четырех подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую поврежденную технику.
Ранее в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
В Пентагоне рассказали, чему научились благодаря конфликту на Украине
Начальник штаба ВВС США Браун рассказал об извлеченной США пользе из конфликта на Украине
Благодаря анализу боев на Украине Минобороны США извлекает уроки, касающиеся логистики, сбора разведывательных данных, установления превосходства в воздухе и применения средств ПВО, сообщил на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла начальник штаба ВВС США Чарльз Браун.
Он обратил внимание на важность логистики, «то, какое значение она имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере продолжения», передает ТАСС.
Браун отметил, что Пентагон, в частности, следит за применением украинской стороной средств ПВО. Генерал подчеркнул, что американская сторона в свете событий на Украине стала уделять больше внимания «цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам».
Ранее в Белом доме выразили уверенность в успешности контрнаступления Украины.
ВС России захватили в зоне СВО секретное канадское оборудование
Комбат Ходаковский: Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства
Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале, что в руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное в первую очередь для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Он отметил, что подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец в разы превосходит все, что мы знали. По словам комбата, у специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу.
Вместе с этим Ходаковский напомнил, что в батальоне «Восток» уже давно начали внедрять практику управления дронами из укрытия при помощи дистанционных антенн – на случай попыток установления местоположения операторов и подавления точки огнем противника.
Напомним, в начале мая в боях за Артемовск были ликвидированы воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) канадцы. Кроме того, в феврале Канада одной из первых стран начала отправлять на Украину танки Leopard 2. Канада также занялась обучением боевиков ВСУ.
Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
Генсек НАТО Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Глава альянса подчеркнул, что сейчас важно обеспечить проигрыш России и сохранение Украины как демократического государства в Европе, НАТО в данной ситуации необходимо «демонстрировать единство в поддержке» Киева, передает РИА «Новости».
«Если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать её членство вообще», – добавил он.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО до завершения боевых действий. До этого Зеленский назвал надежды Украины на вступление в НАТО «все более отдаленными».
Пушилин дал оценку обстановке в Артемовске
Пушилин: Ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая
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Ситуация в освобожденном Артемовске в настоящее время «стабильно сложная» из-за регулярных обстрелов с украинской стороны, однако все под контролем, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин в интервью РИА «Новости» сказал, что ВСУ не только пытаются продавить фланги, но и регулярно ведут обстрелы, причем делают это зачастую «хаотично».
Стрельба по городу, по его словам, ведется из артиллерийских орудий и минометов, в ход идут беспилотники.
Пушилин пояснил, что киевский режим таким образом пытается вернуть хотя бы часть утраченных позиций и продемонстрировать «успехи». Российская сторона этого позволить не может, а потому в Артемовске «сконцентрированы достаточно серьезные силы», указал врио главы региона.
Действия российских военных на Артемовском направлении он назвал героическими.
Ранее Пушилин рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники, самолетов и вертолетов, но российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку.
Зеленский признался в отсутствии доказательств вины России в подрыве Каховской ГЭС
Президент Украины Зеленский: Доказательства вины России будут собраны на месте подрыва Каховской ГЭС
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Киев в настоящее время не располагает доказательствами причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, но соберет их, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете «Bild».
По словам украинского лидера, к сбору доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС должны быть привлечены в том числе международные эксперты.
Зеленский также заявил, что якобы год назад Украина предупреждала о том, что что-то должно произойти, а разрушение ГЭС произошло из-за России, которая контролирует этот регион, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».
Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.
В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
Появились данные о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожской области
Рогов: Танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта
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Танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время на этом участке идет бой «высокой интенсивности». Украинские националисты, по его словам, ведут непрерывный артиллерийский и танковый обстрел российских позиций.
В ответ, добавил он, по позициям ВСУ работают российские артиллеристы и ВКС. Российские силы, сообщил Рогов, активно применяют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) против «танков ЗеРейха».
По данным Рогова, на Запорожском фронте боевики ВСУ впервые устроили такую массированную ночную атаку. Он отметил, что рекордным по длительности и интенсивности также стал украинский обстрел города Токмака, огонь по которому ВСУ ведут в том числе из американских РСЗО HIMARS.
Ранее Рогов заявлял, что украинские военные планируют крупномасштабные атаки на разных участках линии боевого соприкосновения, чтобы отвлечь внимание российских сил перед началом основного наступления в Запорожской области.
Рогов заявил о полномасштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о полномасштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
Украинские военные в течение трех-четырех дней ведут полномасштабное наступление в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка.
По словам Рогова, ВСУ планируют атаки на разных участках линии боевого соприкосновения, чтобы отвлечь внимание российских сил перед началом основного наступления в Запорожской области.
СМИ сообщили о подъеме воды в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о подъеме воды в Николаеве
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Жители Николаева пожаловались, что вода поднимается в городе каждый час из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщили украинские СМИ.
Издание «Страна.ua» сообщает, что жители Николаева бьют тревогу из-за резкого повышения уровня воды, она уже захватывает улицы города, пишет «Комсомольская правда».
Причиной подтопления стал подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области и последующий разлив реки Днепр.
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Напомним, после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области ввели режим ЧС. Накануне из подтопленных районов Новой Каховки и района спасли 900 человек. Из Голой Пристани во вторник эвакуировали около 200 человек, еще около 400 выехали своим ходом, власти города запланировали за среду эвакуировать еще порядка 1,5 тыс. жителей. Для эвакуированных из города Алешки в безопасных районах подготовили 5 тыс. мест.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.
В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
Пушков задал ключевой вопрос после слов экс-генсека НАТО об отправке войск на Украину
Пушков: Расмуссен забыл пояснить, будет ли НАТО защищать польские и прочие войска на Украине, если их рискнут ввести
Сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска?
Пушков написал в своем Telegram-канале, что Расмуссен как давно уже бывший генсек НАТО может говорить, «что угодно». При этом, заметил сенатор, в своем заявлении он не уточнил главное, даже чисто теоретически: будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их рискнут ввести?
Сенатор поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является.
Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят.
Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину, если Киеву на саммите в Вильнюсе будет отказано в предоставлении «гарантий безопасности» со стороны НАТО. Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину.
Гросси сказал, на сколько хватит воды для охлаждения Запорожской АЭС
Гросси: Воды для охлаждения Запорожской АЭС гарантированно хватит на месяц
Согласно подсчетам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС должно гарантированно хватить на месяц, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
Гросси в эфире CNN сказал также, что уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС стабильно снижается на пять-семь сантиметров в час, передает ТАСС.
Глава МАГАТЭ пояснил, что у станции есть охлаждающая система. У нее есть резервуары и ряд внутренних каналов, обеспечивающих постоянную циркуляцию воды для охлаждения. Ситуация, по его словам, будет очень серьезной, если станция останется без воды.
Гросси заявил, что разрушение Каховской ГЭС может в будущем лишить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) источников водяного охлаждения и спровоцировать повреждения реакторов, как это произошло на японской АЭС «Фукусима-1».
Захарова: Восстановление аммиакопровода «Тольятти – Одесса» займет до трех месяцев
Захарова: Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям генсека ООН
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Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметил, что киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака, но нанесен удар по мировым усилиям по оказанию помощи нуждающимся странам, а также по лично по действиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с инициативой по аммиакопроводу, передает «Интерфакс».
«Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила она, передает ТАСС.
Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода. «Но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина и киевский режим», – сказала она.
Захарова обратила внимание, что «почти сразу после происшествия (президент Украины) Владимир Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это, однако, не означает его готовности возобновить транспортировку аммиака».
Она предупредила, что однажды Киев направит «террористическое нутро» против своих же создателей. «Я напомню, так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей», – отметила Захарова, выразив мнение, что это же произойдет и с Украиной.
Ранее Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения.
Экономист оценил последствия аварии на Каховской ГЭС для сельского хозяйства в регионе
Экономист Лизан назвал способ избежать катастрофы для сельского хозяйства в Херсонской области
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Для того, чтобы масштаб последствий был полностью понятен, необходимо дождаться остановки сброса воды с Каховской ГЭС. Вместе с тем уже можно говорить о том, что сельскому хозяйству в регионе нанесен серьезный ущерб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее на Украине спрогнозировали превращение полей в пустыню из-за подрыва Каховской ГЭС.
«Говоря о последствиях для сельского хозяйства, мы можем ориентироваться только на данные, которые дает украинская сторона. Но их достоверность под вопросом. Очевидно, что при полном обмелении водохранилища ресурсов для орошения пахотных земель просто не останется. Сельскохозяйственная деятельность прекратится», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Но будет ли опустынивание, вопрос спорный. Ведь для этого должен быть нанесен ущерб всей экосистеме. Например, речь может идти о бесконтрольном выпасе огромных отар овец, которые будут выжирать остатки травы и другой зелени. Но я полагаю, что Украина просто бросит подконтрольную ей часть полей», – продолжил собеседник.
«Обрабатывать территорию они не станут из-за того, что урожайность там точно упадет. Ну а жаркий и сухой климат региона приведет к гибели оставшихся посевов. Однако в полной мере оценивать последствия аварии на ГЭС пока рано. Надо дождаться отметки, на которой вода остановится», – призвал эксперт.
«Что касается подконтрольных России земель, им тоже будет нанесен ущерб, ведь оросительная система была единой. Другое дело, что до сих пор нет официальной информации о том, сколько у нас в Херсонской области поливных территорий. Врио главы региона Сальдо говорил о 1,78 млн га, из которых 600 тыс. га под орошением. Но тут возникает вопрос: данные приводятся по административным границам или по фактическим», – рассуждает экономист.
«Также в январе 2023 года местные структуры, ответственные за мелиорацию, готовили 32 тыс. га под полив. Возможно, именно это количество земель в результате мы и потеряем. Что-то там расти будет, но Россия в этом регионе не так вольна в выборе высаживаемых культур», – отмечает собеседник.
«Вообще, если посмотреть на регион в ретроспективе, то ранее на Херсонщине была своего рода пустыня. Причиной опустынивания являлись как раз овцы, которые при постоянном выпасе так выжирали траву, что экосистема просто не успевала восстанавливаться. Однако при обдуманном подходе к обработке земель избежать этого катаклизма вполне возможно», – заключил Лизан.
Ранее в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что поля в Причерноморье в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Причина в том, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области без источника воды осталось 94% оросительных систем, а в Запорожской области – 74%, еще 30% – в Днепропетровской, пишет РИА «Новости».
Между тем в администрации Новой Каховки разрушение ГЭС назвали актом «экологического геноцида». На фоне разлива воды власти Херсонской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В экстренных службах уточнили, что вода затопила около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах в Херсонской области. В них проживали около 22 тыс. человек. Эвакуированы почти 1,3 тыс. человек, передает ТАСС.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды. По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах, по которым ВСУ решили подорвать Каховскую ГЭС, а также как теракт связан с украинским контрнаступлением.
Минобороны сообщило о подрыве диверсантами аммиакопровода под Харьковом
Минобороны сообщило о подрыве диверсантами аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Харьковской области
Украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения, сообщает Минобороны.
Подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса» произошел в 21.00 в понедельник, 5 июня. Есть пострадавшие среди мирных жителей, им оказана необходимая медпомощь. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, сообщает Миноброны в Telegram.
В военном ведомстве добавили, что сейчас через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.
Ранее глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов сообщал, что в районе аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Купянском районе прозвучали взрывы. По его словам, аммиака в воздухе зафиксировано не было.