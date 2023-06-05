СМИ: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал подросток

Лента.ру: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал 17-летний российский подросток

Нападение диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний российский подросток, в его смартфоне нашли фотографии военных и силовиков, а также подозрительные переписки.

Молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. В ходе досмотра в его смартфоне обнаружили снимки военнослужащих и сотрудников силовых структур, сообщает Лента.ру со ссылкой на Mash.



Кроме того, в телефоне были найдены координаты российских военных и переписки, предположительно, с представителями Вооруженных сил Украины. Подростка задержали, его родственников и знакомых опрашивают.

На прошлой неделе украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, позже ДРГ рассеяли артиллерийским огнем.