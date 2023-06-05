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Минобороны оценило эффективность систем «Солнцепек» в зоне СВО
Минобороны: Системы «Солнцепек» уничтожили противника на Краснолиманском направлении
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Российские системы «Солнцепек» уничтожили противника на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны.
В заявлении, опубликованном в Telegram, говорится экипажи расчетов нанесли удары термобарическими неуправляемыми снарядами. Корректировку огня вели расчеты БПЛА, в режиме реального времени передававшие данные на командный пункт.
В Минобороны отметили, что ТОС-1А «Солнцепек» благодаря системе управления огнем обладает высокой точностью поражения.
Командир расчета отметил, что у «Солнцепека» автоматизированная система наведения на цель.
«Кладем (стреляем – прим. ВЗГЛЯД) очень точно, противник нас очень боится», – передает РИА «Новости» слова командира расчета «Солнцепека».
Накануне российские военные при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя.
Появилось видео резкого маневра китайского корабля против эсминца ВМС США
Global News: Китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе
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Канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Видео, как сообщает Global News, сняли с борта канадского корабля HMCS Montreal. Совместно с американскими военными корабль участвовал в военных учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, передает РИА «Новости».
По информации телеканала, что китайский военный корабль набрал большую скорость и сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.
В сообщении говорится, что корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца ВМС США. В результате американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как в начале августа 2022 года его посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США. В апреле в Тайваньском проливе проводились учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые, как заявляют власти Китая, призваны предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.
Пекин подчеркивал, что примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
США объявили о готовности к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
Салливан заявил о готовности США к переговорам по контролю над вооружениями в формате «пятерки» СБ ООН
США готовы к переговорам без предварительных условий по вопросу контроля над вооружениями, в том числе в рабочем формате «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, заявил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан уточнил, что речь идет о переговорах России, США, Китая, Британии и Франции, передает ТАСС.
Кроме того, Салливан заявил о готовности американской стороны, несмотря на разногласия с Москвой, к разработке договоренностей с Россией на смену ДСНВ на период после 2026 года.
Между тем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.
Посольство России заявило, что «объявленные США контрмеры» будут учтены, но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы.
Минобороны: Начальник Генштаба Герасимов оказался на передовой во время отражения атаки ВСУ
Командующий объединенной группировкой войск – начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении, когда ВСУ предприняли попытку перейти в крупномасштабное наступление, сообщили в Минобороны.
Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Напомним, по данным Минобороны, в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Успеха украинские националисты не добились. Потери противника составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП и 21 бронемашина сообщало российское военное ведомство.
Минобороны сообщило о срыве попытки крупномасштабного наступления ВСУ
Минобороны РФ сообщило о начале крупномасштабного наступления ВСУ на Южнодонецком направлении
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Украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подчеркнув, что успеха ВСУ добиться не удалось.
На одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, передает ТАСС слова Конашенкова. Сообщение также приводится в Telegram-канале российского военного ведомства.
Конашенков сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнул Конашенков.
При попытке атаковать ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона. «Восточная» группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.
В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Замглавы офиса Зеленского Жовква: ВСУ не хватает оружия для контрнаступления
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Украинским вооруженным силам для перехода в контрнаступление не хватает оружия, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Жовква в интервью The Times заявил, что для успешного контрнаступления нужно все, что есть в распоряжении, включая артиллерию, танки, бронетехнику. «Поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», – приводит его слова РИА «Новости».
Замглавы офиса украинского президента заявил, что за последний месяц Зеленский посетил так много стран, поскольку стремился получить больше оружия для ВСУ. По его словам, удары российской артиллерии истощают украинские запасы ракет ПВО, в том числе Patriot. Снарядов для американских ЗРК, добавил Жовква, также не хватает.
Ранее Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. При этом он заявил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ.
«Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации украинских военных
Российские военные с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили около Гуляйполя пункт дислокации ВСУ
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Российские военные при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.
Кроме того, как сообщил Чехов, барражирующими боеприпасами «Ланцет» российские подразделения уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, а также БМП и автомобиль в районе села Сухие Ялы, передает РИА «Новости».
В районе Шевченко на Южнодонецком направлении российская артиллерия группировки «Восток» уничтожила склад боеприпасов и живую силу противника. В районе Времевки поврежден опорный пункт националистов, а в районе Великой Новоселки и Полтавки – пункты временной дислокации ВСУ, сообщил начальник пресс-центра. Кроме того, минометный расчет уничтожен в районе Новомихайловки.
Чехов добавил, что расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу на позициях бригады территориальной обороны ВСУ в Полтавке.
Огнем САУ «Малка» и расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» на Запорожском направлении поражены два пункта временной дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, уничтожена живая, автомобильная техника, склад боеприпасов.
Ранее Минобороны показало боевую работу «Солнцепека».
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения техники украинских националистов во время безуспешной попытки ВСУ перейти в крупномасштабное наступление на Южнодонецком направлении.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее в военном ведомстве сообщили, что в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Достичь успеха украинским националистов не удалось. При этом на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении в момент украинского наступления находился начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Дрон-камикадзе «Привет-82» испытали в зоне СВО
КБ «Око»: Дрон-камикадзе «Привет-82» испытали в зоне спецоперации и готовят к первому боевому применению
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В зоне спецоперации прошли успешные испытания дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82», аппараты сейчас оснащают боевой частью и готовят к применению различными подразделениями, сообщили в КБ «Око».
В организации сообщили ТАСС, что «Привет-82» прошел летные испытания в зоне СВО на территории ЛНР и ДНР. Были проверены дальность полета дрона, его радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию комплексов РЭБ.
Аппарат, как сообщается, продемонстрировали батальонам оперативно-боевых тактических формирований (ОБТФ) «Восток», «Каскад», Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Дроны готовят к первому боевому применению уже в ближайшие дни, в настоящее время их оснащают боевой частью.
В «Око» уточнили, что сейчас в зоне СВО находятся 12 аппаратов «Привет-82».
Дальность полета дрона, как сообщили в конструкторском бюро, составляет до 30 км, скорость – до 140 км/ч, а полезная нагрузка – до 5,5 кг.
Помимо этого, прошли испытания дрона «Привет-82» в разведывательной версии, который отличается большей длительностью полета – до полутора часов. В «Око» сообщили, что были получены хорошие отзывы, а также рекомендации по доработке.
Ранее гендиректор КБ «Око» Вадим Жернов сообщил, что новые российские беспилотники-камикадзе самолетного типа «Привет-82», предназначенные для применения добровольческими объединениями, перед вылетом на линию фронта будут находиться в единых тыловых хабах.
Швейцария не разрешила реэкспорт оружия на Украину
Би-би-си: В парламенте Швейцарии не одобрили реэкспорт оружия на Украину
Нижняя палата парламента Швейцарии отвергла предложение позволить реэкспортировать швейцарское вооружение на Украину, пишут британские СМИ.
Как сообщает Би-би-си, против данной инициативы выступили 98 депутатов, за – 75.
Предложение нарушало принятый и действующий в стране закон о военной технике, запрещающий поставки вооружений швейцарского производства в воюющие страны, пишет ФАН.
Политик Жан-Люк Аддор из крупнейшей в палате Швейцарской народной партии подчеркнул, что такое разрешение стало бы нарушением политики нейтралитета страны.
Согласно действующему законодательству, экспорт поставок оружия швейцарского производства требует согласования с властями.
Между тем ранее швейцарская компания Global Clearance Solutions AG объявила о намерении поставить Украине около 20 машин для разминирования. В Минобороны страны возражать не стали, заявив, что производство компании размещено в Германии.
Искусственный интеллект американского дрона решил убить мешавшего ему оператора
Искусственный интеллект американского дрона решил ликвидировать оператора, мешавшего ему выполнять задание
Беспилотник американских ВВС, управляемый искусственным интеллектом (ИИ), в ходе испытаний принял решение убить оператора, чтобы тот не мешал ему выполнять задание, пишт британская The Guardian.
Как сообщил The Guardian начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США, полковник Такер Гамильтон, в ходе испытаний система получала за поражение цели, но иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать угрозу, что мешало выполнить задачу и получить очки. Из-за этого система приняла решение убить оператора, передает ТАСС.
Это не первые испытания, в ходе которых американские военные внедрили искусственный интеллект в боевую машину. До этого они использовали ИИ для управления истребителем F-16.
Ранее американский предприниматель Илон Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта выступили с призывом о приостановке обучения нейросетей на полгода. Они указали, что за это время нужно выработать общие протоколы безопасности, призвав вмешаться в ситуацию правительства разных стран. Однако основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что приостановка разработки ИИ не решит проблемы.
В России увеличилось число желающих служить по контракту
Минобороны России увеличило число пунктов отбора на службу по контракту
В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой, в связи с чем была расширена сесть пунктов отбора на военную службу по контракту, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что также было увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами». В Минобороны добавили, что обратиться в пункт бора можно в любой день, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в Минобороны заявили, что все условия для приема на военную службу созданы в Москве, Московской области и Башкортостане, где пункты отбора работают по принципам многофункциональных центров, и все процедуры можно пройти с наименьшей потерей времени.
Вся необходимая информация для желающих служить по контракту собрана на сайте «Служба по контракту – настоящее дело».
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января по 19 мая в ряды ВС России приняты на контракт и в рамках добровольных формирований 117 400 человек.
В США восхитились российским «летающим танком»
19FortyFive: Российский штурмовик Су-25 можно сравнить с «летающим танком»
Российский штурмовик Су-25 – это проверенная в боях рабочая лошадка, сравнимая с «летающим танком», пишут американские СМИ.
Военный обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive пишет, что Су-25 имеет долгую историю поддержки наземных войск в военных конфликтах, передает РИА «Новости».
Автор статьи напоминает, что одноместный двухмоторный самолет впервые поднялся в воздух в 1975 году. Су-25 обеспечивает авиационную поддержку пехоты. Осборн указал, что самолет применялся во время конфликтов в Афганистане, Чечне и на Украине.
Обозреватель сравнил Су-25 с американским штурмовиком A-10, который военнослужащие США окрестили «летающим танком». По его словам, самолеты имеют схожие характеристики, они хорошо вооружены и обладают почти одинаковой дальностью полета.
Автор публикации добавил, что в ВКС России насчитывается около 250 самолетов Су-25, и отметил, что Россия задействовала его в спецоперации на Украине.
Ранее Осборн писал о российской скоростной торпеде ВА-111 «Шквал», которая, по его словам, представляет угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил США.
Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область
Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область для ликвидации диверсантов
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С террористами, которые вторглись на территорию Белгородскую область, могли бы разобраться чеченские подразделения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров напомнил в своем Telegram-канале, что чеченские бойцы обладают опытом, благодаря которому диверсантов возможно ликвидировать без последствий для мирного населения и инфраструктуры.
При этом глава Чечни отметил, что «верховному главнокомандующему, несомненно, виднее».
По данным, которые привел Кадыров, в батальонах и полках силовых и военных структур численность чеченских бойцов превышает 70 тыс. человек. Он подчеркнул, что это целых три армии. Все подразделения, указал глава республики, прошли подготовку в Российском университете спецназа и оснащены новейшей техникой, экипированные безотказным оружием, готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего, чтобы защитить государство и граждан.
На выходных ВСУ продолжали обстрел Шебекино в Белгородской области, а также, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские ДРГ зашли в село Новая Таволжанка. В Минобороны сообщили, что группу украинских диверсантов в Новой Таволжанке рассеяли артиллерийским огнем.
В США подняли авиацию на перехват самолета над Вашингтоном
Reuters: Истребители США подняли в воздух из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета
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Истребители ВВС США подняли в воскресенье в воздух из-за бизнес-джета Cessna Citation, нарушившего воздушное пространство Вашингтона и впоследствии разбившегося в соседнем штате Вирджиния, пишут западные информагентства.
Самолет находился на автопилоте, на предупреждения американских властей не реагировал. Попытки установить контакт с пилотом не удались, сообщили источник Reuters. В сообщении подчеркивается, что бизнес-джет потерпел крушение не в результате действий истребителей. При этом отмечается, что некоторые жители американской столицы слышали хлопок. Reuters пишет, что раздавшийся звук был связан с инцидентом, передает ТАСС.
В момент происшествия американский президент Джо Байден играл в гольф рядом с военной базой Эндрюс (штат Мэриленд) под Вашингтоном, в Белом доме его не было. The Washington Post добавляет, что истребители подняли именно с этой военной базы.
Изначально власти города Аннаполис (штат Мэриленд) по соседству с Вашингтоном сообщили, что хлопок раздался в ходе Национальной гвардии столицы, которые проходили в запланированном порядке. Затем появилось уточнение, что хлопок вызван переходом истребителя F-16 на сверхзвуковую скорость.
По данным сервисов, которые отслеживают полеты самолетов в режиме реального времени, бизнес-джет подлетел к Лонг-Айленду, затем развернулся, направился к Вашингтону и пролетел над столицей.
БПЛА с символикой украинских националистов сбили в Курской области
Губернатор Старовойт: БПЛА с символикой украинских националистов сбили в Курской области
В городе Суджа Курской области сбили беспилотный летательный аппарат с символикой украинских националистов, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале Старовойт показал фотографию сбитого украинского дрона. Губернатор отметил, что, судя по раскраске, беспилотник принадлежал националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Губернатор поблагодарил пограничников и военных за службу.
В ночь на 2 июня рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников.