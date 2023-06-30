|
|
Politico: США считают мир неготовым к России без Путина
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Американская сторона не хотела бы дестабилизации в России, мир не готов к России не под управлением ее президента Владимира Путина, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников из США и других стран.
США не нужна нестабильность России, которая может перейти на Европу, заявил бывший сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор, передает ТАСС.
Администрация президента США Джо Байдена, прорабатывая реакцию на попытку мятежа группы «Вагнер», поднимала вопросы о стабильности в России, пытаясь сохранить осторожность в своей риторике, чтобы не укрепить подозрения в поддержке смены российского руководства.
Нестабильность в России может иметь глобальные последствия, сказал неназванный американский чиновник. Он указал, что российские институты также в случае смены власти могут оказаться неустойчивы.
«Будет затронуто все – от глобальных поставок нефти, газа и обогащенного урана до сельского хозяйства и продовольственной безопасности», – сказал дипломат из Центральной Азии.
Херш: Разведка США заявила об усилившейся позиции Путина после мятежа
Разведывательное сообщество США полагает, что президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, американская разведка осознала неизбежность конфликта между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в январе. Источник считает, что силы «Вагнера» были готовы рисковать и платить высокую цену, что было очень полезно при наступательных операциях в ходе СВО, но армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Пригожин отказался принимать стратегию основной российской армии, которая перешла от завоевания к «защите того, что у них уже было». Глава ЧВК продолжил наступление на Артемовск. «Вместо создания общественного кризиса от отдачи под трибунал Пригожина Москва просто удержала ресурсы и позволила Пригожину израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, обрекая его на отставку», – рассказал источник.
«Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Пригожина. Довольно умно», – отметил источник.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Военный эксперт оценил риски передачи ВСУ комплексов ATACMS
Военный эксперт Бижев: Передачей ВСУ ATACMS Вашингтон не сможет добиться перелома в конфликте
|
|
США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте. Так будет и в этот раз, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Напомним, в США обсуждается возможность поставки оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины.
«ATACMS – современные тактические ракеты класса «земля – земля». Пусковыми установками ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Обладают достаточно большой скоростью – 1500 метров в секунду. При этом полет может осуществляться по разным траекториям. Вкупе с эффективной отражающей поверхностью, это серьезно усложняет противодействие данному снаряду», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.
«Дальность поражения ATACMS может достигать 300 километров, однако это зависит от вида модификации. Не думаю, что украинцам передадут самые мощные системы. Кроме того, ATACMS отличается особой мобильность: развертывание происходит за несколько минут, что усложняет противодействие данным вооружениям», – подчеркивает эксперт.
«Используются ATACMS для стрельбы по разным целям. Под удар может попасть как техника, так и важные здания или аэродромы. Неоспоримое преимущество данных снарядов – возможность их интеграции с разведывательными дронами и спутниками. То есть военные получают необходимую информацию в режиме реального времени», – считает собеседник.
«В боевой части ракеты размещается около 560 кг взрывчатки. При этом сама головка снаряда кассетная. Соответственно, данный боеприпас отличается внушительными характеристиками. Но я не думаю, что ВСУ удастся достичь с его помощью кардинального изменения ситуации на полях СВО», – акцентирует Бижев.
«Это не первый случай, когда в руки противника попадает оружие, которое якобы способно переломить ход конфликта. Достаточно вспомнить, какого размаха достигла информационная кампания в период передачи Украине HIMARS. Тогда каждый второй западный аналитик писал, что России с подобной техникой не совладать», – считает собеседник.
«Тем не менее мы приспособились к новым условиям на фронте. Нам удалось выстроить глубокоэшелонированную систему ПВО. В связи с этим могу с уверенностью заявить, что наши солдаты вполне способны побороть и новую угрозу. Конечно, первое время ВС РФ придется привыкать к ATACMS, но это стандартная для армии практика», – акцентирует Бижев.
«К тому же военно-политическое руководство России достаточно трезво оценивает ситуацию на полях СВО. Уверен, что подготовка к передаче ВСУ данного типа ракет уже ведется. Скорее всего, в настоящий момент в наших научно-исследовательских центрах проектируют пробную модель для организации тренировок служащих ВС РФ», – уточняет собеседник.
«Кроме того, совсем недавно Украина получила ракеты Storm Shadow. Коренного перелома не произошло. ВС РФ демонстрируют внушительную способность адаптации к изменчивой ситуации на фронте. Необходимо с должной ответственностью и доблестью встречать те испытания, которые преподносит нам противник, и тогда русский солдат обязательно одержит победу», – резюмирует Бижев.Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета пишет, что вопрос о поставках данной модели вооружений находится на стадии согласования на самом высоком уровне.
Отмечается, что Украина в последние недели получила несколько положительных сигналов о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся передачи ВСУ этих ракет.
Он отметил, что видел сообщения СМИ о планах отправки новых боеприпасов в зону СВО, однако подчеркнул, что ему «нечего объявлять» по данному вопросу. Ранее в военном ведомстве усомнились в практической надобности предоставления ВСУ ракетных комплексов ATACMS. При этом заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер отметила, что недавно отправленные Украине снаряды Storm Shadow действуют вполне эффективно.
Напомним, в мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил факт передачи ВСУ авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км. Использование данного боеприпаса, по мнению аналитиков, усилило атакующий потенциал украинских военных. В частности, с помощью новых снарядов, противник сумел обстрелять Бердянск и Мариуполь.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Storm Shadow способны достигать любой точки в Донецкой народной республике. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить новый боеприпас для нанесения удара по Крымскому мосту в том случае, если они будут уверены в успехе своих действий.
Кроме того, Storm Shadow создают существенную угрозу для сухопутного коридора в Крым. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, каким образом можно решить сложившуюся проблему.
Der Spiegel: Западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52
|
|
Работа российского вертолета Ка-52 ужаснула украинских военных, так как западное оружие не может с ним справиться, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В публикации указано, что над позициями ВСУ часто кружит российский Ка-52, известный как «Аллигатор», который считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, несмотря на то, что в прошлогодних операциях не проявлял себя в полной мере, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что вертолет имеет внушительное вооружение, в том числе управляемые ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля» и противотанковые комплексы «Вихрь».
Издание подчеркивает, что экипаж может вести огонь с расстояния до 10 км, а дальность действия немецкого зенитного комплекса Gepard является недостаточной, как и ракета Stinger, которые способны атаковать технику на расстоянии до 4-6 км.
Автор публикации добавил, что украинская армия не может даже послать на перехват Ка-52 самолеты, в связи с тем, что российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния.
«Во время таких операций и так немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов», – резюмирует Spiegel.
Ранее американский обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive заявил, что одну из величайших угроз для украинских военных представляет российский беспилотник «Ланцет».
Конгрессвумен в США высмеяла встречу Зеленского с экологами
Конгрессвумен в США Тейлор Грин назвала лицемерной встречу Зеленского с экологами
Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала лицемерной встречу украинского президента Владимира Зеленского с экологами.
В своем Twitter (запрещен в России) она указала, что «особенно много смысла говорить об экологии имеет актеру, который каждый день носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется американскими поджигателями войны, который совсем недавно отменил выборы, контролирует государственные СМИ и имеет нацистскую армию», передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг.
Россия обвинила западную коалицию в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
Замглавы ЦПВС Гуринов обвинил возглавляемую США коалицию в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
Так называемая международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, грубо нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что коалиция продолжает грубо нарушать протоколы деконфликтации. По его словам, нарушения имеют «целенаправленный и систематический характер». Так, за сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с беспилотниками. В частности, БПЛА MQ-9 Reaper приблизился к объекту российских сил у аэродрома Квайрес в Алеппо, данные полеты не согласованы с российской стороной. Гуринов подчеркнул, что Россия при этом соблюдает соглашения с США, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов сообщил, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний мир не рухнул
Антироссийские санкции и уход западных компаний из России не привели к критическим последствиям, при этом отечественные компании расширили свои возможности, для них высвободились новые направления, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
«Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления. В результате вся экономика двигается вперед», – цитирует президента ТАСС.
Он подчеркнул, что для страны важен вклад каждого гражданина, коллектива предприятия, молодых творческих научных бизнес-команд, важны инициативы, направленные на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала.
Путин: В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись
|
|
Президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых государствах на это надеялись.
«Свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. И неслучайно в ходе этого конкурса многие крупные компании поддержали этот конкурс, это неслучайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», – цитирует его ТАСС.
Также Путин отметил, что России необходима целенаправленная политика продвижения отечественных брендов, такие программы должны быть во всех регионах.
«Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях – в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа. Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что необходимо сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть.
Путин назвал перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями
|
|
Президент России Владимир Путин считает очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» он обещал обсудить эту тему с руководством Роскосмоса.
На форуме он пообщался с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие «Кипр» из Сергиева Посада. Темкин рассказал президенту о том, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в низком космосе на высотах до 200 км, в то время как все современные спутники работают на высотах от 500 км, передает ТАСС.
«Я обязательно с ним (с главой Роскосмоса Юрием Борисовым) поговорю. Это очень интересное и перспективное направление… Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята и нужно активно здесь работать, пока она не занята. Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю!» – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что любая монополия и доминирование не могут продолжаться вечно, российские компании уже готовы к конкуренции, необходимо помочь им раскрутиться.
В США опровергли предположения об отправке войск на Украину
Госдеп заявил о четкой позиции США, что переброски войск на Украину не будет
США не намерены перебрасывать войска на Украину, президент Джо Байден четко дал это понять, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Так он ответил на вопрос о заявлении бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который сказал, что ряд стран НАТО могут в индивидуальном порядке ввести войска на Украину. Миллера попросили ответить на вопрос, поддержат ли США такое решение, передает ТАСС.
Также Миллер подчеркнул, что НАТО поддержат Украину на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может передать Киеву в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Муфтий: Визит Путина в Курбан-Байрам в Дагестан показал уважение президента к мусульманам
Глава Духовного собрания мусульман Альбир Крганов прокомментировал посещение Путиным старейшей в России мечети в день мусульманского праздника
|
|
«Я сопровождал Владимира Путина во время его первой поездки в Дагестан более 20 лет назад. И уже тогда президент говорил о том, что наши недруги будут пытаться разобщить российское общество в том числе по религиозным линиям. Но нашим противникам не удастся этого сделать», – сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Альбир Крганов. В среду – в день, когда мусульмане отмечали праздник Курбан-Байрам – президент России посетил Джума-мечеть в Дербенте.
«Приезд Путина в Дагестан во время одного из самых значимых праздников исламского мира Курбан-Байрам показал глубочайшее уважение президента и к мусульманам, и к жителям республики. Примечательно, что он посетил старейшую в России мечеть – дербентскую Джума-мечеть – где молятся как сунниты, так и шииты. Это глубоко символично и показывает, как у нас в России мирно живут представители всех конфессий и их деноминаций», – пояснил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.
«Все мусульмане России, а также дагестанский народ, муфтият и духовный лидер мусульман Дагестана шейх Ахмад-хаджи Афанди крайне признательны главе государства за столь высокое внимание к республике и к нашим духовным ценностям. Особенно всех поразило, когда Путин подошел пообщаться с людьми около фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Это вызвало восторг у местных жителей», – признался собеседник.
«Кстати, когда председатель общины Джума-мечети Сеид-Яхья Сеидов подарил Путину Коран, глава нашего государства, помимо слов благодарности, заметил, что у нас, в отличие от «многокультурной» Европы, осквернение чувств верующих карается законом. Поэтому у нас невозможно такое, как в Швеции, где полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма», – напомнил религиозный деятель.
«На прошлой неделе я был в Ливане, и там тоже все знают и восхищаются тем, как у нас закон защищает духовные основы государства, заключающиеся в уважении традиционных для России религий и конфессий. Я сопровождал Путина во время его первой поездки в Дагестан более 20 лет назад. И уже тогда президент говорил о том, что наши недруги будут пытаться разобщить российское общество в том числе по религиозным линиям. Но нашим противникам не удастся этого сделать», – рассказал собеседник.
Ранее в рамках рабочей поездки в Дагестан президент России Владимир Путин посетил архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала» и дербентскую Джума-мечеть – это памятники федерального значения и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также Путину доложили о развитии туризма в Дагестане и перспективах расширения соответствующей инфраструктуры. «Мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма. У России огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире», – сказал президент.
Главу государства сопровождали полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, глава Дагестана Сергей Меликов и представитель республики в Совете Федерации Сулейман Керимов.
Цитадель Нарын-Кала построена в VI веке и является частью древней оборонительной системы Дербента. Что касается Джума-мечети, то там сохранились все основные постройки возведенного в VIII веке комплекса: главное здание соборной мечети, медресе и жилые строения.
Путин ознакомился с программой, способной «узнать человека» за долю секунды
Путину на полях форума АСИ продемонстрировали систему, способную «узнать человека» за 0,2 секунды
Российский лидер Владимир Путин осмотрел выставку перспективных отечественных компаний, организованную Агентством стратегических инициатив (АСИ) на площадке форума «Сильные идеи для нового времени», где ему была продемонстрирована способная «узнать человека» за 0,2 секунды программа.
Отмечается, что возможность продемонстрировать главе государства свои работы получили те, кто одержал победу и в конкурсе новых отечественных брендов – среди них есть ряд инновационных разработок, а именно: предназначенные для электротранспорта зарядные станции «Яблочков», промышленные 5D-принтеры Stereotech и интерактивное оборудование NexTouch, передает РИА «Новости».
Путин осмотрел новинки, созданные победителями в номинации «Информационные технологии». В частности, президент ознакомился с продуктом бренда Pix Robotics, который выпускает ПО для бизнес-аналитики и роботизации, а компания VR Concept создала многопользовательскую программную платформу для работы с любой 3D-моделью в виртуальной реальности, позволяющую ускорить анализ такой документации вдвое и выявить на 30% больше критичных ошибок.
Кроме того, главе государства показали работу системы распознавания лиц Ovision, которую применяют на входах в здания и помещения – программа способна «узнать человека» за 0,2 секунды, даже если он пришел в очках или в шапке.
Путин принимает участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Нововведением этого года станет конкурс российских брендов, который проводится по поручению главы государства. Задача конкурса – показать разнообразие отечественных продуктов и услуг самого широкого спектра и настроить системный механизм их поддержки на уровне правительства, регионов и институтов развития.
Лавров рассказал, как «состряпали» ордер МУС на «арест» Путина
Лавров: Прокурора МУС заставили принять решение об ордере на «арест» президента Путина
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) принял решение об ордере на «арест» президента России Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ордер МУС в отношении российского президента и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью, передает ТАСС слова Лаврова.
Он пояснил, что англосаксы заставили прокурора МУС – этнического пакистанца, у которого есть британский паспорт, – составить данный документ. При этом неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями, напомнил министр.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Путин призвал сделать основой рынка отечественные товары
Необходимо сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть, заявил президент России Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения, нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройство городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения: экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент уверен, что все «в наших силах», для этого созидательного пути развития все есть.
«Уже сейчас наши компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а подчас и превосходят их. И я уверен так оно и будет, и вот это превосходство вот в этом смысле – не копировать, а именно идти на шаг впереди», – подчеркнул Путин, добавив, что бывает и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно.
Ранее Путин на форуме ПМЭФ предложил новую хозяйственную модель России.
Путин рассказал о продвижении российских компаний на рынках ШОС, БРИКС и СНГ
Компании из России смогут выйти на мировые рынки, начиная со стран СНГ, ШОС и БРИКС, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
«Мы все здесь взрослые люди, а вы – предприниматели. Вы знаете, что все делается постепенно, step by step (англ. «шаг за шагом» – прим. ВЗГЛЯД). Начнем с ближайших соседей, со стран СНГ, потом страны ШОС, БРИКС. Рынок невероятно большой, колоссальный», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что за пять месяцев 2023 года российский бизнес подал более 43 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, это на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее Путин заявил, что любая монополия и доминирование не могут продолжаться вечно, российские компании уже готовы к конкуренции, необходимо помочь им раскрутиться.
Лавров назвал шизофреническими заявления Запада о вариантах завершения кризиса на Украине
Лавров назвал странным высказывание Блинкена о завершении конфликта на Украине дипломатическим путем
Это уже шизофреническая ситуация, когда говорят, что все будет завершено переговорами, но сначала надо Россию победить, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине «дипломатическим путем, за счет переговоров».
По словам Лаврова, мнение о переговорах практически одновременно звучит с заявлениями того же Блинкена, руководителей Совета национальной безопасности США, деятелей Евросоюза и НАТО о том, что Украина сначала должна победить, а потом вести переговоры. По его словам, складывается шизофреническая ситуация, когда говорят о дипломатическом способе решения конфликта, но при условии победы Украины, передает ТАСС.
Министр считает, что американские политологи пытаются продвинуть сценарий заморозки конфликта на Украине, чтобы выиграть время для накачки Киева вооружениями, передать ей новые смертоносные дальнобойные вооружения.
Ранее в эфире телеканала MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, при этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей.