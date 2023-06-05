В России предложили ввести налоговый вычет для инвесторов до 30 млн на 10 лет

Минфин предложил установить в России для владельцев новых ИИС предельный налоговый вычет в сумме 30 млн рублей

Максимальный налоговый вычет c доходов по индивидуальному инвестиционному счету нового, третьего типа может достичь 30 млн рублей, следует из поправок в НК, при этом вывести деньги с такого ИИС будет нельзя дольше, чем с ныне существующих, сообщает Минфин России.

Согласно данным пакета поправок к Налоговому кодексу, владельцам индивидуального инвестиционного счета третьего типа, который можно будет открыть после 1 января 2024 года, теперь им предложено установить налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн рублей, передает РБК.

Таким образом, максимальный размер суммы НДФЛ, от уплаты которого освободят доходы инвестора с ИИС, составит 3,9 млн рублей при ставке налога 13% или 4,5 млн рублей при ставке 15% (платится с доходов выше 5 млн рублей).

Представитель Минфина подчеркнул, что ведомство внесло проект поправок в правительство, однако пока не стал комментировать его содержание.

Согласно новым поправкам, такой налоговый вычет будет действовать, только если заключивший договор человек продержит средства на счете в течение десяти лет.

При этом поправки предусматривают переходный период в зависимости от даты открытия ИИС нового типа. Так, при открытии в 2024 году он составит пять лет, при открытии в 2025 году – шесть лет и так далее. До десяти лет минимальный срок для налоговых льгот по ИИС вырастет к 2029 году.

Кроме того, для владельцев новых ИИС Минфин предусмотрел налоговый вычет другого типа – за внесение средств на счет. Размер вычета не может превышать 400 тыс. рублей за год (соответствует возврату уплаченного НДФЛ в размере 52 тыс. рублей, если налог платился по ставке 13%, и 60 тыс. рублей при ставке 15%).