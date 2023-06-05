Минобороны оценило эффективность систем «Солнцепек» в зоне СВО

Появилось видео резкого маневра китайского корабля против эсминца ВМС США

Global News: Китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе

Канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.

Видео, как сообщает Global News, сняли с борта канадского корабля HMCS Montreal. Совместно с американскими военными корабль участвовал в военных учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, передает РИА «Новости».

По информации телеканала, что китайский военный корабль набрал большую скорость и сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.

В сообщении говорится, что корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца ВМС США. В результате американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как в начале августа 2022 года его посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США. В апреле в Тайваньском проливе проводились учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые, как заявляют власти Китая, призваны предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.

Пекин подчеркивал, что примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.