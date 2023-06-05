Рогов: В боях на Запорожском направлении ВСУ помогают польские наемники

В боях на Запорожском направлении принимает участие рекордное число солдат ВСУ. В настоящий момент ВС РФ успешно отбивают атаки противника – существенных успехов украинским военным достичь не удалось. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в районе Времевского выступа вновь начались активные боевые действия.

«Противник активизировался в Запорожской области накануне. Ожесточенные бои шли на протяжении почти десяти часов. Наиболее горячо было на стыке региона с ДНР, в районе Времевского выступа. Это важная позиция – здесь располагаются стратегические высоты. Кроме того, за счет рельефа местности высоты рассматриваются как препятствие для объединения группировок противника», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Тот факт, что мы удерживаем Времевский выступ, позволяет нам сохранять стратегическое преимущество в регионе. Между тем текущая ситуация действительно отличается особым накалом. Фактически речь идет о полномасштабном наступлении – в атаках со стороны противника принимает участие рекордное число техники и военных», – отмечает собеседник.

«В начале боев ВСУ были представлены лишь двумя мотопехотными ротами с 50 единицами техники. Позже, в период пиковой нагрузки, Украина задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Нами было уничтожено свыше 250 боевиков, 21 ББМ и три БМП. Также ВС РФ удалось поразить 16 танков, среди которых преобладает модель Т-72», – подчеркивает эксперт.

«Противнику удалось продвинуться вглубь на 400 метров, но он был отброшен нашими силами, понеся при этом потери. Основные направления ударов пришлись северо-восточнее Гуляйполя и юго-западнее Времевки. Атаки предпринимались и в районе Новодаровки, Ровнополя, Приютного и Любимовки», – акцентирует Рогов.

«После этого наблюдалось небольшое затишье. Ближе к четырем утра началось активное наступление восточнее Времевки в направлении Новодонецкого и Золотой Нивы. ВСУ прощупывают слабые места в нашей обороне, чтобы осуществить масштабную атаку на проблемных участках фронта», – считает собеседник.

«Мы своевременно и эффективно отвечаем на все вызовы со стороны Украины – используется стрелковое оружие, артиллерия, иногда прибегаем к поддержке со стороны ВКС. К работе подключены и минометы «Тюльпан». Немного ситуацию осложняет тот факт, что на стороне Украины в настоящий момент воюют польские наемники», – подчеркивает эксперт.

«Их присутствие отмечено не только в Запорожской, но и в Белгородской области. Они хорошо вооружены, сражаются достаточно эффективно. У них есть и идеологическое понимание, для чего стоит участвовать в боях – Варшава косо смотрит на южные русские земли, понимая, что офису Зеленского отведено не так много времени. Фактически Польша сознательно разжигает конфликт с Россией, надеясь урвать себе часть территорий», – резюмирует Рогов.

Ранее утром 5 июня в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что начавшиеся в воскресенье столкновения возобновились в понедельник около 4.00. По его словам, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в предыдущий раз, что связано с попыткой организации более масштабного прорыва обороны ВС РФ.

Напомним, 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что противник ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Тем не менее своих задач ВСУ добиться не удалось.

При попытке атаковать противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.

При этом в попытке прорыва Запорожского участка фронта участвовали и польские наемники. Ранее появились сообщения о том, что представители Варшавы на Украине признались в участии в нападении на Белгородскую область. Власти страны заявили, что солдаты из республики «не имеют никакого отношения» к официальным силам Польши.