Путин присвоил наименование «гвардейская» 61-й зенитной ракетной бригаде

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7 июня, среда | Последнее обновление — 11:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Каховскому водохранилищу предрекли исчезновение через два-три дня
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Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне.
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За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние.
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Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия.
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин присвоил наименование «гвардейская» 61-й зенитной ракетной бригаде
Путин присвоил наименование «гвардейская» 61-й зенитной ракетной бригаде и отметил храбрость бойцов в ходе спецоперации
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Президент Владимир Путин поздравил командование и личный состав 61-й зенитной ракетной бригады по случаю присвоения ей почетного наименования «гвардейская».
«Это – высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе спецоперации стали образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
«Убежден, что вы – воины-гвардейцы – будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», – заключил Путин, пожелав командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.
Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных под ударами российских дронов
Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных с островов у Херсона под ударами российской артиллерии
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В Сети появилось видео побега украинских военных с островов у Херсона после прорыва Каховской ГЭС, по пытающимся эвакуироваться силам ВСУ наносят огонь российские военные.
После разрушения Каховской ГЭС позиции вооруженных сил Украины затопило на подконтрольных им частях островов на Днепре, сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Чтобы спасти свои силы, украинское командование начало срочную эвакуацию военнослужащих на лодках, но это сделало их легкой мишенью для российских артиллерии и беспилотников, которые уже несколько часов атакуют эвакуирующихся. «Лодки сносит течением, они уничтожаются огнем и тонут», – пишут военкоры.
Авторы канала добавляют, что украинское командование постоянно посылает новые плавсредства, пытаясь спасти свои силы под огнем.
В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды разрушились еще три пролета гидроэлектростанции. Удар был нанесен ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся «российских террористов».
Наемник сообщил, что российские военные дважды уничтожили его взвод на Украине
Наемник с Тайваня рассказал, что на Украине его взвод дважды был почти полностью уничтожен российскими войсками
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Уроженец Тайваня, который участвовал в боях в составе так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины, сообщил, что российские войска дважды уничтожили его взвод почти в полном составе.
Ему около 30 лет, он служил во Французском иностранном легионе и был снайпером. В конце мая мужчина вернулся на Тайвань, передает ТАСС со ссылкой на Taiwan News.
Он рассказал, что его взвод «был дважды почти весь уничтожен», ему «единственному два раза повезло остаться невредимым», хотя на их участке «интенсивность боев была не самая высокая». В целом по его подразделению потери, включая раненых, составили 50%, каждый пятый погиб.
По словам наемника, многие «теряли волю» и покидали Украину после артиллерийских обстрелов, физических нагрузок и тягостных условий службы. Как заявил уроженец Тайваня? «легион» не может рассчитывать, что военного «обучат, экипируют и дадут жалованье», а тот «после первого выхода на задачу» уйдет из подразделения, но «так делают многие».
Он призвал тех, кто собирается вступить в украинский «легион», как следует подумать. «Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни», – сказал он.
В марте сообщалось, что в так называемом Интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Рогов: После подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут переплыть минные поля на левом берегу Днепра
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Вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Вместе с тем прямой угрозы Запорожской АЭС пока нет. Однако перед нами возникает угроза десантирования противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС.
«В настоящий момент никаких рисков для ЗАЭС нет. Несмотря на то что Каховское водохранилище было важным источником для наполнения пруда-охладителя станции, имеются и другие каналы получения воды. Емкость не пустует. К тому же сама АЭС сейчас энергию не вырабатывает, что в целом снижает количество требуемой для обслуживания объекта воды», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Однако имеется риск форсирования Днепра со стороны ВСУ. Украина не скрывает планов по захвату станции, открыто признается, что она стала бы неплохим плацдармом на левом берегу реки. Кроме того, осуществлять ремонтные работы на Каховской ГЭС сегодня практически невозможно: противник регулярно обстреливает наши бригады», – отмечает эксперт.
«В связи с этим вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Может потребоваться отселение порядка 300 домовладений на левом берегу. Необходимые работы уже ведутся. Стоит также отметить, что на острове Большой Потемкин находились солдаты ВСУ. Из-за подтоплений противник был вынужден бежать, попутно попав под огонь ВС РФ», – подчеркивает собеседник.
«Существенный урон нанесен пролетам Каховской ГЭС. В теории, если уровень затопления поднимется еще больше и ВСУ будут использовать небольшие суда с малым водоизмещением, это позволит им переплыть минные поля. Тогда перед нами возникает угроза десантирования противника», – резюмирует Рогов.
Ранее в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС. При этом сама дамба водохранилища не разрушена, однако начался неконтролируемый сброс воды. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
В соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Леонтьев пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости».
Позже Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения ГЭС очень серьезные. Он отметил, что восстановление станции потребует «такого же строительства, как в 1950–1956 годах». В администрации округа добавили, что вода сойдет через пару дней. Важно, что угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, отсутствует.
Леонтьев назвал разрушение ГЭС результатом последовательных ударов по объекту со стороны ВСУ. По его словам, противник долгое время обстреливал город. «Был день, когда около 80 HIMARS прилетело по станции. Сейчас, видимо, мощь не выдержала этих ночных ударов», – сказал он.
Между тем уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Леонтьев подчеркнул, что разрушения нанесли гигантский ущерб экологии «как выше по течению, так и ниже по течению». По данным экстренных служб, половина пролетов Каховской ГЭС разрушена, обрушение продолжается.
Как рассказал информатор, в настоящий момент ущерб получили 14 из 28 пролетов станции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил ситуацию как «тревожную». Тем не менее он отметил, что ВС РФ продолжают удерживать положение под контролем.
Байден отреагировал на разрушение Каховской ГЭС
Байден в связи с разрушением Каховской ГЭС заявил о намерении США помочь Украине
Глава американского государства Джо Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС, заявив, что США собираются помочь Украине.
Перед заседанием американского правительства Байдену был задан вопрос о том, что он планирует заявить Москве по поводу ситуации с Каховской ГЭС. Президент США ответил: «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», – передает РИА «Новости».
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американская сторона пока не может назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что началась кампания по дезинформации, в рамках которой ответственность пытаются возложить на Москву. Он заявил, что Украина, разрушив ГЭС, совершила «военное преступление или теракт», генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей.
Военный эксперт: Значительные потери говорят о плохой готовности ВСУ к наступлению
Военный эксперт Бартош: Наступление ВСУ в средней перспективе выдохнется
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ВС РФ удалось уничтожить значительное число техники и живой силы противника. Неудача на Южно-Донецком направлении повлияет на атакующий потенциал ВСУ и боевой дух солдат. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ВСУ потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 ББМ.
«Уничтожение 28 танков и 109 боевых бронированных машин (ББМ) ослабит атакующий потенциал противника. Важно отметить, что ВС РФ удалось поразить большое число западных моделей, на которые в офисе Зеленского делали особую ставку», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.
«Кроме того, ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих. Этот факт непременно окажет негативное воздействие на моральное состояние украинских солдат и ударит по позициям Зеленского. Более того, именно Вашингтон требовал от ВСУ скорейшего перехода в атаку», – отмечает эксперт.
«Бесцеремонное давление США и НАТО вынудило Украину начать наступление, которое заведомо обречено. Даже разведслужбы страны давали трезвые прогнозы о том, что вооруженные силы не готовы к масштабной атаке на российские позиции. Мы, конечно, ожидали подобных выпадов, поэтому встретили ВСУ в полной боеготовности», – считает Бартош.
«Руководством ВС РФ была выбрана правильная стратегия ответных действий в отношении атак противника. Кроме того, мы улучшили системы снабжения наших войск на местах и провели серию ударов по важным стратегическим объектам Украины. Освобождение Артемовска также существенно усилило позиции России в текущем конфликте», – акцентирует эксперт.
«Таким образом, наступление ВСУ, скорее всего, в средней перспективе выдохнется. Оно не окажет существенного влияния на текущее положение дел на фронте, однако небольшие тактические изменения на поле боя будут», – резюмирует Бартош.
Ранее ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 боевых бронированных машин. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство обороны.
Отмечается, что в понедельник ВСУ сосредоточили основные попытки наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. После больших потерь, понесенных днем ранее, остатки 23-й и 31-й механизированных бригад противника переформировали в «отдельные сводные подразделения», которые вместе со «свежей бригадой» осуществили атаки у Новодаровки и Левадного.
37-я бригада морской пехоты, усиленная подразделениями 68-й горной егерской бригады ВСУ, предприняла попытки наступления «в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого».
Российские авиация, артиллерия, ракетные войска и тяжелые огнеметные системы нанесли по ВСУ «комплексное огневое поражение». Самоотверженные действия подразделений группировки войск РФ «Восток» позволили остановить противника, который не смог добиться поставленных задач и «понес существенный урон».
Напомним, в ночь на понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
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Стало известно об ухудшении ситуации из-за затопления в Голой Пристани
Глава правительства Херсонской области Алексеенко сообщил об ухудшении ситуации в Голой Пристани
В Голой Пристани Херсонской области ухудшилась ситуация после подрыва Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Алексеенко сообщил в Telegram, что «вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани». Еще до захода солнца пойменные районы оказались под водой, после чего уровень воды «стал быстро расти».
Он рассказал, что на оповещение и эвакуацию «было больше времени», но жителей «приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы», поскольку многие «не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше». Он сообщил, что жителей «где-то уже и снимают с крыш».
При этом украинские войска ведут обстрел, «хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет». Алексеенко сообщил, что вооруженные силы Украины «бьют не прицельно – просто накрывают залпами «Градов» жилые кварталы».
Напомним, из-за украинского обстрела была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды обрушились три пролета гидроэлектростанции. Организована эвакуация в населенных пунктах Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка.
Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter и заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС
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В первой после перезапуска серии своего авторского шоу американский тележурналист Такер Карлсон заявил, что «справедливо настроенный человек» увидит, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.
Карлсон выпустил свое шоу в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он подчеркнул, что если подрыв был умышленным, то «речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», передает ТАСС.
Карлсон признал, что последствия подрыва могут навредить Украине, но России «наносят больше вреда», в связи с чем Киев прежде и «рассматривал возможность уничтожения» дамбы. Он указывает, что Washington Post «цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара».
Как заявил Карлсон, «когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой». По его мнению, «справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали».
«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» – российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», – заявил он.
В декабре 2022 года Washington Post писала, что генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Ковальчук «задумался о затоплении реки». «Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле», – сообщило издание. По словам Ковальчука, «испытание прошло успешно».
Кроме того, Washington Post утверждает, что европейцы делились с ЦРУ планом Киева по взрывам на «Северных потоках». Еще до подрыва «Северных потоков» США узнали о намерении Украины устроить диверсию с использованием дайверов, заявило издание.
Чичваркин заявил, что Путин побеждает на Украине
Чичваркин решил дать либералам «оплеуху» и заявил, что Путин побеждает на Украине
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Сбежавший в Великобританию российский бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом) заявил, что президент России Владимир Путин побеждает на Украине.
В комментарии одному из либеральных YouTube-каналов Чичваркин решил «предельно честно всему нашему сообществу дать неприятную оплеуху». По его словам, Путин «на данный момент побеждает».
В частности, как заявил Чичваркин, Путин побеждает «по балансу земли» на Украине – Россия контролирует «больше земли, чем было» до специальной военной операции.
Кроме того, Путин «побеждает финансово». Как указал Чичваркин, против России «введено самое большое количество санкций» – «рекордное количество за всю историю мира». Однако Россия «не провалилась» и «не упала», отметил Чичваркин. «Ничего не произошло, – сказал он. – Все под контролем на данный момент».
В 2020 году сообщалось о серьезных финансовых трудностях у Чичваркина. Он покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.
Россия заявила протест из-за применения бельгийского оружия в Белгородской области
МИД выразил протест послу Бельгии из-за применения оружия этой страны диверсантами в Белгородской области
В связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками при вылазках в Белгородской области был заявлен протест послу Бельгии в Москве Марку Михельсону, сообщили в МИД России.
В дипведомстве заявили, что посол Бельгии был вызван в МИД России. Брюссель призвали не закрывать глаза на многочисленные свидетельства поддержки киевскими властями террористов, которые нападают на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.
Ранее Бельгия запросила объяснений у Украины об использовании ее оружия при нападении на Белгородскую область.
Напомним, атаковавшие Белгородскую область террористы применяли транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщали источники Washington Post.
Украинские власти сообщили о взрывах у аммиакопровода Тольятти – Одесса
Глава военной администрации Харьковской области Синегубов сообщил о взрывах у аммиакопровода Тольятти – Одесса
В районе аммиакопровода Тольятти – Одесса в Купянском районе прозвучали взрывы, сообщил глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов.
Синегубов сообщил о шести взрывах у насосной станции возле села Максютовка. По его словам, «аммиака в воздухе не зафиксировано». Накануне он сообщал о разгерметизации аммиакопровода. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при необходимости Украина восстановит аммиакопровод, передает ТАСС.
В апреле в Москве отвергли попытки Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса в рамках зерновой сделки.
Новый российский дрон-камикадзе прошел тестирование Минобороны
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Новейший дрон-камикадзе «Привет-82», разработанный в КБ «Око», прошел апробацию Минобороны России, сообщил гендиректор компании Вадим Жернов.
Апробация состоялась 19 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Жернова.
Согласно документу, дрон проверили на заявленную разработчиками дальность и время полета с нагрузкой на дистанцию в 10 км. Во время тестов дрон управлялся и маневрировал, отключал и включал заново двигатели при отработке пикирования на цель, отработал атаку в бесшумном режиме.
Также была продемонстрирована возможность передачи управления дроном в полете другому оператору. Сигналы глобальной спутниковой навигационной системы (ГНСС) были подавлены на дальности 2,5 тыс. метров, дрон продолжил лететь без ГНСС.
Дрон может нести груз массой более 5 кг на дальность около 30 км. Его стоимость составляет чуть более 100 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что дроны будут вылетать на линию фронта из единого тылового хаба, а операторы будут подключаться к их управлению уже на передовой и наводить на цели.
Путин поручил ввести в российских школах черчение
Кремль: Президент Путин поручил правительству в 2024 году ввести в российских школах уроки черчения
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Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2024 году ввести в российских школах черчение, сообщили в пресс-службе Кремля.
В поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству России в целях укрепления кадрового потенциала промышленности поручено с 2024/25 учебного года обеспечить освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю. В документе уточняется, что срок исполнения поручения – 1 августа 2023 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Напомним, в начале апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал президенту России Владимиру Путину просьбу представителей различных направлений промышленности – вернуть в школы урок черчения.
Сенатор: Кеннеди-младший подтвердил расследование России по американским биолабораториям
Сенатор Долгов объяснил заявления Роберта Кеннеди-младшего о разработке США биооружия на Украине.
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Высказывание Кеннеди-младшего о разработке биооружия в американских лабораториях по всему миру является подтверждением позиции России по этому вопросу. Но, к сожалению, эти слова следует воспринимать как высказывание отдельного человека, а не признание со стороны США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший признал разработку Штатами биооружия на Украине.
«Это абсолютно правильное и справедливое заявление. Оно полностью согласуется с результатами нашего парламентского расследования по деятельности биологических лабораторий США. Россия совершенно четко показала в докладе, составленном на основе открытых источников, что такие исследовательские центры на Украине существуют, что в них проводились работы по созданию биооружия. Вероятно, они продолжаются и сейчас», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Бесспорно, такие действия США несут угрозу для международной безопасности. Несмотря на то, что мы не имеем доступа к этим лабораториям, даже по открытым данным понятно, что речь идет об очень серьезной угрозе. И Россия продолжит информировать об этом все мировое сообщество», – отмечает собеседник.
«Слова Кеннеди-младшего можно только поддержать. Он уже неоднократно выступал с трезвыми оценками различных аспектов внешней политики Вашингтона. В США сейчас такая обстановка, что подобные высказывания требуют личного мужества. Поэтому любые заявления, идущие вразрез с официальной позицией Белого Дома – это проявление стойкости», – подчеркивает парламентарий
«Почему Кеннеди пошел на такой шаг? Не исключаю, что он действительно обеспокоен этой ситуацией. Возможно, это обусловлено его личными амбициями или же мы стали свидетелями очередного витка борьбы внутри Демократической партии. Но важно понимать, что это, к сожалению, не признание со стороны Америки, а высказывание одного из политиков», – резюмировал Долгов.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, признал работу американских биолабораторий по всему миру. «Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», – цитирует выступление Кеннеди издание РИА «Новости». Говоря о Владимире Зеленском, Кеннеди-младший подчеркнул, что нынешний президент Украины – «комик». «Я не хочу сказать, что это плохо, но это значит, что у него нет опыта в политике», – заявил политик.
Он призвал к урегулированию отношений США с Россией и Китаем. По его словам, «безумие вступать в конфликт со страной, у которой столько же ядерного оружия», сколько и у Штатов. Кеннеди-младший призвал «пожинать плоды процветания здоровой экономической конкуренции». Он считает, что Китай не хочет воевать с Вашингтоном, китайцы лишь ищут возможности для повышения уровня жизни.
Напомним, в начале апреля в России утвердили доклад парламентской Комиссии о деятельности биологических лабораторий США. Об этом сообщается на сайте Госдумы. По словам Ирины Яровой, при содействии правительства Украины США создали на территории страны более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами. Была поддержана инициатива о необходимости международного расследования деятельности Вашингтона по созданию биооружия.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия. Шойгу отметил, что военно-биологическая деятельность Белого дома вызывает крайнее беспокойство, о чем Москва неоднократно говорила мировому сообществу, подчеркивая, какую опасность представляют подобные разработки для других государств и целых регионов. Кроме того, Шойгу добавил, что одной из стратегий США в этой сфере стал перенос наиболее опасных исследований в третьи страны. Это стало возможным из-за невнятной реакции некоторых государств или боязни идти на конфронтацию с американскими властями.
Тогда в Кремле отметили, что Россия будет делать все, чтобы обратить внимание мировой общественности на незаконную работу распространенных по всему миру биолабораторий США.
Путин поддержал выдвижение главы Магаданской области Носова на новый срок
Президент Владимир Путин поддержал намерение губернатора Магаданской области Сергея Носова выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в сентябре.
«Что касается одобрения, вопросов нет», – сказал Путин, отвечая на просьбу Носова поддержать его планы баллотироваться, передает ТАСС.
При этом глава государства подчеркнул, что самым главным остается поддержка людей. Несмотря на то что многое уже удалось, еще больше сделать будет необходимо.
«Все-таки выборы есть выборы, я бы вам рекомендовал напрямую работать с людьми», – сказал Путин Носову.
Российский лидер посоветовал губернатору «послушать людей», чего бы они ожидали от кандидата и какой хотели бы видеть его работу.
Он указал, что с Колымы продолжается отток населения, хотя уровень зарплат там выше среднего по России.
Путин подчеркнул, что для граждан при выборе места жительства важен не только уровень зарплат, но и общий комфорт – ситуация в сфере здравоохранения в регионе, образовании и ЖКХ. В связи с этим президент отметил, что в Магаданской области проблем с системой ЖКХ «еще очень много».
Носов пояснил, что самые высокие зарплаты приходятся на вахтовиков и сезонных рабочих, которые дальше «увозят эти деньги» из региона.
Глава региона пояснил, что на решение о переезде семьи во многом влияют женщины, поэтому власти готовы помочь им с работой в регионе.
Ранее Путин пожелал успехов губернатору Амурской области Василию Орлову на предстоящих выборах главы региона.
Уровень воды в Новой Каховке начал спадать
Администрация Новокаховского городского округа сообщила о снижении уровня воды на затопленных улицах
В Новой Каховке на улицах, затопленных после разрушения Каховской ГЭС в результате украинского обстрела, начал спадать уровень воды, сообщила администрация Новокаховского городского округа.
Об этом сообщается в Telegram администрации.
В оперштабе городского округа уточнили, что вода спала на 35 мм, передает ТАСС.
Вечером во вторник глава администрации города Владимир Леонтьев сообщал, что снижение уровня воды было «совершенно незначительное», «где-то сантиметра на полтора-два» за несколько часов.
Напомним, после того, как в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС, уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 м.
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